Clip “khối nghỉ hè” bị bế thốc lên xe khiến dân mạng bật cười. (Nguồn: @dili38583)

Kỳ nghỉ hè là khoảng thời gian đong đầy niềm vui và tiếng cười của những đứa trẻ nhưng bao giờ cũng trôi qua nhanh như chớp mắt. Đoạn clip đang lan truyền trên nền tảng TikTok khiến người xem bật cười thông cảm với nỗi “đau khổ” của cậu bé khi bị “cưỡng chế” đưa về nhà.

Cảnh quay cho thấy trời nhá nhem tối, một gia đình chuẩn bị lên ô tô về thành phố. Mọi người dồn sự chú ý vào cậu bé khoảng 5 tuổi đang được bố bế trên tay. Đứa trẻ vừa khóc vừa ra sức vùng vẫy chống cự, không muốn rời đi.

Tiếng khóc, biểu cảm mếu máo đầy luyến tiếc của cậu bé hòa cùng tiếng cười giòn giã của những người lớn xung quanh. Dì cậu bé đi bên cạnh cầm sẵn đôi dép, còn người khác nhanh tay mở cửa xe bán tải trắng để hộ tống “khối nghỉ hè” đang chống đối quyết liệt. Dù nước mắt ngắn, nước mắt dài, cậu nhóc vẫn không phải lên thành phố đi học theo đúng lịch trình.

Đoạn clip nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem. Cư dân mạng tỏ ra thấu hiểu tâm trạng tiếc nuối của cậu bé khi phải chia tay kỳ nghỉ tuyệt vời: “Ai rồi cũng phải trải qua cái cảm giác chấn thương tâm lý khi hết hè thôi cháu ơi! Nhìn mặt vừa khóc vừa bị bế lên xe mà tui thấy bóng dáng tui mấy năm về trước”; “Chiều qua còn làm đại ca quậy banh cả khu xóm, tối đến đã bị gia đình bế đi rồi. Đúng là lúc đi hết mình, lúc về hết vui”.

“Chúc bé về lại thành phố sớm vượt qua nỗi đau này để tập trung vào sự nghiệp đi học”; “Nhìn gia đình phối hợp nhịp nhàng ghê, bố thì bế thốc, dì thì chực sẵn đôi dép, mẹ thì mở cửa xe sẵn sàng. Đúng là quy trình hết sức chuyên nghiệp lặp lại mỗi hè”; “Cảnh tượng quen thuộc mỗi độ hè về rồi lại đi. Nhìn cu cậu giãy giụa trong tuyệt vọng mà tui cười muốn xỉu”...

Xem clip, dân mạng lại nhớ về tuổi thơ của mình. (Ảnh chụp màn hình)

Thảo Vi viết: “Nhìn vừa tội vừa buồn cười, đúng kiểu khi bạn chưa muốn hết hè nhưng lịch học lại gọi tên. Khóc thì khóc thế thôi chứ lên xe điều hòa mát rượi chạy được 5km là lại ngủ ngon lành ngay ấy mà. Tuổi thơ ai mà chẳng có vài lần rời quê để đời như thế này”.

Mạnh Hùng bình luận dưới bài đăng: “Chắc cháu đang được bảo kê bởi mấy anh em họ trong xóm. Ngày nào, cả nhóm cũng đi chơi từ sáng sớm đến tối mịt mới về, tung tăng khắp ruộng đến đồng nên thích mê. Nay lên lại thành phố, bố mắng, mẹ bắt học, không rơi nước mắt làm sao được”.

Thành Phùng đoán rằng cậu bé chống đối như vậy vì về quê với ngoại quá sướng: “Lần nào ngoại nuôi cũng trộm vía tròn xoe, ăn ngon ngủ kỹ, chơi đùa thả ga suốt mấy tháng hè nên giờ bảo về phố làm sao mà chịu nổi. Thương thì thương thật nhưng nhìn cái bộ dạng mếu máo này vẫn buồn cười quá”.

Bảo Quân có hình dung tương tự: “Ăn cơm ngoại nấu vừa ngon vừa no lăn quay, ngủ thì gió quê mát rượi, chơi đùa thì bao la bát ngát không ai mắng. Bé đang sống những ngày tháng trùm xóm tự do tự tại, giờ bị bế thốc lên xe về lại với đống sách vở. Cái khoảnh khắc nước mắt ngắn nước mắt dài cho thấy mùa hè ở quê với ngoại đã diễn ra trọn vẹn và tuyệt vời đến nhường nào”.

Nhìn cậu bé, nhiều cư dân mạng nhớ về kỷ niệm tuổi thơ của mình. Lan Anh chia sẻ: “Xem clip mà sống mũi cay cay vì thấy lại chính mình của 20 năm về trước. Ngày xưa mỗi lần hết hè rời nhà ngoại lên lại thành phố, tôi cũng ôm chặt cột nhà khóc ngắt ngơ, giãy nảy không chịu lên xe. Giờ muốn một vé về tuổi thơ như vậy quá”.

Hải Đăng kể lại: “Nhớ ngày xưa mình cũng thế, mỗi lần biết sắp phải về phố là bay lại ôm chặt lấy chân bà ngoại gào khóc, đòi ở lại. Lúc bị kéo ra thì ấm ức lắm, mình còn gọi điện mách ông bà, đòi được đón lại về quê. Giờ ông bà mình không còn nữa rồi, quê cũng không còn ham về như hồi còn trẻ con”.