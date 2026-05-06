“Chắc chắn bên trong, mềm mại bên ngoài”: Triết lý tập luyện của HLV Barre tại Hải Phòng

“Mình bị mê hoặc bởi những chuyển động vừa mạnh mẽ, vừa mềm mại”

Linh vẫn nhớ rất rõ khoảnh khắc đầu tiên mình biết đến Barre. Đó không phải là một buổi tập, mà chỉ là những video ngắn trên Instagram và TikTok - nơi những cô gái phương Tây và Hàn Quốc tập luyện bên thanh barre, với từng chuyển động dứt khoát nhưng lại vô cùng uyển chuyển. “Mình bị mê mẩn ngay từ những giây đầu tiên. Mọi thứ vừa đẹp, vừa có gì đó rất ‘đã’ – kiểu kiểm soát được cơ thể nhưng vẫn giữ được sự mềm mại rất nữ tính ” , Linh chia sẻ.

Từ sự tò mò ban đầu, cô bắt đầu tìm hiểu sâu hơn. Và càng tìm hiểu, Linh càng nhận ra đây không chỉ là một bộ môn “đẹp mắt”, mà còn là một phương pháp tập luyện có chiều sâu, có hệ thống và đặc biệt phù hợp với phụ nữ.

Trước khi đến với Barre, Linh đã là một giáo viên Pilates. Công việc của cô gắn liền với những buổi tập riêng (private), nơi kỹ thuật luôn được đặt lên hàng đầu. Nhưng trong quá trình giảng dạy, cô liên tục nhận được một câu hỏi từ học viên: “Em có từng học múa không mà sao tập gì cũng thấy nhẹ nhàng, mềm mại thế?”.

Khi đó, mình thường chia sẻ với mọi người về Barre, nhưng gần như chưa ai biết đến. Ở Việt Nam lúc đó cũng chưa có nhiều nơi đào tạo. Mình bắt đầu nghĩ: "Tại sao mình không thử mang bộ môn này về?".

Ý tưởng ấy ban đầu chỉ là một mong muốn nhỏ. Nhưng càng nghĩ, cô càng tin rằng Barre có thể trở thành một trải nghiệm mới mẻ không chỉ về mặt tập luyện, mà còn về cảm xúc.

“Khó nhất không phải kỹ thuật, mà là… cảm nhạc”

Xuất phát điểm là một HLV Pilates, Linh vốn quen với việc tập trung vào kỹ thuật, kiểm soát cơ và sự chính xác trong từng chuyển động. Nhưng khi bước sang Barre, cô nhận ra một thử thách hoàn toàn khác.

“Khó nhất với mình không phải là động tác, mà là cảm nhạc” - cô thẳng thắn chia sẻ. Barre là sự kết hợp giữa Pilates và ballet, đồng nghĩa với việc người dạy không chỉ cần đúng kỹ thuật, mà còn phải làm chủ được nhịp điệu. Đây lại là điểm mạnh của những HLV Yoga Flow hay GroupX, nhưng với Linh, đó là một vùng hoàn toàn mới. Sau khi hoàn thành khóa training Barre đầu tiên tại Việt Nam cùng chuyên gia Dr. Han, Linh quyết định “đi xa hơn” để bù đắp điểm yếu của mình.

Linh cùng chuyên gia Dr. Han

“Mình mời hẳn một giáo viên ballet về studio để dạy riêng. Từ cách nghe nhạc, đếm nhịp cho đến từng chuyển động nhỏ của múa, mình học lại từ đầu, rồi lồng ghép dần vào giáo trình Barre của mình” - Linh chia sẻ. Chính sự nghiêm túc này đã giúp Linh không chỉ “dạy được”, mà còn tạo ra một trải nghiệm Barre đúng nghĩa - nơi kỹ thuật và cảm xúc hòa quyện.

“Chắc chắn bên trong, nhưng mềm mại bên ngoài”

Với Linh, Barre không đơn thuần là một bộ môn, mà là một triết lý vận động. “Barre là sự giao thoa giữa sự chính xác của Pilates và sự bay bổng của ballet. Điều mình thích nhất là nó tạo ra một sự đối lập rất thú vị: chắc chắn bên trong, nhưng mềm mại bên ngoài” , cô chia sẻ.

Một buổi tập Barre không chỉ giúp cơ thể săn chắc, mà còn mang lại cảm giác “được là chính mình” vừa mạnh mẽ, vừa nữ tính. “Bạn không chỉ tập để có vóc dáng đẹp hơn, mà còn để cảm thấy tự tin hơn, nữ tính hơn. Đó là thứ thay đổi từ bên trong”, Linh nói thêm.

Một trong những hiểu lầm lớn nhất về Barre là đây là bộ môn “nhẹ nhàng”. Nhưng theo Linh, thực tế hoàn toàn ngược lại. “Barre không hề nhẹ. Khi bạn thấy cơ thể run lên, đó là lúc các lớp cơ sâu nhất – vốn ít được dùng đến – đang hoạt động hết công suất” , cô giải thích.

Những chuyển động nhỏ, lặp lại liên tục (isometric) chính là yếu tố tạo nên sự khác biệt. Chúng không tạo cảm giác “đốt sức” ngay lập tức, nhưng lại khiến cơ bắp “cháy âm ỉ” và mang lại hiệu quả rõ rệt sau đó. “Run cơ không phải là dấu hiệu bạn yếu, mà là dấu hiệu bạn đang tập đúng” , Linh nhấn mạnh.

Một buổi tập Barre diễn ra như thế nào?

Theo giáo trình mà Linh được đào tạo, một buổi Barre tiêu chuẩn thường gồm 5 phần:

+ Khởi động (warm-up) để làm nóng cơ thể

+ Cardio kết hợp bài tập tay giúp đốt năng lượng và làm thon gọn phần thân trên

+ Core – tập trung vào vùng bụng

+ Phần tập với thanh barre – kết hợp kỹ thuật ballet

+ Kéo giãn (stretching) để thư giãn cơ

Sự kết hợp này giúp Barre trở thành một buổi tập “đa năng” – vừa có cardio, vừa có sức mạnh, vừa có giãn cơ.

“Rất nhiều người ngại tập Barre vì nghĩ mình không biết múa hoặc không đủ dẻo. Nhưng thực tế, bạn không cần bất kỳ nền tảng vũ đạo nào” , Linh khẳng định.

Barre được thiết kế để phù hợp với nhiều đối tượng, đặc biệt là phụ nữ hiện đại, những người muốn một phương pháp tập luyện hiệu quả nhưng không quá áp lực. Nhờ tính chất low-impact, Barre cũng an toàn cho xương khớp, phù hợp với cả người mới bắt đầu hoặc người bận rộn.

Không chỉ là vóc dáng, mà còn là tư thế và thần thái

Theo Linh, hiệu quả của Barre không chỉ nằm ở việc giảm cân hay siết cơ.

“Barre vừa giúp giảm mỡ nhờ cardio, vừa giúp cơ thể săn chắc nhờ tác động vào core. Nhưng điều mình thấy rõ nhất là sự thay đổi về tư thế, cơ thể luôn có xu hướng vươn dài, thẳng và nhẹ nhàng hơn” , cô chia sẻ. Chính sự thay đổi này khiến nhiều học viên không chỉ “trông đẹp hơn”, mà còn “cảm thấy đẹp hơn”.

Linh cho rằng sự phát triển của Barre không phải là ngẫu nhiên, mà phản ánh sự thay đổi trong nhu cầu của phụ nữ Việt. “Phụ nữ bây giờ không chỉ tập để khỏe, mà còn muốn đó là một trải nghiệm có gu, có thẩm mỹ. Giống như thời trang, họ luôn muốn tìm phiên bản tốt hơn của chính mình” , cô nói. Barre, với sự kết hợp giữa vận động và tính thẩm mỹ, đang đáp ứng đúng nhu cầu đó.

Khi được hỏi về tương lai của Barre, Linh không ngần ngại khẳng định: “Mình tin Barre sẽ không phải là một trào lưu nhất thời. Nó sẽ phát triển bền vững, giống như cách Pilates đã làm được” . Với những lợi ích rõ ràng và cảm giác tích cực mà nó mang lại, Barre có thể sẽ sớm trở thành một phần quen thuộc trong thói quen sống của nhiều phụ nữ.