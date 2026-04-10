Không cần đồ hiệu, vẫn toát lên vẻ ngoài “giàu ngầm” nhờ 5 cách phối này

Giữa vô vàn xu hướng thời trang thay đổi liên tục, phong cách tối giản vẫn luôn giữ được vị thế riêng. Không phô trương, không cầu kỳ, nhưng lại mang đến cảm giác tinh tế và “có tiền” một cách rất tự nhiên. Điều thú vị là bạn hoàn toàn có thể áp dụng phong cách này trong đời sống hàng ngày chỉ với những món đồ quen thuộc.

Loạt 5 outfit dưới đây chính là minh chứng rõ ràng: chỉ cần hiểu cách phối, mọi set đồ cơ bản đều có thể trở nên sang trọng hơn gấp nhiều lần.

Mặc tối giản nhưng vẫn “có tiền”: 5 công thức phối đồ giúp bạn sang lên thấy rõ

Look 1: Sơ mi trắng + khăn lụa – Nhẹ nhàng nhưng đầy khí chất

Một chiếc sơ mi trắng dáng basic tưởng chừng đơn giản, nhưng khi kết hợp cùng khăn lụa cùng tông màu, tổng thể lập tức trở nên mềm mại và tinh tế hơn. Chi tiết nhỏ này giúp outfit có chiều sâu, đồng thời tạo điểm nhấn đủ để thu hút ánh nhìn mà không cần thêm quá nhiều phụ kiện.

Đây là kiểu phối đồ lý tưởng cho những ngày bạn muốn trông chỉn chu nhưng vẫn giữ được nét nữ tính, thanh thoát.

Look 2: Sơ mi trắng + chân váy/beige + túi dáng cứng – Công thức “bất bại”

Nếu cần một outfit an toàn nhưng vẫn sang, đây chính là lựa chọn nên ưu tiên. Sự kết hợp giữa gam màu trung tính như trắng – be luôn mang lại cảm giác dịu mắt và cao cấp.

Điểm “đắt” của set đồ nằm ở chiếc túi dáng cứng. Không cần quá nổi bật, chỉ cần form túi chuẩn và màu sắc hài hòa là đủ để nâng tầm toàn bộ outfit. Đây chính là món phụ kiện mà bất kỳ ai theo đuổi phong cách thanh lịch đều nên có.

Look 3: Chân váy dài + bảng màu trung tính – Chuẩn vibe Pháp

Không cần quá nhiều chi tiết, một chiếc chân váy dài mềm mại kết hợp cùng áo sơ mi trắng đã đủ tạo nên hình ảnh của một quý cô Paris. Điểm mấu chốt nằm ở sự tiết chế màu sắc – thường chỉ xoay quanh 2–3 gam trung tính như trắng, be, nâu hoặc xanh olive.

Chất liệu vải rủ nhẹ cũng góp phần tạo nên sự “lười biếng có tính toán” – kiểu sang trọng rất đặc trưng của phong cách Pháp.

Look 4: Blazer oversized + quần short – Thanh lịch nhưng không gò bó

Layering luôn là “chiêu” giúp outfit trở nên thú vị hơn, nhưng nếu không khéo sẽ dễ gây cảm giác nặng nề. Ở look này, blazer dáng rộng được cân bằng bằng quần short kẻ sọc, tạo nên tổng thể vừa thoải mái vừa gọn gàng.

Đây là công thức phù hợp cho những ngày cần di chuyển nhiều, nhưng vẫn muốn giữ hình ảnh lịch sự, hiện đại.

Look 5: Sơ mi oversized + trench coat + boots cao – Cool mà vẫn tinh tế

Set đồ mang hơi hướng thời trang châu Âu với trench coat dáng dài, sơ mi oversized và boots cao cổ. Sự kết hợp này tạo nên vẻ ngoài phóng khoáng nhưng không hề xuề xòa.

Điểm hay nằm ở cách cân bằng tỷ lệ: phần trên rộng rãi được “kéo lại” bằng đôi boots cao, giúp tổng thể trông gọn gàng và có điểm nhấn rõ ràng hơn.

Không cần chạy theo xu hướng hay đầu tư quá nhiều vào tủ đồ, chỉ cần nắm được những nguyên tắc cơ bản như phối màu tối giản, ưu tiên chất liệu đẹp và chọn phụ kiện đúng, bạn hoàn toàn có thể xây dựng hình ảnh thanh lịch, “có tiền” theo cách riêng của mình.