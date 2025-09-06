Không nhận ra Angelina Jolie

Ngày 4/9, Just Jared đưa tin khó nhận ra Angelina Jolie với tạo hình mới trên phim trường Anxious People tại London, Anh. Khán giả nhận xét cô trông khác lạ với mái tóc vàng bạch kim. Cô nhuộm tóc để vào nữ chính vai Zara trong phim mới.

Trong Anxious People , nữ diễn viên đóng vai nhân viên ngân hàng Zara miễn cưỡng hòa nhập vào nhóm con tin sau khi bị tên cướp nhà băng bắt cóc. Giữa lúc bị mắc kẹt, họ chia sẻ những bất an, bí mật riêng. Bộ phim dựa trên tiểu thuyết bán chạy nhất của Fredrik Backman, do Marc Foster đạo diễn. Phim còn có sự tham gia của Jason Segal và Aimee Lou Wood.

Maddox - con trai cả của Angelina Jolie - xuất hiện cùng mẹ trên phim trường, đóng vai trò trợ lý. Trước đó, Maddox làm trợ lý cho mẹ trong Maria , Without Blood và First They Killed My Father.

Mái tóc ngắn khác lạ của Angelina Jolie trên phim trường.

Trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 8 tại Liên hoan phim quốc tế Santa Barbara, Angelina Jolie hiếm hoi nói về công việc của những người con. Nữ diễn viên nói các con không có hứng thú theo đuổi diễn xuất.

"Tôi luôn muốn các con theo đuổi sự nghiệp điện ảnh. Tôi muốn con biết rằng sinh ra trong gia đình làm nghệ thuật rất tuyệt vời, có cơ hội được sáng tạo, làm nhiều thứ. Nhưng chúng lại không hứng thú", nữ diễn viên nói.

Angelina Jolie giải thích các con không có tố chất người nổi tiếng, nhất là Shiloh "rất ghét nghề diễn viên". Cô cho rằng điều này trông ngớ ngẩn.

Mặc dù các con cô không hứng thú với diễn xuất, Angelina Jolie nói họ có cách thể hiện sự sáng tạo riêng, từ việc làm trợ lý trên phim trường đến công việc liên quan đến điện ảnh.

“Có đứa hứng thú công việc trên phim trường, số còn lại thích nhảy múa, vẽ tranh, yêu thích sân khấu hơn. Nhưng cuối cùng không đứa nào thích đóng phim điện ảnh cả", nữ diễn viên chia sẻ thêm.