Khoảnh khắc cận mặt của dâu hào môn Hề Mộng Dao, netizen chỉ biết khen "đẹp từ móng tay đến cọng tóc"

Sau hôn lễ thế kỷ với Hà Du Quân, Hề Mộng Dao không chỉ gây chú ý bởi cuộc sống hào môn đáng ngưỡng mộ mà còn liên tục trở thành tâm điểm nhờ nhan sắc ngày càng thăng hạng. Mới đây, một đoạn video cam thường ghi lại khoảnh khắc nàng dâu nổi tiếng bậc nhất Cbiz xuất hiện tại sự kiện đã nhanh chóng viral trên mạng xã hội. Ở góc quay zoom khá gần chếch từ dưới lên, cựu thiên thần Victoria's Secret vẫn khiến dân tình xuýt xoa bởi visual không lấy một điểm chê. Đặc biệt, thần thái tự tin, sang trọng và khí chất chuẩn "phu nhân hào môn" giúp người đẹp nhận được vô vàn lời khen từ cộng đồng mạng. Thậm chí, nhiều netizen còn đùa rằng "Ai nói ông trời không cho ai tất cả" vì Hề Mộng Dao đang có đủ mọi thứ.

Clip cam thường khoe trọn nhan sắc không góc chết của Hề Mộng Dao. (Nguồn: TikTok)

Nàng dâu gia tộc nghìn tỷ xuất hiện với mái tóc đen dài suôn mượt, bóng khỏe được buông xõa tự nhiên, càng tôn lên gương mặt nhỏ gọn cùng những đường nét sắc sảo đặc trưng. Ở tuổi U40 và đã trải qua nhiều lần sinh nở, người đẹp vẫn duy trì được làn da căng bóng, mịn màng và đầy sức sống. Dưới ánh đèn, gương mặt Hề Mộng Dao gần như phát sáng với độ đàn hồi tốt, không chút khuyết điểm. Layout makeup cũng được thực hiện theo phong cách trong trẻo, tập trung vào lớp nền mỏng nhẹ, đôi má ửng hồng tự nhiên và đôi môi căng mọng tông hồng đất, giúp tổng thể trông trẻ trung hơn tuổi thật. Dù chỉ diện một bộ trang phục màu đen tối giản với phom dáng blazer thanh lịch, Hề Mộng Dao vẫn toát lên thần thái sang trọng và quyền lực. Thiết kế kín đáo kết hợp cùng trang sức vàng ánh kim càng làm nổi bật khí chất của nàng dâu hào môn. Đặc biệt, vóc dáng mảnh mai cùng tỷ lệ gương mặt chuẩn siêu mẫu giúp cô trông nổi bật giữa đám đông mà không cần đến bất kỳ chi tiết cầu kỳ nào.

Cận cảnh nhan sắc trong trẻo, nhẹ nhàng tạo thiện cảm với người nhìn của Hề Mộng Dao.

Netizen khen Hề Mộng Dao "đẹp từ móng tay đến cọng tóc".

Thực chất, trước đám cưới thượng lưu viral khắp cõi mạng, Hề Mộng Dao cũng từng không ít lần khiến công chúng trầm trồ với loạt khoảnh khắc cam thường đậm chất "phu nhân hào môn". Dù không còn hoạt động showbiz sôi nổi như thời kỳ đỉnh cao, mỗi lần xuất hiện tại sự kiện, cựu thiên thần Victoria's Secret đều biến nơi đó thành sàn catwalk. Sở hữu chiều cao nổi bật cùng tỷ lệ cơ thể chuẩn siêu mẫu, bà mẹ 2 con càng thêm ghi điểm với những bản phối tối giản nhưng sang trọng. Đôi chân dài thẳng tắp, vóc dáng mảnh mai cùng phong thái tự tin giúp cô biến mọi lối đi thành sàn catwalk bất đắc dĩ. Điều khiến dân tình ấn tượng hơn cả là khí chất thanh tao, nhã nhặn toát ra một cách tự nhiên trong từng cử chỉ, ánh mắt, giúp cô giữ được thần thái cuốn hút cùng vẻ sang chảnh rất riêng. Không đẹp xuất sắc từng đường nét nhưng tổng thể gương mặt con dâu trùm sòng bạc lại mang vẻ thanh tao, nhẹ nhàng càng nhìn càng thiện cảm.