4 mẫu áo mùa hè cứ mặc lên là sang chảnh, chị em không cần mua đồ hiệu vẫn nâng cấp được style

Mùa hè luôn là thời điểm thời trang lên ngôi với những thiết kế nhẹ nhàng, thoáng mát nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và phong cách. Trong vô vàn lựa chọn, có những kiểu áo không chỉ giúp người mặc cảm thấy dễ chịu dưới thời tiết nóng bức mà còn mang lại vẻ ngoài tinh tế, sang trọng. Dưới đây là 4 mẫu áo mùa hè nổi bật, dễ ứng dụng và luôn giữ được sức hút qua nhiều mùa.

Áo dệt kim

Áo dệt kim không còn là đặc trưng của mùa đông. Những thiết kế dệt kim mỏng nhẹ, thoáng khí đã trở thành lựa chọn hoàn hảo cho mùa hè. Với chất liệu mềm mại, ôm vừa vặn cơ thể, áo dệt kim mang lại cảm giác nữ tính và tinh tế mà ít kiểu áo nào có thể thay thế.

Điểm đặc biệt của áo dệt kim mùa hè nằm ở sự tối giản nhưng không hề đơn điệu. Các kiểu dáng phổ biến như áo croptop, áo hai dây hoặc áo cổ vuông đều giúp tôn lên đường nét cơ thể một cách nhẹ nhàng. Khi kết hợp với quần ống rộng hoặc chân váy midi, tổng thể trang phục trở nên hài hòa và sang trọng mà không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ.

Áo tay bồng

Áo tay bồng luôn mang đến cảm giác bay bổng, mềm mại và có chút cổ điển. Đây là item lý tưởng cho những ai muốn tạo điểm nhấn mà không cần quá nhiều phụ kiện. Phần tay áo được thiết kế phồng nhẹ giúp cân đối tỷ lệ cơ thể, đồng thời tạo hiệu ứng thanh thoát cho phần vai và cánh tay.

Trong mùa hè, áo tay bồng thường được may từ các chất liệu nhẹ như cotton, voan hoặc linen để đảm bảo sự thoải mái. Những gam màu sáng hoặc họa tiết hoa nhỏ giúp tăng thêm vẻ tươi mới và trẻ trung.

Khi phối đồ, áo tay bồng rất hợp với quần jeans cạp cao hoặc chân váy chữ A. Sự kết hợp này không chỉ giúp tôn dáng mà còn mang lại vẻ ngoài thanh lịch.

Áo thun màu trung tính

Áo thun là món đồ không thể thiếu trong tủ đồ mùa hè, nhưng để đạt được vẻ ngoài sang trọng, việc lựa chọn màu sắc đóng vai trò rất quan trọng. Những gam màu trung tính như trắng, xám, đen, be hoặc xanh nhạt giúp nâng tầm chiếc áo thun đơn giản trở nên tinh tế hơn.

Điểm mạnh của áo thun màu trung tính nằm ở tính linh hoạt. Bạn có thể dễ dàng phối cùng quần tây, chân váy lụa hay thậm chí là suit nhẹ để tạo nên phong cách thanh lịch, hiện đại. Phom áo cũng là yếu tố cần lưu ý, những chiếc áo có phom dáng vừa vặn, chất liệu dày dặn vừa phải sẽ mang lại cảm giác chỉn chu hơn so với áo quá mỏng hoặc quá rộng.

Không cần họa tiết cầu kỳ, chính sự tối giản lại là chìa khóa giúp áo thun màu trung tính trở thành biểu tượng của phong cách "less is more". Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ngày hè bận rộn nhưng vẫn muốn giữ hình ảnh gọn gàng, chuyên nghiệp.

Áo sơ mi sáng màu

Không gì thể hiện rõ tinh thần mùa hè hơn một chiếc áo sơ mi sáng màu. Từ trắng tinh khôi, xanh pastel đến vàng nhạt, những gam màu này không chỉ giúp làm dịu cảm giác nóng bức mà còn mang lại vẻ ngoài tươi mới, thanh lịch.

Áo sơ mi mùa hè thường được thiết kế với chất liệu nhẹ, thoáng như cotton hoặc linen, giúp người mặc luôn cảm thấy dễ chịu. Phom áo có thể rộng nhẹ để tạo sự thoải mái, hoặc được cắt may gọn gàng để phù hợp với môi trường công sở.

Một trong những cách phối đồ được ưa chuộng là kết hợp áo sơ mi sáng màu với quần short hoặc quần ống suông. Bạn cũng có thể khoác ngoài như một lớp áo nhẹ bên ngoài áo hai dây, tạo nên phong cách layering đơn giản nhưng rất hiệu quả.

Sự linh hoạt trong cách mặc khiến áo sơ mi sáng màu trở thành món đồ không thể thiếu. Dù là đi làm, đi chơi hay du lịch, chỉ cần thay đổi cách phối, chiếc áo này vẫn giữ được nét sang trọng vốn có.

