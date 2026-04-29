Sự xuất hiện của Nana - cựu thành viên After School và là mỹ nhân từng nhiều lần dẫn đầu danh sách đẹp nhất thế giới - luôn là tâm điểm của giới mộ điệu. Mới đây nhất, tại sự kiện tối 24/4 do thương hiệu rượu whisky xa xỉ The Dalmore tổ chức, Nana một lần nữa trở thành tâm điểm của truyền thông Hàn Quốc nhờ bộ trang phục gây ra một sự nhầm lẫn đầy táo bạo.

Tại bữa tiệc, Nana diện một bộ suit tông màu da (nude) kết hợp cùng áo lót nhung màu đồng, khoe khéo phong thái sang trọng và thần thái cuốn hút vốn có. Tuy nhiên, tiêu điểm của sự chú ý lại đổ dồn vào chiếc quần ống loe gần như tệp màu với sắc da của nữ nghệ sĩ.

Truyền thông Hàn Quốc đã lập tức đưa tin với tiêu đề nhấn mạnh vào hiệu ứng "ảo giác thị giác" mà bộ trang phục mang lại. Phóng viên xứ Hàn cho rằng sự kết hợp giữa gam màu da và phom dáng ôm sát đã xóa nhòa ranh giới giữa trang phục và làn da, tạo nên một cái nhìn đầy táo bạo, khiến người đối diện phải "đứng hình" vài giây hoặc ngoái đầu nhìn lại để định thần ra đâu là vải vóc, đâu là da thịt. Kết hợp cùng kiểu tóc bob ngắn cá tính và lối trang điểm mắt khói đậm, Nana mang đến một tổng thể vừa chic lại quyền lực nhưng cũng không kém phần khiêu khích.

Trái ngược với những nhận định có phần "giật gân" từ phía báo chí, cộng đồng mạng lại có cái nhìn cởi mở và thực tế hơn. Nhiều netizen cho rằng bộ trang phục hoàn toàn dễ nhận diện nhờ các chi tiết như cạp quần, khuy áo và đường cắt may chỉn chu. Họ bày tỏ sự ủng hộ đối với gu thời trang cá tính và không ngại thử nghiệm cái mới của Nana. Một số bình luận còn hài hước cho rằng: "Tôi không thấy ảo giác nào ở đây cả, trừ khi bạn quên đeo kính hoặc có thị lực rất tệ".

Thú vị hơn, một bộ phận người hâm mộ đã nhanh chóng liên tưởng đến T.O.P - nam ca sĩ vừa có sự hợp tác cùng Nana trong một sản phẩm âm nhạc gần đây. Nhiều ý kiến "đẩy thuyền" cho rằng phong cách menswear sang trọng và có chút kỳ quái này rất giống với gu thẩm mỹ của T.O.P. "Đây chính xác là kiểu đồ mà T.O.P sẽ mặc hoặc chọn cho bạn gái mình" - một cư dân mạng nhận xét, khiến chủ đề về trang phục của Nana càng thêm nóng trên các diễn đàn.

Dù sở hữu chiều cao thực tế khoảng 1m71, nhưng nhờ tỉ lệ đôi chân dài miên man so với cơ thể, Nana luôn khiến người ta lầm tưởng cô phải cao gần 1m80. Đây chính là "vũ khí" giúp cô chinh phục hoàn hảo những bộ suit hay phong cách menswear vốn đòi hỏi khung xương chuẩn và khí chất mạnh mẽ.

Không ít lần, Nana đã khiến người hâm mộ phải ngỡ ngàng trước những khung hình "vô thực". Với đôi chân dài kỷ lục và một gương mặt mang nét bí ẩn, quyến rũ, cô không chỉ mặc quần áo mà còn biến trang phục thành một thứ ngôn ngữ khẳng định cái tôi nghệ thuật độc bản. Giữa một rừng những mỹ nhân theo đuổi phong cách nữ tính, ngọt ngào, sự kiêu kỳ và "vô thực" của Nana vẫn là một dấu ấn riêng biệt, khó có thể trộn lẫn trong làng giải trí xứ Kim Chi.

Ảnh Internet