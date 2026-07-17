Cậu bé gắng sức “cố thủ”, không chịu rời nhà ngoại. (Nguồn: @them.dam3)

Những ngày hè về quê với ông bà là khoảng thời gian cực kỳ hạnh phúc đối với nhiều cô cậu học trò. Cũng vì ở quê vui quá đến khi phải quay lại nhà mình, nhiều em luyến tiếc và “đau khổ”, thậm chí từ chối về với bố mẹ, tìm đủ mọi cách “cố thủ” ở nhà ông bà. Một tình huống như vậy được ghi trong clip đang được xem nhiều trên TikTok.

Cậu bé trong clip vừa tận hưởng kỳ nghỉ hè tuyệt vời tại quê ngoại Tuyên Quang. Vốn dĩ mẹ chỉ cho phép nghỉ ngơi, vui chơi trong một tuần, nhưng niềm vui tự do nơi quê ngoại khiến cậu “quên lối về” và nhất quyết không chịu rời xa vòng tay ông bà để quay trở lại Bắc Ninh đi học.

Khi đến thời hạn phải trở về, cậu bé bày đủ trò để ở lại, tạo nên cuộc giằng co đầy thú vị. Hình ảnh mẹ cùng bà ngoại phải vất vả, toát mồ hôi mới khiêng được cậu đưa vào ô tô khiến người xem không khỏi phì cười. Dù cậu bé khóc lóc, vùng vẫy quyết liệt nhưng vẫn không thể ở lại.

Đoạn clip nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem và hàng trăm nghìn lượt tương tác trên TikTok. Cư dân mạng cho rằng từ phản ứng của cậu bé, có thể đoán được những ngày ở quê với ông bà, cậu được hưởng cuộc sống thần tiên thế nào, và vì thế việc sắp phải quay lại trường học gây áp lực ra sao.

“Nhìn cách cậu chàng vùng vẫy, đại chiến với mẹ và bà mà tôi thấy thương. Chắc cậu nghĩ rằng khóc to là sẽ được ở lại thêm vài hôm”; “Đúng là chỉ có về quê, được ông bà chiều chuộng, được ăn cơm ngon, ngủ nướng thì mới cảm giác lưu luyến không rời như thế”; “Cha mẹ thì lo chuyện học hành, còn con thì chỉ muốn ở quê chăn trâu thêm vài tuần nữa”...

Khánh Vũ bình luận: “Chắc cu cậu đang nghĩ, chỉ cần mình bám trụ đủ lâu hoặc khóc đủ to là sẽ đảo ngược được tình thế. Nhưng mà đời không như mơ đâu em ơi, xe đã nổ máy rồi thì có lăn lộn hay ăn vạ kiểu gì cũng phải lên đường thôi. Thôi thì buông tay cho đỡ mệt, về thành phố làm học sinh ngoan rồi hè năm sau lại về phá làng phá xóm tiếp nhé”.

Nhiều cư dân mạng khuyên cháu lên thành phố học chăm để năm sau được về quê lâu hơn. (Ảnh chụp màn hình)

Thanh Nga nhận xét rằng hai chữ “hết hè” là nỗi ám ảnh với mọi em nhỏ: “Cái không khí ở quê nó gây nghiện thế đấy, trẻ con đứa nào chẳng muốn cắm cọc ở đây mãi. Nhưng mà thôi, giờ G đã đến thì chấp nhận thực tại mà lên xe cho cả nhà được nhờ, chứ gào thét thế kia thì cũng chẳng thay đổi được lịch học đâu. Học ngoan giỏi sau còn về nuôi bà nhé”.

Nhớ lại thời đi học, Duy Kiên viết rằng phận làm học sinh, mùa hè chỉ là một giấc mơ đẹp ngắn ngủi: “Ai từng trải qua cảnh bị mẹ lôi tuột ra khỏi quê hương sau kỳ nghỉ dài chắc chắn sẽ thấy hình ảnh này quen thuộc cực kỳ. Cứ mỗi lần hè hết là y như rằng muốn ở lại. Người lớn thì quyết tâm đưa con đi học, còn trẻ con thì quyết tâm bám trụ lấy cái vườn cái ao. Cu cậu này chắc cũng đã tính toán kỹ lắm rồi mà không ăn thua”.

Thành Vũ kể chuyện tuổi thơ của mình: “Ngày bé, kỳ nghỉ hè ở quê ngoại của tôi không bao giờ là đủ. Có lần tôi còn bày trò giấu đôi dép của bố đi, rồi giấu cả chìa khóa xe để hoãn chuyến về nhà. Kết quả là bị ăn đòn một trận ra trò, rồi vẫn phải lủi thủi xách đồ lên xe trong nước mắt. Nhìn em nhỏ trong clip này, ký ức về những ngày ăn vụng quả chín ngoài vườn lại ùa về”.