Trước khi trở thành "cặp bài trùng" dính lấy những chỉ trích về nỗi ám ảnh ngoại hình quá mức như hiện tại, Vương Sở Nhiên và Trương Lăng Hách từng có một kỷ niệm rực rỡ tại London với nhà mốt Gucci. Đó là thời điểm mà visual của họ không phải là đề tài để dân mạng mang ra chê cười, mà là niềm tự hào của nhan sắc Hoa ngữ khi bước chân ra đấu trường quốc tế dự fashion show.

Ngược dòng thời gian về tháng 5/2024, show diễn Gucci Cruise 2025 tại Anh chính là sân khấu chứng kiến màn xuất hiện chấn động của bộ đôi này khi họ còn chưa có bất kỳ màn hợp tác chính thức nào trên màn ảnh. Trong những khung hình được đăng tải bởi "hung thần" Getty Images cả hai vẫn tỏa sáng một cách khó tin.

Mỹ nhân được mệnh danh là "tiểu Lưu Diệc Phi" - Vương Sở Nhiên khi ấy đã khoe trọn lợi thế đôi chân dài miên man của một cô nàng cao 1m72 trong trang phục gọn gàng nhưng đầy khí chất sang trọng và thanh tú hiếm có. Truyền thông Trung Quốc khi ấy thậm chí còn xếp cô vào nhóm những tiểu hoa đán sau 1995 sở hữu nhan sắc nổi bật nhất.

Trong khi đó, Trương Lăng Hách dù là lần đầu dự show của nhà mốt Ý nhưng đã lập tức chứng minh gương mặt góc cạnh và chiều cao gần 1m90 sinh ra là để dành cho thời trang cao cấp. Với set đồ Thu Đông 2024 đi kèm phụ kiện găng tay đỏ và vòng cổ to bản cá tính, nam diễn viên toát lên thần thái thời thượng không kém bất kỳ người mẫu chuyên nghiệp nào đang sải bước trên sàn diễn.

Sự kết hợp của hai đôi chân dài miên man trên hàng ghế đầu đã tạo nên một hiệu ứng truyền thông bùng nổ tại quê nhà, mang lại cảm giác tự hào khi đại diện sao Hoa ngữ có thể "thắng" được những ống kính khắc nghiệt nhất phương Tây.

Thậm chí, việc cả hai được xếp ngồi cạnh các lãnh đạo cấp cao của Gucci và Kering vào thời điểm đó càng khiến công chúng chú ý. Khi ấy, Trương Lăng Hách còn chưa có danh phận đại sứ, còn Vương Sở Nhiên mới chỉ là bạn thân thương hiệu, nhưng vị trí họ nhận được lại nổi bật hơn cả một số gương mặt đã có danh vị chính thức như Mai Davika trên cùng một hàng ghế.

Cũng từ khoảnh khắc ấy, mạng xã hội tràn ngập kỳ vọng về một màn kết hợp trên màn ảnh của cả hai. Thế nhưng, sau gần hai năm, khi ước nguyện ấy trở thành sự thật với tác phẩm thứ hai mang tên Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn, kết quả lại mang đến một dư vị đắng chát. Nghịch lý xảy ra khi cặp đôi từng được tung hô vì nhan sắc nay lại đối mặt với làn sóng chỉ trích xoay quanh việc quá ám ảnh ngoại hình.

Trương Lăng Hách bỗng chốc trở thành tâm điểm chế giễu với biệt danh "tướng quân kem nền", còn Vương Sở Nhiên lại bị cuốn vào vòng xoáy tranh cãi từ việc mặc sườn xám bó chẽn đến nghi vấn độn mông hay những màn PR hình thể "không mỡ thừa" đầy gượng ép ngay cả khi gập người 90 độ.

Dẫu vậy, nếu nhìn lại, có thể thấy thời trang và phim ảnh luôn tồn tại hai tiêu chuẩn khác biệt. Trong khi fashion show đúng là những giờ đồng hồ quý báu để người nổi tiếng có quyền đẩy cái đẹp lên đến mức lý tưởng hóa, xây dựng những khung hình "để đời" làm tài sản thương hiệu cá nhân, thì việc họ quá đề cao một vẻ đẹp "phi thực tế" trên màn ảnh đang bị các cơ quan quản lý và công chúng lên án mạnh mẽ.

Giờ đây, khi Vương Sở Nhiên đã tìm được bến đỗ mới với danh vị Đại sứ thương hiệu Dior, cơ hội để cô và Trương Lăng Hách cùng tái hiện lại khoảnh khắc "thần thánh" dưới bầu trời London ngày ấy dường như là điều rất khó. Khoảnh khắc ấy sẽ mãi là một ký ức đẹp nhưng xa xỉ, một lần duy nhất mà visual của họ thuần khiết là niềm tự hào trước khi bị bào mòn bởi những tranh cãi đẹp xấu trên màn ảnh.

Ảnh Getty Images, TikTok, Weibo