Trên mạng xã hội những ngày gần đây, trend quay video “tiểu thư xuống phố” đang phủ sóng khắp TikTok và Instagram. Công thức quen thuộc của trend này là dàn vệ sĩ mặc suit đen, siêu xe sang, ê-kíp quay dựng chuyên nghiệp cùng những bước catwalk thần thái như đang bước ra từ fashion film. Giữa hàng loạt màn bắt trend na ná nhau, Miss Cosmo 2025 Yolina Lindquist lại bất ngờ trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất nhờ visual quá đỗi sang chảnh, khí chất lạnh lùng cùng outfit đỏ rực nổi bần bật giữa dàn vệ sĩ hộ tống.

Miss Cosmo 2025 Yolina Lindquist đang trở thành cái tên nổi bật khi theo trend "tiểu thư xuống phố". (Nguồn: raindinh.official)

Xuất hiện trong bộ đầm đỏ ôm sát cơ thể, Yolina Lindquist gần như chiếm trọn spotlight ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Thiết kế mang sắc đỏ ruby nổi bật với chất liệu mềm rũ, tạo hiệu ứng chuyển động uyển chuyển theo từng bước đi. Phần cổ yếm kết hợp chi tiết scarf dài quấn quanh cổ giúp tổng thể vừa mang cảm giác cổ điển kiểu Hollywood old glamour, vừa hiện đại và high fashion.

Điểm đắt giá nhất của outfit nằm ở phần cut-out sâu trước ngực cùng phom dáng bodycon tôn trọn đường cong. Thiết kế không quá phô trương nhưng đủ để khoe lợi thế hình thể của nàng hậu: bờ vai thanh mảnh, vòng eo nhỏ và tỷ lệ cơ thể cực kỳ cân đối. Trong một số khung hình, Yolina còn kết hợp thêm kính đen oversized, tạo nên tổng thể quyền lực đúng tinh thần “rich girl”.

Yolina Lindquist gần như chiếm trọn spotlight ngay từ ánh nhìn đầu tiên. (Nguồn: TikTok)

Nếu nhiều người đẹp dễ bị outfit đỏ “nuốt dáng” hoặc tạo cảm giác sến sẩm, Yolina lại xử lý cực kỳ tinh tế nhờ thần thái lạnh, biểu cảm sắc sảo và phong cách tối giản phụ kiện. Kiểu tóc búi thấp gọn gàng càng làm nổi bật gương mặt góc cạnh cùng đường nét thanh tú của cô. Chính sự tiết chế này khiến visual của nàng hậu trở nên sang trọng thay vì phô trương.

Bên dưới loạt hình được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều bình luận dành lời khen cho màn bắt trend của Miss Cosmo 2025. Không ít ý kiến cho rằng Yolina có khí chất rất hợp và "đẹp nhất trend", vượt qua 2 mỹ nhân đang "on top" hiện nay là Ngọc Trinh và Diệp Bảo Ngọc.

Nhiều người nhận xét Miss Cosmo 2025 "out trình" khi đu trend này. (Nguồn: TikTok)

Không chỉ gây chú ý bởi nhan sắc, Yolina Lindquist vốn đã là cái tên nhận được nhiều quan tâm kể từ khi đăng quang Miss Cosmo 2025. Yolina Lindquist năm nay 22 tuổi, cao 1,74m, tốt nghiệp xuất sắc tại Trường đại học Southern Illinois. Người đẹp sở hữu gương mặt sắc nét cùng phong thái trình diễn chuyên nghiệp. Trước khi đến với đấu trường nhan sắc quốc tế, cô từng hoạt động trong lĩnh vực người mẫu và có kinh nghiệm trình diễn thời trang tại châu Âu.

Yolina được đánh giá cao nhờ hình ảnh hiện đại, độc lập và mang đậm tinh thần của thế hệ beauty queen mới. Thay vì xây dựng hình tượng quá an toàn, cô theo đuổi phong cách thời trang đa dạng, thường xuyên thử nghiệm những layout sắc lạnh, cá tính nhưng vẫn giữ được nét sang trọng. Đây cũng là lý do cô nhanh chóng tạo được độ nhận diện sau đăng quang.

Nhan sắc như búp bê của Miss Cosmo 2025. (Nguồn: Facebook)

Không chỉ gây chú ý nhờ gu thời trang sang chảnh, Yolina còn được yêu thích bởi phong thái tự tin và khả năng giao tiếp cuốn hút trong các hoạt động truyền thông. Trên mạng xã hội, nàng hậu xây dựng hình ảnh chỉn chu, hiện đại, thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc đời thường xen lẫn các bộ ảnh thời trang mang màu sắc high fashion, khoe trọn visual sắc sảo.