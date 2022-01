Không để khuất phục trước item cá tính này, Kate Middleton đã mix đồ lên trình thế nào sau khi làm dâu Hoàng gia?

Điều dìm dáng Kate đầu tiên chính là xu hướng thời trang của những năm 2000: áo thun dài ngang hông và jeans cạp trễ. Rõ ràng, chúng làm lưng Kate dài hơn còn chân thì ngắn lại. Tiếp theo, Kate thường chọn boots khác màu so với quần. Nhìn tổng thể, body của Kate như bị chia làm 3, lại còn vì dáng boots rộng nên khiến cô thấp hơn, chân nhìn cũng to hơn so với bình thường