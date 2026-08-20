Bên cạnh diễn xuất được đánh giá cao, Lee Do Hyun còn sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo nhờ gương mặt điển trai, đường nét nam tính pha chút lãng tử đặc trưng. Nam diễn viên sinh năm 1995 từng ghi dấu qua nhiều vai diễn đình đám, đồng thời được xem là một trong những mỹ nam màn ảnh thế hệ mới của Hàn Quốc. Chính vì vậy, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, công chúng càng mong chờ màn tái xuất của anh trên màn ảnh nhỏ.

Diện mạo bảnh bao, nam tính hậu xuất ngũ khiến nhiều người mong đợi vào màn tái xuất của Lee Do Hyun.

Mới đây, Lee Do Hyun thu hút sự chú ý khi tham gia buổi đọc kịch bản cho tác phẩm remake Viva La Vida (Chúng Ta Cùng Nhau Rung Chuyển Mặt Trời), bộ phim có sự góp mặt của Kim Min Ha. Tuy nhiên, thay vì khiến người hâm mộ trầm trồ bởi diện mạo điển trai quen thuộc, nam diễn viên lại gây bất ngờ với hình ảnh khá xuề xòa. Anh diện trang phục đơn giản, để mái tóc dài lởm chởm. Vẻ ngoài có phần khác lạ khiến nhiều người thậm chí phải mất vài giây mới nhận ra đây chính là Lee Do Hyun.

Lee Do Hyun khiến nhiều người không nhận ra trong buổi đọc kịch bản mới đây.

Bạn trai Lim Ji Yeon xuất hiện với kiểu tóc được cắt ngắn vừa phải, phần mái dày, hơi dài và rủ xuống trán. Hai bên tóc không tạo kiểu quá cầu kỳ, phần đỉnh đầu có độ phồng nhẹ nên tổng thể khá thoải mái và đời thường. Thậm chí, nhiều người còn so sánh với hình ảnh cũng trong 1 buổi đọc kịch bản của nam diễn viên vào năm 2025, dù cũng diện trang phục đơn giản nhưng mái tóc khi ấy được chải chuốt kỹ, có độ vào nếp rõ ràng. Tuy nhiên, nhiều người cũng thích thú cho rằng kiểu tóc mới khiến gương mặt Lee Do Hyun trông sáng và hiền, đồng thời tạo cảm giác giản dị, gần gũi và tạo thiện cảm.

Nhiều người hâm mộ hài hước so sánh hình ảnh Lee Do Hyun với buổi đọc kịch bản vào 1 năm trước.

Thực chất, tạo hình có phần "khó đỡ" lần này của Lee Do Hyun lại được xây dựng có chủ đích nhằm bám sát nguyên tác của Viva La Vida. Ở phiên bản Trung Quốc, nam chính Bành Dục Sướng cũng gắn liền với kiểu tóc "cún gặm" lởm chởm, trở thành một phần đặc trưng của nhân vật có tính cách khờ khạo, ngốc nghếch và phần nào lập dị.

Vì vậy, việc Lee Do Hyun chấp nhận từ bỏ mái tóc được chăm chút cùng hình tượng mỹ nam quen thuộc để tái hiện đúng tinh thần nhân vật được xem là một điểm cộng đáng kể. Thay vì cố giữ vẻ ngoài long lanh vốn đã trở thành thương hiệu, nam diễn viên sẵn sàng dìm visual để phục vụ vai diễn. Sự lăn xả này càng khiến khán giả thêm kỳ vọng vào màn tái xuất của Lee Do Hyun, đặc biệt khi anh vốn được đánh giá cao ở khả năng biến hóa và làm chủ những nhân vật có màu sắc khác biệt.