Không phải quần bó, đây mới là những dáng quần jeans giúp người hông rộng trông thon gọn

Đặc biệt với người có dáng quả lê – phần hông và đùi đầy đặn hơn vai – quần jeans ống đứng, ống rộng hoặc loe nhẹ sẽ tạo đường nét liền mạch, hạn chế sự chú ý vào thân dưới.

Bí quyết quan trọng là tránh quần quá bó và chất denim dày, cứng. Thay vào đó, hãy ưu tiên chất vải nhẹ, có độ mềm hoặc được pha tencel, modal để thoáng và ít bám chân hơn. Chỉ với ba màu quần cơ bản, bạn có thể tạo nên nhiều bộ trang phục cho cả công sở lẫn ngày nghỉ.

Jeans xanh nhạt: Thanh lịch, mát mắt cho ngày đi làm

Quần jeans xanh nhạt dáng ống đứng phối cùng sơ mi linen trắng và giày loafer màu be là công thức đơn giản nhưng luôn hiệu quả. Tông xanh sáng mang cảm giác mát mẻ, còn áo trắng giúp phần thân trên nổi bật hơn, từ đó cân bằng tỷ lệ giữa vai và hông.

Người có dáng quả lê nên chọn quần ống đứng hoặc rộng nhẹ từ phần đùi, tránh thiết kế bó sát rồi mới loe ở gấu. Quần dài phủ nhẹ mu bàn chân sẽ kéo dài đôi chân, nhưng không nên quá dài để tránh tạo nếp gấp nặng nề.

Bạn có thể sơ vin toàn bộ để làm rõ vòng eo hoặc chỉ sơ vin vạt trước nếu muốn che nhẹ phần hông. Xắn tay áo tới khuỷu tay sẽ giúp tổng thể phóng khoáng hơn. Thắt lưng nâu, túi tote vải và dây chuyền bạc mảnh là những phụ kiện vừa đủ cho văn phòng, ngày đi tàu điện hoặc thứ Sáu mặc tự do.

Jeans vàng bạc màu: Cổ điển pha chút cá tính

Nếu muốn làm mới tủ đồ, hãy thử quần jeans màu vàng bạc có pha sắc xám. Gam màu này mang nét hoài cổ, đặc biệt phù hợp với quần ống đứng hoặc loe nhẹ, gấu sờn tự nhiên.

Quần màu vàng xám nên được kết hợp với áo thun đen dáng ôm và giày Derby đế dày. Nguyên tắc "trên gọn, dưới rộng" giúp làm nổi bật vòng eo, đồng thời tạo khoảng trống cần thiết quanh hông và đùi. Tuy nhiên, áo không nên quá ngắn; độ dài ngang cạp quần hoặc sơ vin gọn sẽ dễ mặc hơn.

Dây xích bạc ở eo, mũ lưỡi trai đen và túi đeo hông bằng vải có thể bổ sung chất đường phố. Bộ đồ phù hợp để mua sắm, xem triển lãm hoặc tham dự lễ hội âm nhạc. Khi chọn quần, nên ưu tiên màu vàng lạnh có sắc xám, tránh vàng đất quá đậm vì dễ làm phần thân dưới trông nặng hơn.

Jeans đen than: Tối giản và tôn dáng

Quần jeans đen than ống rộng là một trong những lựa chọn dễ mặc nhất với người dáng quả lê. Sắc đen tạo cảm giác gọn gàng, trong khi phom rộng giúp che đường viền hông và đùi. Một vài chi tiết rách hoặc mài nhẹ ở đầu gối còn khiến chất liệu denim trông thoáng và trẻ trung hơn.

Hãy phối quần với áo ba lỗ trắng, boots đen và khoác hờ một chiếc sơ mi bên ngoài. Sự tương phản giữa trắng và đen đem lại chiều sâu mà không cần nhiều màu sắc. Dây chuyền bạc xếp lớp và túi đeo có chi tiết kim loại sẽ hoàn thiện vẻ ngoài cá tính.

Nếu mặc vào ban ngày, bạn có thể thay boots bằng sandal da hoặc giày vải để giảm cảm giác nặng nề.

Kết hợp xanh và vàng cho ngày cuối tuần

Chiếc quần jeans vàng bạc màu cũng có thể phối cùng áo thun mang chi tiết xanh, sau đó buộc sơ mi sọc xanh nhạt quanh eo. Cách tạo lớp này vừa bổ sung màu sắc, vừa giúp che phần hông một cách tự nhiên. Tất màu, mũ cói và túi vải sẽ đem lại không khí vui tươi, phù hợp cho buổi dã ngoại hoặc hẹn cà phê.

Chọn quần jeans mùa hè cần lưu ý điều gì?

Nên chọn denim nhẹ hoặc chất liệu pha tencel, modal để tăng độ mềm và thoáng. Về màu sắc, xanh nhạt nên hơi phai trắng; vàng bạc màu nên có sắc xám; đen than cần đủ sâu và không loang lổ.

Các dáng ống đứng, ống rộng và loe nhẹ đều thoải mái hơn quần bó vì không bám sát chân. Bạn cũng có thể xắn gấu để lộ mắt cá chân, kết hợp cùng giày hở mu bàn chân hoặc sandal, tạo cảm giác nhẹ nhàng hơn về mặt thị giác.

Cuối cùng, áo hai dây, áo thun ngắn hoặc sơ mi linen rộng sẽ giúp cân bằng độ kín của quần dài. Chọn đúng phom và chất liệu, quần jeans hoàn toàn có thể trở thành món đồ vừa tôn dáng, vừa linh hoạt cho cả mùa hè.