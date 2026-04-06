Không hề kéo chân, Nhã Phương đang đi gì vậy?

Màn xuất hiện mới đây của Nhã Phương nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán khi nữ diễn viên lựa chọn một set đồ mang hơi hướng điệu đà, nữ tính nhưng lại khiến nhiều người khó hiểu vì đi cùng với đôi giày được ví như "cục gạch" dày cộp. Không những thế, lựa chọn này còn gây tranh cãi vì khiến vóc dáng của bà xã Trường Giang trở nên mất cân đối, đôi chân lộ rõ độ tong teo, gầy rộc.

Hình ảnh về đôi giày "cục gạch" gây tranh cãi của Nhã Phương lan truyền trên MXH. (Ảnh: TikTok)

Nữ diễn viên xuất hiện trong một bộ váy gam màu tím pastel, với những điểm nhấn hình khối nổi bật, cầu kỳ. Thiết kế váy ngắn cùng kiểu dáng cúp ngực với dụng ý làm nổi bật vóc dáng mảnh mai và đôi chân thon của Nhã Phương, nhưng đôi giày đã khiến tổng thể trở nên... nặng nề và thiếu thẩm mỹ hơn hẳn. Với hình ảnh trên, phần chân của người đẹp sinh năm 1990 cũng đã bị chỉnh sửa cho trông dài hơn, nhưng kể cả ở góc máy khác, đôi giày cao đế giày này vẫn không hề "ăn nhập" với bộ váy.

Thiết kế giày platform với phần đế vuông, cao vượt trội khoảng 30cm, lạc hẳn vibe với vẻ nữ tính bên trên. Phần đế cao bất thường cũng khiến bước đi của nữ diễn viên trông có phần gượng gạo, thiếu tự nhiên.

Dù ở góc máy toàn cảnh, đôi giày của Nhã Phương vẫn khiến outfit mất điểm, dáng người trông bị mất cân đối.

Nữ diễn viên diện full set đồ của SBHN. (Ảnh: Facebook)

Bù lại những tranh cãi xoay quanh trang phục, Nhã Phương vẫn ghi điểm mạnh mẽ nhờ visual xinh đẹp và thần thái rạng rỡ. Chỉ chưa đầy 3 tháng sau khi sinh con thứ ba, bà xã Trường Giang đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn đáng ngưỡng mộ. Gương mặt thanh tú với làn da mịn màng, tươi tắn giúp tổng thể diện mạo nữ diễn viên trông trẻ trung hơn hẳn so với tuổi thật. Dù vừa trải qua hành trình sinh nở, Nhã Phương vẫn giữ được phong độ nhan sắc ổn định, thần thái tự tin, cuốn hút, khiến nhiều người phải thán phục trước khả năng về dáng nhanh chóng.