Khoảnh khắc khó tin của Lưu Diệc Phi năm 30 tuổi

Riêng về khoản nhan sắc, Lưu Diệc Phi gần như chưa bao giờ khiến công chúng thất vọng. Danh xưng “thần tiên tỷ tỷ” không phải tự nhiên mà có, bởi vẻ đẹp của cô luôn giữ được sự thanh thoát, mong manh nhưng vẫn đầy cuốn hút. Không chỉ tỏa sáng trong những bức ảnh đã qua chỉnh sửa, các đoạn video hậu trường của mỹ nhân sinh năm 1987 cũng đủ khiến dân tình xao xuyến vì nhan sắc quá đỗi trong trẻo.

Mới đây, một đoạn video chụp cho tạp chí InStyle vào năm 2017 bất ngờ được cộng đồng mạng "đào lại". Điều khiến nhiều người khó tin không chỉ là gương mặt đẹp đến nao lòng, mà còn ở việc nữ diễn viên gần như chẳng khác gì thời 18 tuổi. Từng chuyển động nhẹ nhàng, từng góc nghiêng đều toát lên vẻ thanh thuần hiếm có, khẳng định đẳng cấp visual không phai mờ theo thời gian.

Đoạn video hậu trường Lưu Diệc Phi chụp cho tạp chí InStyle vào năm 2017 hot trở lại. (Nguồn: Weibo)

Lưu Diệc Phi khiến người xem phải "đứng hình" vẻ tươi trẻ, rạng rỡ như thiếu nữ 18, dù lúc này nữ diễn viên đã 30 tuổi. Làn da căng mịn, ánh mắt long lanh và nụ cười nhẹ đầy duyên dáng tạo nên sức hút khó cưỡng của minh tinh đình đám Cbiz mà chẳng cần trang phục lộng lẫy. Mái tóc dài bồng bềnh, dày khỏe càng làm gương mặt thêm mềm mại, thanh thoát. Nữ diễn viên lựa chọn lối makeup trong trẻo, gần như không can thiệp quá nhiều, tôn trọn nét đẹp tự nhiên vốn là thương hiệu của "thần tiên tỷ tỷ". Mọi chuyển động đều nhẹ nhàng nhưng đầy sức sống, khiến người xem chỉ muốn ngắm mãi không rời mắt. Đây chính là lý do vì sao nhan sắc của Lưu Diệc Phi luôn được ca ngợi: không phô trương, không gượng ép, chỉ cần đứng trước ống kính là đủ làm bừng sáng cả khung hình.

Chẳng cần trang phục lộng lẫy, phấn son cầu kỳ, khoảnh khắc giản dị cũng đủ khiến Lưu Diệc Phi tỏa sáng nhờ nhan sắc xinh đẹp cùng khí chất nhẹ nhàng.

Nhan sắc của Lưu Diệc Phi trong bộ ảnh từng nhận về nhiều lời khen, dù cho concept đơn giản, trang phục phá cách.

Netizen một lần nữa trầm trồ trước khả năng "đóng băng nhan sắc" của Lưu Diệc Phi.

Visual tựa nữ thần của Lưu Diệc Phi năm 18 tuổi từng gây bão cộng đồng mạng. Thời điểm đó, nữ diễn viên chỉ cần trang điểm nhẹ nhàng, tạo hình tự nhiên cũng đủ làm biết bao người say đắm.