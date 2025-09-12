Thời trang luôn xoay vòng, nhưng có những khoảnh khắc, một xu hướng quay trở lại và lập tức trở thành biểu tượng. Năm nay, chiếc áo khoác "ngắn hơn một chút" đang trở thành từ khóa nóng của mùa thu đông.

Nó không chỉ là một món đồ mặc ngoài, mà còn là tuyên ngôn phong cách: Gọn gàng, tinh tế, trẻ trung và dễ ứng dụng. Từ sàn diễn Zimmermann, Coach đến những bộ sưu tập streetstyle mới nhất, áo khoác ngắn đang phủ sóng khắp nơi. Điều tuyệt vời là, chỉ cần một chiếc áo khoác "shorter jacket", bạn đã có thể biến những outfit thường ngày thành điểm nhấn thời thượng.

Dưới đây là 4 kiểu áo khoác ngắn dự báo sẽ thống trị mùa thu đông năm 2025.

1. Áo khoác công sở kiểu "công năng": Ngắn gọn, cá tính và cực trendy

Cùng với làn sóng workwear bùng nổ từ năm ngoái đến nay, áo khoác công sở dạng ngắn (short utility jacket) đã trở thành ngôi sao của mùa lạnh.

Điểm dễ nhận diện nhất chính là thiết kế nhiều túi vừa tạo hiệu ứng tầng lớp, vừa toát lên sự mạnh mẽ mang hơi hướng quân đội. Đây cũng là phong cách hoàn hảo cho xu hướng unisex, nam mặc nữ mặc đều hợp.

Ngoài ra, những chi tiết dây rút, chất liệu chống nước hoặc xử lý wash cũ cũng khiến áo khoác công sở ngắn vừa tiện dụng ngoài trời, vừa hợp xu hướng streetwear. Nó phù hợp để đi làm, đi dạo phố, thậm chí là những chuyến picnic cuối tuần.

Nơi mua: LACHI SANG

2. Blazer ngắn: Tạm biệt sự gò bó, chào đón vẻ thanh thoát

Nếu blazer truyền thống thường gắn với hình ảnh nghiêm túc, đôi khi cứng nhắc, thì blazer ngắn lại thổi một làn gió mới: Trẻ trung, thanh thoát, hack dáng cực đỉnh.

Khi kết hợp với quần jeans hoặc quần âu lưng cao, ngay lập tức đôi chân được "kéo dài" tới 1m8. Mini blazer màu đen đơn giản chính là "cứu tinh" trong giai đoạn giao mùa, vừa dễ phối vừa không bao giờ lỗi thời.

Blazer ngắn cũng cực linh hoạt trong mix & match: phối cùng váy xoè để thêm phần nữ tính, kết hợp với chân váy bồng để tạo sự đối lập cá tính, hoặc layer với váy dài oversize để tạo hiệu ứng thị giác ấn tượng.

Nói ngắn gọn: Blazer ngắn chính là "must-have item" của cô gái hiện đại muốn vừa công sở vừa thời thượng.

Nơi mua: GYOMADE

3. Áo khoác da ngắn: Vừa ngầu vừa quyến rũ

Áo khoác da vốn đã là biểu tượng phong cách, nhưng khi "ngắn đi một chút", nó lại dễ mặc và dễ phối hơn rất nhiều.

Với chân váy: Áo da ngắn giảm bớt sự "cứng" thường thấy, để nhường chỗ cho nét mềm mại nữ tính. Bộ đôi này tạo nên sự cân bằng hoàn hảo: vừa có sự quyến rũ của phái đẹp, vừa giữ được khí chất mạnh mẽ.

Với quần: Khi kết hợp với skinny jeans, quần ống rộng hay quần dáng suông, áo da ngắn mang lại phong thái cool ngầu mà không cần cố gắng.

Điểm đặc biệt của áo da ngắn là khả năng tôn dáng. Chiếc áo cắt cao giúp vòng eo gọn gàng, đồng thời mở ra vô số cách phối đồ mới mẻ. Đây chắc chắn là item khiến bạn "chất" từ phố phường tới những buổi tiệc tối.

Nơi mua: Mei Mei store

4. Trench coat ngắn: Giữ lại sự thanh lịch, thêm phần trẻ trung

Nếu trench coat dài thường tạo cảm giác cổ điển, thậm chí hơi "dừ", thì phiên bản ngắn lại mang đến hình ảnh năng động, nhẹ nhàng và phóng khoáng.

Các gam màu kinh điển như be, kaki, nâu đất là lựa chọn an toàn, dễ kết hợp. Dáng cape trench ngắn (trench khoác kiểu choàng) đang là điểm nhấn trong streetstyle, đặc biệt hợp khi mix cùng váy liền hoặc quần ống rộng.

Ưu điểm lớn nhất của trench coat ngắn chính là không che lấp tỷ lệ cơ thể. Ngược lại, nó giúp tạo cảm giác "cao và gọn" hơn, phù hợp cả với những cô nàng nhỏ nhắn.

Thời trang vốn dĩ là sự thử nghiệm. Nhưng với áo khoác ngắn, bạn không cần mạo hiểm nhiều vẫn có thể bắt trúng xu hướng. Nó vừa tinh giản, vừa tôn dáng, vừa dễ biến hóa trong vô vàn hoàn cảnh.

Thu này, hãy thử thay thế chiếc áo dài thượt quen thuộc bằng một phiên bản ngắn gọn. Bạn sẽ thấy mình không chỉ tiện lợi hơn trong sinh hoạt, mà còn bất ngờ khi thần thái, dáng vóc, phong cách đều được nâng tầm.

Bạn đã sẵn sàng để chọn cho mình một chiếc áo khoác "shorter jacket" chưa? Và quan trọng nhất: Đừng ngại ngắn vì ngắn một chút mới là mốt!