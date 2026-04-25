Không phải đen - trắng: Đây mới là bảng màu khiến mùa hè trông sang hơn

Không phải cứ mặc tối giản là phải gắn liền với đen – trắng. Thực tế, ngày càng nhiều cô gái có gu bắt đầu chuyển sang những bảng màu sáng hơn, nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch vốn có. Trong đó, vàng nhạt kết hợp cùng trắng đang trở thành công thức được yêu thích, bởi nó mang lại cảm giác trong trẻo, dễ chịu mà không hề nhạt nhòa. Sắc vàng đủ để tạo điểm nhấn, trong khi màu trắng giúp cân bằng tổng thể, khiến outfit trông “thoáng” và tinh tế hơn hẳn. Và điều thú vị là, chỉ cần thay đổi bảng màu, phong cách mùa hè của bạn đã có thể nâng cấp một cách rất tự nhiên.

Nếu có một bảng màu vừa đủ nổi bật để tạo điểm nhấn, vừa đủ nhẹ nhàng để không gây cảm giác “quá đà” trong mùa hè, thì đó chính là vàng – trắng. Không rực rỡ như đỏ hay cam, cũng không quá an toàn như đen – trắng, sự kết hợp giữa vàng nhạt và trắng mang đến cảm giác trong trẻo, tươi mới nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch rất riêng.

Nhìn vào loạt outfit, dễ thấy sắc vàng không hề “khó mặc” như nhiều người vẫn nghĩ. Khi được tiết chế ở tông pastel hoặc vàng bơ, màu sắc này trở nên dịu mắt hơn, thậm chí còn giúp làn da trông sáng và có sức sống hơn. Khi đi cùng các item màu trắng – từ quần ống rộng, chân váy midi đến váy xếp ly – tổng thể trang phục ngay lập tức trở nên nhẹ nhàng và thoáng đãng, đúng tinh thần mùa hè.

Điểm đáng học hỏi ở những set đồ này là cách xử lý phom dáng. Áo vàng thường được chọn ở dạng sơ mi rộng, cardigan mỏng hoặc áo hai dây gọn gàng – vừa tạo cảm giác thoải mái, vừa giúp tổng thể không bị nặng nề. Kết hợp với chân váy trắng dáng dài hoặc quần cạp cao, outfit không chỉ “ăn gian” chiều cao mà còn mang lại sự cân đối rất tự nhiên.

Ngoài ra, việc phối thêm những gam màu phụ như tím nhạt hoặc be cũng là một cách giúp outfit vàng – trắng trở nên thú vị hơn mà không phá vỡ sự hài hòa. Đây chính là kiểu layering màu sắc rất đặc trưng của phong cách Pháp – nhẹ tay nhưng luôn có điểm nhấn.

Phụ kiện cũng đóng vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện tổng thể. Một chiếc túi cói, khăn lụa hay sandal tối giản không chỉ giúp outfit thêm phần sinh động mà còn tạo cảm giác “nghỉ dưỡng” – thứ mà bất kỳ set đồ mùa hè nào cũng cần có.

Có thể nói, vàng – trắng không phải là lựa chọn quá mới, nhưng ở mùa hè 2026, cách phối này đang được làm mới theo hướng tối giản và tinh tế hơn. Và đôi khi, chỉ cần thay đổi bảng màu, bạn đã có thể khiến phong cách của mình trở nên khác biệt mà không cần mua quá nhiều đồ mới.

