Min không chỉ hát hay mà còn khá xinh đẹp

Mới đây, khi đăng tải hình ảnh bản thân trang mạng xã hội cùng chia sẻ: "Better days coming for sure" (tạm dịch: Những ngày tốt đẹp hơn chắc chắn sẽ đến), cư dân mạng lập tức dậy sóng. Sống mũi được cho là cao hơn bất thường, làn da căng bóng và biểu cảm có phần "cứng đơ" là nhận định của cư dân mạng về diện mạo mới của Min sau thời gian cô ở ẩn.

Đây không phải lần đầu tiên Min vướng tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ. Mỗi lần nữ ca sĩ lộ diện, cư dân mạng lại xôn xao bàn tán.

Tuy nhiên, trước sự tò mò của khán giả, cô luôn giữ im lặng và chưa từng lên tiếng về nghi vấn can thiệp "dao kéo". Điều cư dân mạng thấy tiếc là sau mỗi lần gây xôn xao mạng xã hội với diện mạo mới của mình, Min lại dường như kém xinh hơn so với chính cô trước đây.

Nhiều ý kiến cho rằng Min khi chưa thẩm mỹ xinh hơn hiện tại. Và không ít câu hỏi đặt ra "tại sao Min phải thẩm mỹ khi cô đã quá xinh".

Nhưng Min của hiện tại ngày càng khác xưa

Min gần như "ở ẩn" trong vài năm nay. Cô thậm chí còn khóa hoặc ẩn tài khoản Facebook cá nhân, chỉ cập nhật hoạt động biểu diễn, "chạy show" trên trang fanpage có tích xanh.

Năm 2024 vừa qua, nữ ca sĩ chủ yếu tham gia các chương trình âm nhạc, dự một số sự kiện trong giới showbiz và chưa phát hành sản phẩm mới. Vì vậy, khán giả đang mong chờ Min sớm "tái xuất" trong một ngày gần nhất.