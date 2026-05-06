Giữa một sự kiện thời trang lớn nhất năm như Met Gala, nơi thảm đỏ chật kín những thiết kế mang tính phô diễn đầy tham vọng và giàu trí tưởng tượng thì NTK Simon Porte Jacquemus lại chọn cách xuất hiện tưởng chừng như “lạc nhịp” nhưng lại đầy đặc biệt và giàu cảm xúc. Anh đã cùng khoác tay bà ngoại của mình - Liline Jacquemus - bước lên những bậc thềm của bảo tàng Metropolitan Museum of Art. Hai bà cháu không cần tạo hình phức tạp, cũng chẳng cần gây sốc nhưng lại đốn tim bao người vì những khoảnh khắc đầy tình cảm.

Simon Porte Jacquemus và bà ngoại của anh Liline Jacquemus tại Met Gala 2026.

Nhà thiết kế người Pháp xuất hiện trong bộ suit trắng tinh giản do chính anh thiết kế, đi cùng bó hoa giấy, một chi tiết vừa thơ vừa rất đậm tinh thần “Jacquemus”. Bên cạnh anh, bà Liline diện một set đồ có sự đồng điệu, được thêm những chi tiết vải voan và phần tà áo để tạo nét nữ tính. Phụ kiện cho outfit của bà cũng được hoàn thiện bằng chiếc túi top-handle mang tên Valérie – được đặt theo tên mẹ của Jacquemus.

Hai bà cháu có những moment cực kì đáng yêu, đốn tim bao người.

NTK người Pháp cũng không ngần ngại chỉnh trang lại trang phục cho bà mình tại sự kiện.

Đây không phải lần đầu bà Liline bước vào thế giới thời trang của cháu trai. Bà từng xuất hiện trong campaign của Jacquemus từ năm 2020 và gần đây chính thức trở thành đại sứ thương hiệu đầu tiên của thương hiệu. Đây là một quyết định phá vỡ quy chuẩn “celebrity hóa” của ngành công nghiệp thời trang xa xỉ.

Bà ngoại của NTK Jacquemus đã xuất hiện trong campaign thương hiệu từ năm 2020. Điều đặc biệt hơn, những bức hình trong chiến dịch quảng cáo ấy được chụp bởi chính NTK người Pháp.

Những hình ảnh trong chiến dịch Xuân/Hè 2020 được chụp bởi Jacquemus.

Tháng 1/2026, Jacquemus chính thức gọi tên bà Liline trở thành đại sứ thương hiệu đầu tiên của hãng. Mặc dù đã từng làm việc với rất nhiều nàng thơ, chàng thơ đình đám như Jennie, Kendall Jenner, Bad Bunny nhưng vị trí đại sứ thương hiệu đầu tiên của Jacquemus lại thuộc về bà ngoại anh. Điều này cho thấy sự ảnh hưởng của người bà cũng như tình cảm vô cùng đặc biệt của nam NTK dành cho gia đình mình. Nhiều người còn gọi vui đây là người phụ nữ còn được thương hiệu đãi ngộ tốt hơn cả dàn It girl mạng xã hội.

Theo chia sẻ trên trang cá nhân của nam NTK về màn xuất hiện tại Met Gala năm nay, anh cho biết, bản thân mình muốn cả hai bà cháu trông như những tờ giấy trắng, những khối đá chưa được mài dũa, một bề mặt tinh khiết để cảm xúc được nhìn thấy rõ hơn là kỹ thuật. Form dáng được tiết chế tối đa, mềm, rủ, gợi đến những pho tượng thạch cao mong manh của Alberto Giacometti.

Outfit này không phải kiểu tối giản lạnh lùng thường thấy, mà là thứ tối giản có ký ức.

Nhưng nếu chỉ dừng ở quần áo, khoảnh khắc này đã không ở lại lâu như vậy. Bà của anh năm nay 80 tuổi. Và đây là lần đầu tiên bà rời khỏi châu Âu, lần đầu tiên bước lên một chuyến bay dài. Met Gala với nhiều người là sân khấu nhưng với bà Liline lại giống một chuyến đi ngao du hơn.

Trong nhiều năm, Jacquemus xây dựng cả thương hiệu xoay quanh gia đình: từ người mẹ quá cố, miền Nam nước Pháp, nơi gắn liến với tuổi thơ anh và cả những ký ức rất nhỏ được phóng đại thành thời trang. Việc đưa bà ngoại đến Met Gala không phải một chiêu “PR ấm áp”, mà là logic tiếp theo của câu chuyện đó. Khi nguồn cảm hứng là thật, người mặc cũng là thật.

Trong một đêm mà nhiều ngôi sao chọn cách hóa thân thành tác phẩm nghệ thuật, Jacquemus lại chọn trở về điều nguyên bản nhất: gia đình. Không cần hiệu ứng, không cần silhouette phức tạp, anh vẫn khiến cả Met Gala phải dừng lại chỉ bằng việc khoác tay bà mình. Và trích lời chính NTK người Pháp này, anh đã nói: “Family is where my art begins.” (tạm dịch: Gia đình là nơi nghệ thuật của tôi bắt đầu).

