Không phân biệt được đâu là Quỳnh Anh Shyn, đâu là Jisoo!

Là một trong những fashionista được yêu thích nhất hiện nay, Quỳnh Anh Shyn liên tục làm mới bản thân, đem đến nhiều diện mạo khác nhau cho công chúng. Mới đây, cựu hot girl sinh năm 1996 tiếp tục gây bão mạng xã hội với một đoạn video bắt trend TikTok, khoe diện mạo xinh đẹp và sang chảnh hơn hẳn phong cách cá tính thường thấy. Layout makeup mới với tông màu ngọt ngào, đường nét được xử lý mềm mại như giúp visual cô nàng bùng nổ, vừa cuốn hút vừa khác lạ, mới mẻ. Đáng chú ý, bên dưới phần bình luận, không ít cộng đồng mạng ngỡ ngàng vì tưởng Quỳnh Anh Shyn là Jisoo bởi từ kiểu tóc đến lối trang điểm đều hao hao ngôi sao Kpop.

Quỳnh Anh Shyn khoe tạo hình mới xinh đẹp khác hẳn với giao diện thường thấy. (Nguồn: quynhanhshyn_)

Khác với những giao diện cá tính, chất chơi thường thấy, Quỳnh Anh Shyn xuất hiện với layout makeup theo phong cách trong trẻo nhưng vẫn giữ được nét sắc sảo, cuốn hút. Làn da được xử lý mịn lì nhưng vẫn ánh lên độ bóng nhẹ, tập trung vào phần mắt với eyeliner kẻ đậm, kết hợp cùng hàng mi cong tự nhiên khiến ánh nhìn thêm phần cuốn hút. Má hồng tán mỏng tập trung ở gò má và son hồng đất giúp gương mặt thêm phần rạng rỡ, vừa nữ tính vừa sang.

Quỳnh Anh Shyn lựa chọn kiểu tóc búi "messy bun", buông thả vài lọn tóc rủ xuống mềm mại ôm gọn gương mặt, đồng thời làm nổi bật đường nét thanh thoát. Chính sự kết hợp hài hòa giữa phong cách trang điểm nhẹ nhàng, tóc tai bay bổng và thần thái cuốn hút của cựu hot girl Hà Thành đã khiến không ít netizen liên tưởng ngay đến Jisoo cùng makeup look trong Flower.

Layout makeup với tông hồng chủ đạo giúp Quỳnh Anh Shyn bùng nổ visual.

Trước đó, Jisoo từng khiến cộng đồng mạng bùng nổ với tạo hình tiểu thư quý tộc đầy sang trọng trong Flower. Chị cả BLACKPINK hút hồn người nhìn với layout makeup tông hồng nude nhẹ nhàng, eyeliner đậm cùng kiểu tóc búi "messy bun" kiêu kỳ, nữ tính. Đây cũng là một trong những layout makeup khá viral của Jisoo và được nhiều tín đồ làm đẹp ưa chuộng.

Layout makeup của Jisoo từng "đốn tim" cộng đồng fan Kpop.

Dân tình đồng loạt gọi tên Jisoo dưới đoạn video của Quỳnh Anh Shyn. Bên cạnh đó, cũng không ít ý kiến cho rằng nàng fashionista rất hợp layout makeup này.