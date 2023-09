Không phải blazer đen, đây mới là mẫu áo chị em nên sắm khi thu về

Blazer luôn là một lựa chọn tuyệt vời cho những nàng đang cần một trang phục năng động nhưng vẫn lịch sự. Đôi lúc áo blazer kết hợp với một chiếc áo phông là bạn sẵn sàng bước ra đường với một vẻ ngoài hoàn hảo nhất.

So với blazer đen, thiết kế màu be lại có độ sáng nhất định, với đủ các sắc độ của màu be, những thiết kế blazer này lại vô tình matching hoàn hảo với tiết trời dịu mát, lắng đọng ngày sang thu. Suốt bao năm nay, đây vẫn là item mà shop nào cũng nhập và cô nào cũng mua mỗi độ thu về. Riêng về độ phổ biến thì chắc chúng ta khỏi phải bàn nhiều nữa.

Không phải blazer đen, đây mới là mẫu áo khiến chị em mê mệt mỗi khi thu về.

Riêng về khoản hack tuổi, blazer màu be có phần "ăn điểm" hơn những kiểu blazer đen basic. Các quý cô sành điệu thường mix áo blazer màu be với các items như quần jeans, quần âu màu pastel…, nhờ vậy, vẻ ngoài của họ càng thêm xinh tươi, ngọt ngào và không kém phần thời thượng.

Thiết kế vừa có nét hiện đại, trẻ trung vừa phảng phất sự hoài niệm, cổ điển rất hợp với những ngày thu dịu mát.

Dù là một outfit đơn giản, chỉ cần có sự xuất hiện của blazer be, tổng thể như sáng bừng vẻ thanh lịch, trang nhã.

Từ khi trời bắt đầu sang thu, blazer màu be đã được đánh giá là một trong những món đồ đáng sắm nhất trong mùa mới này, đặc biệt là với các cô nàng công sở. Thay vì vào chiếc blazer nghiêm nghị nào đó, sao bạn không nâng tầm cho phong cách công sở của mình với một chiếc blazer màu be tinh tế tuyệt đối như thế này nhỉ? Với sự giúp sức của chiếc áo này, đảm bảo bạn diện set đồ nào cũng thấy mình sang lên vài chân kính.

Đơn giản nhất là cách diện blazer cùng set đồ trắng và phụ kiện xuyệt tông đi kèm.

Chỉ cần một thiết kế blazer be, nàng công sở có thể biến hóa với đủ style khác nhau.

Áo blazer gam màu be sẽ mang đến cho các nàng một vẻ ngoài vô cùng hiện đại. Nếu ưa chuộng phong cách quyến rũ, bạn nên kết hợp kiểu áo này với áo crop top hoặc áo quây. Hoặc bạn cũng có thể diện với áo phông, áo sơ mi và quần âu để ghi điểm thanh lịch khi đi làm.



Nếu thích phong cách thanh lịch cơ bản, đây là set đồ dành riêng cho bạn.

Các nàng hoàn toàn có thể nhấn nhá một chút để tạo nét phá cách trẻ trung khi diện cùng blazer be.

Đây là item rất thú vị khi vừa mang đến nét ngọt ngào, tươi trẻ cho người mặc, vừa đảm bảo sự trang nhã, thanh lịch mỗi khi đến công sở. Chưa kể thiết kế có thể trở thành mảnh ghép phá cách, phóng khoáng chỉ trong nháy mắt. Một mẫu blazer không quá xa lạ nhưng lại luôn ghi điểm bởi sự ổn định tinh tế mà không kém phần phá cách, chất lừ.

Một set đồ matching chưa bao giờ hết hot mỗi mùa thu đến.

Cùng là công thức đen - be, bạn đã có 2 set đồ hoàn toàn khác biệt khi mix cùng blazer.

Mẫu blazer này vẫn luôn tiết chế mọi chi tiết điệu đà mà tập trung tối đa khai thác nét cổ điển sâu lắng với dáng áo suông rộng. Chiếc áo cực hợp để sóng đôi cùng với thiết kế váy áo dành riêng cho thu này. Bạn hoàn toàn có thể có những outfit cá tính, phá cách từ chính mẫu blazer cổ điển chỉ qua vài ba chiêu mix đồ đơn giản.

Đừng nghĩ sự ổn định đứng dáng của blazer không thể hợp với những món đồ thể thao khỏe khoắn, hay những chiêu lên đồ nổi loạn,"bát cần".

Khi kết hợp blazer cùng quần nỉ thể thao, quần shorts bike ôm sát, thêm đôi sneakers hầm hố nữa thì quá đủ cho một combo phá cách nổi loạn mà vẫn chất chơi, thời thượng miễn bàn.