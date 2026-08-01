Chân váy chấm bi vạt chéo: Món đồ mang chất "old money" khiến tủ đồ mùa thu trở nên thanh lịch hơn

Không quá cầu kỳ nhưng vẫn đủ sức khiến một bộ trang phục trở nên có gu, chân váy chấm bi vạt chéo là món đồ rất đáng chú ý khi bước vào mùa thu. Đặc biệt với những thiết kế mang bảng màu kem, vàng bơ nhạt hoặc trắng ngà kết hợp chấm bi đen, chiếc váy gợi đúng tinh thần old money: cổ điển, nữ tính và sang trọng theo cách không cần phô trương.

Điểm thú vị nhất nằm ở phần vạt váy bất đối xứng. Nếu chân váy chấm bi dáng xòe thông thường dễ tạo cảm giác hơi cổ điển, đường cắt chéo lại khiến tổng thể trở nên hiện đại và nhẹ nhàng hơn. Khi di chuyển, phần vạt váy tạo độ rủ tự nhiên, giúp đôi chân trông thanh thoát đồng thời mang đến vẻ mềm mại rất đặc trưng của phong cách nữ tính châu Âu.

Chấm bi nhưng không hề "sến"

Chấm bi vốn là họa tiết có tuổi đời lâu năm, nhưng cứ đến mùa thu lại dễ dàng quay trở lại tủ đồ. Bí quyết để mặc chấm bi theo tinh thần old money nằm ở việc chọn màu sắc tiết chế.

Thay vì những gam màu quá rực rỡ, chân váy nền kem, vàng nhạt, trắng ngà với chấm bi đen sẽ dễ tạo cảm giác đắt giá hơn. Bản thân họa tiết đã đủ nổi bật nên phần còn lại của trang phục càng đơn giản càng đẹp.

Một chiếc áo thun trắng ôm vừa vặn, chân váy chấm bi vạt chéo và giày bệt đen đã đủ tạo nên một công thức thanh lịch. Đây cũng là kiểu phối đồ rất gần với tinh thần old money: sử dụng những món cơ bản, chú trọng phom dáng và tỷ lệ thay vì chạy theo quá nhiều chi tiết thời thượng.

Sang mùa thu, chỉ cần thêm một chiếc áo khoác

Chân váy này càng phát huy ưu thế khi thời tiết bắt đầu se lạnh. Những ngày đầu thu, bạn có thể mặc cùng áo thun trắng hoặc áo ba lỗ rồi khoác thêm áo da nâu, blazer hoặc cardigan mỏng.

Nếu muốn vẻ ngoài mềm mại hơn, hãy thử áo len cardigan màu vàng bơ, kem hoặc be. Sự đồng điệu giữa các gam màu ấm giúp bộ đồ trông nhẹ nhàng, nữ tính nhưng vẫn có nét sang trọng kín đáo.

Ngược lại, áo khoác da nâu hoặc đen sẽ tạo chút tương phản, khiến chân váy chấm bi bớt "tiểu thư" và có thêm vẻ phóng khoáng. Đây cũng là cách rất hay để đưa món đồ vốn mang hơi hướng mùa hè bước sang mùa thu mà không cần thay đổi cả tủ quần áo.

Giày bệt chính là mảnh ghép hoàn hảo

Một điểm đáng học hỏi từ những cách phối trong ảnh là gần như không cần đến giày cao gót. Ballet flats, slingback gót thấp hay giày mũi nhọn đều rất hợp với kiểu chân váy này.

Giày bệt đen tạo cảm giác cổ điển kiểu Pháp, trong khi slingback nâu mang tới vẻ trưởng thành và thanh lịch hơn. Những đôi giày có thiết kế tối giản cũng giữ được sự cân bằng, bởi chân váy chấm bi vốn đã là tâm điểm của bộ trang phục.

Phụ kiện cũng nên đi theo nguyên tắc tương tự: kính đen dáng nhỏ, túi da màu nâu hoặc đen, khuyên tai vàng và một vài món trang sức mảnh là đủ.

Một chiếc váy, mặc được từ cuối hè sang thu

Điều khiến chân váy chấm bi vạt chéo đáng đầu tư không chỉ nằm ở vẻ ngoài. Đây còn là món đồ có khả năng mặc lặp rất cao: cuối hè phối áo thun trắng và sandal; đầu thu chuyển sang giày bệt và cardigan; khi trời lạnh hơn chỉ cần thêm blazer hoặc áo khoác da. Nếu đang muốn xây dựng tủ đồ mùa thu theo phong cách old money, đây chính là một trong những chiếc chân váy đáng để thử nhất.

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