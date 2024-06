Khoe ảnh 1 ngày trước và 3 ngày sau sinh, hot mom U40 khiến chị em ngỡ ngàng "sao bụng nhỏ đi kì diệu vậy"?

Hot mom Tra Li (tên thật Trần Thùy Linh, sinh năm 1990, đại sứ Fitness Model Việt Nam) mới đây đã chia sẻ hình ảnh của bản thân trước và sau sinh khiến hội chị em ngỡ ngàng. Chỉ 3 ngày sau sinh, Tra Li đã giảm được số cân đáng kể, dần lấy lại cơ bụng thời còn son rỗi.

"Áp dụng dinh dưỡng cực khoa học xuyên suốt thai kỳ và ngay những ngày đầu sau sinh khiến Li cực kỳ ngạc nhiên về sự phục hồi của cơ thể mình. Giảm ngay 7kg sau sinh, không co cơ đau mỏi lưng do mũi tiêm gây tê màng cứng, sữa non về rất nhanh và keo sánh trộm vía đủ cho Rio tu ti", hot mom tâm sự.

Hình ảnh sau sinh của Tra Li khiến chị em vô cùng ngưỡng mộ, là mơ ước của nhiều mẹ bỉm. Để sở hữu vóc dáng này, Tra Li cho biết bí quyết của cô đó chính là tập gym, có chế độ ăn uống phù hợp. Chế độ này cần được áp dụng không chỉ sau khi sinh mà phải từ trước, trong và sau khi có em bé.

Tra Li tập luyện đều đặn khi mang bầu bởi việc tập luyện của mẹ bầu trong thai kỳ không những giúp mẹ bầu khoẻ khoắn, bền bỉ, giảm triệu chứng nghén mà còn giúp em bé năng động, phát triển tốt hơn ngay khi trong bụng mẹ.

Một số lưu ý của Tra Li dành cho các mẹ sau sinh

- Không dừng uống sắt, canxi ngay sau sinh vì giai đoạn này cơ thể thiếu máu và rút canxi rất nhiều, hiện tượng chuột rút, đau mỏi lưng, sàn chậu có thể liên tục xảy ra, hãy luôn uống sắt cách canxi 4h, uống thêm cả magie và vitamin tổng hợp.

- Không ăn móng giò, chân chó, những thực phẩm này rất giàu chất béo động vật dễ gây tắc tuyến sữa.

- Ăn rau ngót, nghệ, ngải cứu, canh rong biển rất tốt cho sạch sản dịch.

- Nhu cầu bổ sung protein sau sinh tăng 25-50gr so với bình thường, lipid 30%, sắt 30mg, canxi 1200mg, kẽm 15mg, magie 1/3 so với canxi, 2000mg omega3 là không thể thiếu. Tổng calories cần bổ sung thêm ~ 600 kcal.

- Nghỉ ngơi, ngủ tốt và uống đủ ít nhất 2 lít nước/ngày là ưu tiên số 1 sau sinh để nhanh về sữa.

- Nếu bạn theo trường phái chăm sóc cơ thể hoàn hảo, đừng ngừng bôi chống rạn sau sinh, vì rạn da có thể xảy ra ở giai đoạn da co lại rất nhanh và lúc cho con bú.

- Bio oil quá thông dụng về việc chống rạn nhưng thực tế khả năng chống rạn không cao, thậm chí người viêm da, da dầu không nên bôi bio oil.

- Có thể bắt đầu tập luyện các bài tập Kegel nhẹ nhàng 30 phút sau sinh thường 4 tuần và sau sinh mổ 8 tuần.

"Vì những ích lợi như đã nêu ở trên, mình rất khuyến khích chị em tập gym từ khi mang bầu. Tốt cho sức khoẻ cả mẹ lẫn bé. Đặc biệt sau sinh mẹ bầu sẽ dễ lấy lại vóc dáng, da dẻ đàn hồi, giảm tỉ lệ trầm cảm sau sinh. Trước đó chỉ cần chuẩn bị cho mình tinh thần và sức khoẻ tốt", hot mom Tra Li cho hay.

Để có vóc dáng sau sinh đẹp, hãy luyện tập chăm chỉ ngay từ trước/trong khi mang thai

Cơ thể phụ nữ khi mang thai là một điều kỳ diệu, mặc dù đã tăng hơn 13kg khi bước sang tuần thai thứ 39 nhưng do tập luyện đều đặn nên Tra Li không hề cảm thấy cơ thể nặng nề hay bất tiện chút nào khi di chuyển với chiếc bụng bầu > 105cm, vẫn cứ mặc đồ tập size S.

Bác sĩ sản khoa của Tra Li luôn khuyến khích đi bộ/ đi tập đều đặn để dễ dàng sinh thường, nên trừ khi bạn có những vấn đề biến chứng trong thai kỳ mới cần ngừng vận động, thậm chí với những mẹ bầu có yếu tố gây xảy thai thì việc này vẫn xảy ra ngay cả khi bạn nằm treo chân 1 chỗ.

Những lý do khiến Tra Li yêu thích tập luyện và vẫn luôn duy trì mỗi lần mang thai:

- Kiểm soát được cân nặng, giảm nguy cơ tđtk, dễ dàng chuyển dạ và sinh nở hơn.

- Những nghiên cứu mới nhất đều cho thấy, việc tập luyện đổ mồ hôi, đặc biệt sau 29w khiến em bé khi sinh ra sẽ thông minh, lanh lợi hơn.

- Cơ thể luôn khoẻ mạnh, dồi dào năng lượng, giảm stress, cân bằng tâm lý giảm trầm cảm khi thay đổi hormone nội tiết mang thai.

- Không hề bị đau lưng và đau vùng xương chậu khi trọng lượng thai nhi tăng lên.

- Các bài tập vùng chậu giúp giảm biến chứng sau sinh, giảm nguy cơ sa tử cung và bàng quang.

- Trao đổi chất tốt & ăn uống ngon miệng, giảm ốm nghén.

- Cải thiện quá trình oxy hoá và vận chuyển lưu lượng máu qua nhau thai, không táo bón thai kỳ.

- Người tập luyện thường xuyên đã quen với việc uống 2-3 lít chất lỏng mỗi ngày, không bị tiểu đêm khi áp lực bàng quang tăng.

- Tăng đàn hồi da tối đa chống rạn da.

- Dĩ nhiên là phục hồi dạ con và lấy lại vóc dáng sau sinh nhanh thần tốc.

"Vậy nên, nếu mẹ bầu mong muốn tập luyện trong thai kỳ hãy có sự chuẩn bị và luyện tập ngay trước khi mang thai. Hoạt động thể chất "có kiểm soát và bài bản" hoàn toàn khác với việc tập luyện tự phát, vận động bất ngờ hay làm việc nặng quá sức. Mang bầu chứ không mang gánh nặng, người mẹ có tinh thần năng lượng và em bé khoẻ mạnh chắc chắn sẽ là niềm an tâm cho chồng, niềm vui cho cả gia đình khi có tin vui các mẹ nhé.

Cảm thấy vô cùng biết ơn cơ thể mình vì đã cho phép Li tập luyện suốt quá trình mang thai của mình cho tới thời điểm này và xin nhả vía xinh tươi, khoẻ mạnh cho tất cả mẹ bầu giống mình!", hot mom chia sẻ.