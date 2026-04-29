Từ lâu, Kylie đã nổi tiếng là một "tay chơi" túi hiệu chính hiệu, đặc biệt với các thiết kế của Hermès. Trong loạt ảnh mới đăng tải, cô diện outfit tối giản với áo bra satin và quần da, khoe vòng eo săn chắc, nhưng rõ ràng lần này vóc dáng của cô chỉ là vai phụ. Góc máy được căn chỉnh để phô bày trọn vẹn hệ thống tủ kệ phía sau, nơi Kylie xếp ngay ngắn hơn 50 chiếc túi Hermès đủ kích cỡ, màu sắc và chất liệu.

Từ những mẫu Birkin, Kelly kinh điển đến các phiên bản mini, phiên bản giới hạn hay thiết kế vintage hiếm có, tất cả đều được phân loại theo màu sắc và kích thước như một showroom thu nhỏ. Với giới mộ điệu, đây không đơn thuần là tủ đồ, mà là một portfolio tài sản đúng nghĩa của nữ tỷ phú sinh năm 1997.

Bức tường Hermès triệu đô của Kylie Jenner.

Ở góc trên cùng, có thể nhận ra Kelly Elan Folie - một thiết kế clutch phủ lông đà điểu màu xanh dương cực hiếm, ra mắt năm 2023, hiện có giá khoảng 40.000 euro trên thị trường resale (hơn 1,2 tỷ đồng). Ngay bên dưới là một chiếc Kelly dạng đan bện độc đáo, cùng với mini Kelly bạc sterling sản xuất từ thập niên 90 - mẫu túi mà Kylie từng mang khi đi xem concert của Beyoncé cùng Timothée Chalamet, hiện được định giá lên tới hơn 500.000 USD (hơn 13 tỷ đồng).

Chiếc Kelly màu hồng mà chị gái Kourtney Kardashian đã tặng cô làm quà Giáng sinh vài năm trước dễ dàng được phát hiện. Chiếc túi này hiện đang được rao bán trên trang web bán đồ xa xỉ đã qua sử dụng với giá 27.000 USD (khoảng 700 triệu).

Một trong những chiếc Kelly màu hồng là quà Giáng sinh từng được Kylie chia sẻ trong clip room tour năm 2018.

Ở khu vực trung tâm, bộ sưu tập càng trở nên ấn tượng với những cái tên mà ngay cả giới sưu tầm lâu năm cũng khó sở hữu. Điển hình là Birkin Faubourg - chiếc túi mô phỏng mặt tiền cửa hàng Hermès tại số 24 Rue du Faubourg Saint-Honoré (Paris). Mẫu túi của Kylie được chế tác từ sự kết hợp giữa da cá sấu mờ và da Togo. Chiếc túi độc quyền này đã được bán đấu giá vào năm 2022 với giá gần 400.000 USD (10,5 tỷ đồng), trở thành một trong sáu chiếc túi Birkin đắt nhất từng được Hermès bán ra.

Cạnh đó là Hermès Nata Swift In and Out Kelly 25, phiên bản giới hạn năm 2021, nổi tiếng với thiết kế tái hiện chiếc túi như được nhìn qua ảnh chụp X-quang. Vì vậy, phần nắp túi có hình vẽ của một thỏi son, một chiếc ví và những chiếc chìa khóa. Mẫu túi quý hiếm này đã được bán đấu giá với con số 30.000 đô la (gần 800 triệu). Ngoài ra, BST còn có mẫu Kelly Picnic được ra mắt vào năm 2019, có cấu trúc đan lát kết hợp với da. Kylie sở hữu một phiên bản màu hồng, hiện đang được bán với giá hơn 65.000 euro (hơn 2 tỷ đồng).

Trước kia, tủ đồ của Kylie để lẫn lộn các loại túi với nhau, giờ đây cô đã sắp xếp để những chiếc túi Hermès có vị trí đặc biệt hơn.

Trong loạt túi Kelly và Birkin màu đen dễ ứng dụng, có thể tìm thấy một chiếc Haut à Courroies. Chiếc túi này là thiết kế đầu tiên của Hermès và được coi là tiền thân của Birkin, ban đầu, nó được tạo ra để đựng ủng và yên ngựa. Kylie Jenner sở hữu một phiên bản da cá sấu đã được bán đấu giá năm 2019 với giá hơn 48.000 euro (hơn 1,4 tỷ đồng).

Tầng kệ đắt giá nhất nằm ở góc trên bên phải, nơi Kylie cất giữ các thiết kế Himalaya, dòng túi được xem là "chén thánh" của Hermès. Những chiếc Birkin và Kelly Himalaya được làm từ da cá sấu Nile, với hiệu ứng chuyển màu trắng - nâu đặc trưng, vốn đã cực hiếm, nay còn được nâng cấp bằng khóa vàng trắng và kim cương. Nổi bật nhất là chiếc Kelly 35 Himalaya đính kim cương, từng được bán hơn 200.000 USD (5,2 tỷ đồng) năm 2021, nhưng phiên bản của Kylie còn đắt hơn khi được cá nhân hóa với trang sức từ Ashna Mehta - có thể lên đến 400.000 USD (10,5 tỷ đồng).

Chiếc Kelly da cá sấu trắng là túi cưng của Kylie, cô từng tự nhận nếu chẳng may có hoả hoạn sẽ cứu "em nó" đầu tiên.

Giữa một "kho báu" như vậy, không ngạc nhiên khi Kylie từng thừa nhận: nếu xảy ra hỏa hoạn, cô sẽ mang theo chiếc Kelly đính kim cương trước tiên. Một lựa chọn nghe có vẻ hơi "ngông", nhưng lại phản ánh cách Kylie nhìn nhận về những chiếc túi, không chỉ là phụ kiện mà là tài sản có thể sinh lời. Thực tế, Kylie từng nhiều lần khẳng định túi Hermès là một khoản đầu tư. Với những phiên bản hiếm, giá trị của chúng không những không giảm mà còn tăng theo thời gian, thậm chí vượt xa vàng hay bất động sản trong một số trường hợp.

Chiếc Kelly 35 nạm kim cương mà cô nàng cực kỳ đam mê.

Tuy nhiên, việc phô bày khối tài sản đeo được này trên mạng xã hội cũng không phải không có rủi ro. Nhiều ý kiến nhắc lại sự cố của chị gái cô, Kim Kardashian, từng bị cướp có vũ trang tại Paris sau khi chia sẻ quá nhiều về bộ sưu tập trang sức của mình. Nhưng với Kylie, dường như ranh giới giữa đam mê và rủi ro không phải là điều khiến cô chùn bước. Và "bức tường Hermès" kia, dù được xem là tủ đồ hay két sắt, vẫn là biểu tượng rõ nét cho một phong cách sống nơi thời trang không chỉ để dùng mà còn để tích lũy và khẳng định quyền lực.

