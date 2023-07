Không phải nữ chính hay nữ phụ, đây mới là mỹ nhân ''Người Nổi Tiếng'' mặc đẹp từ trong phim đến ngoài đời

Người Nổi Tiếng (Celebrity) đang là bộ phim chiếm trọn sự chú ý của khán giả trong thời gian gần đây.

Bên cạnh tình tiết hấp dẫn, thời trang trong phim của các diễn viên cũng là chủ đề được dân tình đặc biệt quan tâm. Mỗi nhân vật trong phim đều sở hữu một phong cách thời trang độc đáo, không hề trùng lặp. Thế nhưng, theo cư dân mạng, người có gu thời trang ấn tượng từ trong phim đến ngoài đời không phải là nữ chính Shin Ah Ri hay nữ phụ Yoon Shi Hyun mà là phản diện Jin Chae Hee do nữ diễn viên Han Jae In thủ vai.

Trong phim Han Jae In vào vai một cô nàng tiểu thư được sống trong nhung lụa từ bé. Các món đồ mà nhân vật này diện lên người đều là hàng hiệu, không những đắt mà còn hiếm. Nếu để ý thì có thể thấy, phong cách thời trang của phản diện Jin Chae Hee gắn liền với những bộ cánh lấp lánh, khi thì đính đá, sequin lúc lại ghi điểm sang chảnh với đồ lông mềm mại.

Không chỉ chăm diện đồ "vibe" tiểu thư sang chảnh lộng lẫy, nhân vật của Han Jae In còn có style vô cùng phong phú. Với vóc dáng chuẩn chỉnh, cô nàng này có thể ''cân'' được mọi phong cách thời trang, từ sporty đến năng động hay phá cách. Không những vậy, cô nàng này còn mê mẩn những chiếc váy body ôm dáng và cả những đôi boots cao cổ được làm bằng da lộn hoặc nhung. Những món đồ này đều phát huy tốt khả năng tôn dáng, giúp phản diện Jin Chae Hee trông càng sành điệu và có gu hơn.

Ngoài đời, nữ diễn viên Han Jae In cũng cho thấy gu thời trang xịn xò của mình khi liên tục tung lên Instagram những bức hình khoe outfit. So với hình ảnh lung linh và có phần tiểu thư trong phim, nữ diễn viên sinh năm 1997 chuộng phong cách đơn giản và casual. Cô thường phối áo crop top cùng quần jeans để khoe vòng 2 thon gọn cùng vóc dáng chuẩn người mẫu. Công thức này được Jae In áp dụng mọi lúc mọi nơi, từ đi chơi, du lịch đến khi tham dự các event đặc biệt.

Thời trang đời thường của Han Jae In mang đậm vẻ cá tính và đôi khi còn có phần bụi bặm. Phản diện của Celebrity chăm diện quần jeans và cô cũng không quên phối đồ theo phong cách ''denim on denim'' thịnh hành để diện mạo thêm thu hút và ấn tượng hơn. Set đồ này tuy đơn giản nhưng lại là công thức cực kỳ thú vị mà chị em có thể tham khảo cho style hàng ngày của bản thân.

Điểm tương đồng giữa phong cách ngoài đời và trong phim của Han Jae In chính là chiêu khoe chân dài với những chiếc boots cổ cao và quần short hay chân váy ngắn. Nữ diễn viên trẻ thường phối 2 item này với nhau để bản thân trở nên nổi bật hơn. Chị em cũng nên học hỏi Han Jae In cách mix đồ thông minh này nếu muốn ''ăn gian'' chiều cao.

Đầm body cũng là item khiến Han Jae In mê mệt. Xét về kiểu dáng, mỹ nhân sinh năm 1997 chuộng những chiếc váy đơn giản và không quá cầu kỳ. Thay vì những chi tiết đính đá hay gắn lông lộng lẫy giống trong phim, cô nàng lại ưu tiên những mẫu đầm cắt xẻ tinh tế đủ để tôn lên nét cuốn hút cho bản thân.

Thi thoảng Han Jae In cũng diện những chiếc váy xếp ly bánh bèo. Dù có phom dáng điệu đà hơn chút nhưng về cơ bản chúng vẫn khá tinh giản và thanh lịch, phù hợp với phong cách thời trang mà nữ diễn viên luôn theo đuổi.

Muốn theo đuổi phong cách giống cô nàng Han Jae In, bạn có thể tham khảo để sắm về tủ đồ một vài item na ná sau đây:

Gợi ý shopping:

Nơi mua: Shopee Giá: 256.000 VNĐ

Nơi mua: Shopee Giá: 450.000 VNĐ

Nơi mua: Shein Giá: 592.000 VNĐ

Nơi mua: Chicmonki Giá: 369.000 VNĐ

Nơi mua: Zara Giá: 1.299.000 VNĐ