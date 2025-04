Khi tiểu thư Doãn Hải My hết hiền: Văn Hậu và con trai ăn luôn "quy tắc bàn tay phải" vì dám làm trái ý

Mới đây, hậu vệ Đoàn Văn Hậu hút triệu view trên mạng xã hội khi chia sẻ khoảnh khắc cùng con trai cưng Đoàn Minh Đăng (biệt danh bé Lúa) đi dạo ở công viên gần nhà. Điều khiến dân mạng quan tâm là Văn Hậu hiện đã có thể đi lại thoải mái mà không còn cần dùng đến nẹp chân - thứ đã gắn bó với anh suốt hơn 1 năm qua vì những chấn thương dai dẳng. Điều này có thể là dấu hiệu tốt cho việc phục hồi của Văn Hậu, báo hiệu sự trở lại của anh chàng trên sân cỏ sau một thời gian dài vắng bóng.

Ngoài ra, khoảnh khắc khiến dân mạng thích thú là màn trình diễn "bốc đầu" của hai bố con Văn Hậu - Minh Đăng khi đi dạo. Đặt nhóc tỳ ngồi lên chiếc xe đẩy, Văn Hậu uyển chuyển đẩy xe cho con và thỉnh thoảng còn làm vài cú "bốc đầu" khiến bánh xe phía trước nâng cao hơn so với mặt đất. Với sức khoẻ của Văn Hậu, anh hoàn toàn có thể kiểm soát nhịp chuyển động của chiếc xe để đảm bảo an toàn cho con trai cưng. Cả hai bố con khi thực hiện màn "bốc đầu" này đều cười vui vẻ.

Văn Hậu đưa con đi dạo và thực hiện màn "bốc đầu" khiến bé Lúa thích thú

Tuy nhiên, phản ứng của bà xã Đoàn Văn Hậu - nàng WAG Doãn Hải My lại hoàn toàn trái ngược. Cô nàng bình luận: "Cười mới cay chứ" dưới khoảnh khắc "bốc đầu" của Văn Hậu và con trai. Văn Hậu sau đó cũng tiết lộ thái độ nghiêm khắc của Doãn Hải My: "Quay xong video, 2 bố con bị ăn quy tắc bàn tay phải của mẹ Doãn Hải My luôn". Đáp lại, Doãn Hải My cũng cứng rắn: "Chả thế". Có vẻ như nàng WAG không hề hài lòng với màn "bốc đầu" của hai bố con nên đã có biện pháp cảnh cáo. Không còn hiền lành như mọi khi, Doãn Hải My khi cần cũng đã áp dụng "quy tắc bàn tay phải" nổi tiếng để "thiết quân luật" cho chồng con.

Văn Hậu với đôi chân không còn cần đeo nẹp, điều khiến dân mạng khấp khởi vui mừng thay cho chàng hậu vệ xuất sắc của ĐT Việt Nam

Tiểu thư Doãn Hải My có lúc hiền, cũng có lúc nghiêm khắc với chồng con

Doãn Hải My là nàng WAG nổi tiếng nhất nhì làng bóng đá khi cô hẹn hò và kết hôn cùng hậu vê Đoàn Văn Hậu. Sinh năm 2001 tại Hà Nội trong gia đình có điều kiện, cô từng lọt Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 và giành danh hiệu "Người đẹp tài năng", khẳng định vẻ đẹp và trí tuệ của mình.

Doãn Hải My được nhận xét là người dịu dàng, gần gũi nhưng cũng rất mạnh mẽ và độc lập. Trong mắt bạn bè và thầy cô, cô là "con ngoan, trò giỏi", trên mạng xã hội, cô thể hiện sự lịch thiệp, văn minh khi trả lời cả những bình luận tiêu cực, được khen có EQ cao khi cư xử với gia đình nhà chồng. Là tiểu thư Hà thành, Hải My khi về thăm gia đình chồng ở quê Thái Bình, cô hoàn toàn hoà nhập và thoải mái tận hưởng nhịp sống thôn quê. Đoàn Văn Hậu từng chia sẻ rằng cô là "mẫu bạn gái lý tưởng", hiểu và đồng cảm với cuộc sống của anh cả trong lẫn ngoài sân cỏ.