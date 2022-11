Khi sắm đồ đông, chị em nên tránh 4 món đồ này

Qua từng mùa và từng năm, xu hướng thời trang sẽ có sự thay đổi rõ rệt. Có những món đồ mãi thịnh hành, nhưng cũng có những món trở nên lỗi thời cần được thanh lý ngay tức khắc. Nếu là một người mua sắm thông minh, bạn nên nhận biết các xu hướng thời trang lỗi mốt và ưu tiên những món đồ cần thiết, có thể sử dụng trong nhiều thời điểm và bền bỉ với thời gian.

Để không đưa ra những quyết định mua sắm sai lầm cũng như tránh làm giảm phong độ thời trang của bản thân, dưới đây là 4 kiểu trang phục chị em không nên đầu tư trong mùa đông năm nay.

Áo parka với lông thú

Áo parka lông thú vốn được coi là kiểu áo đặc trưng phù hợp với thời tiết lạnh giá của mùa đông, thế nhưng kiểu áo này đã dần đi vào dĩ vãng và không còn được chuộng như trước. Đặc điểm của mẫu áo này là phom dáng lỡ cùng phần mũ gắn lông rườm rà tạo cảm giác rối rắm cho vẻ ngoài của người mặc. Chưa kể còn có những chiếc áo được phối màu quê kiểng không ăn nhập khiến diện mạo của chị em trở nên sến sẩm. Để mặc đẹp và bền qua năm tháng, bạn chỉ cần sắm cho mình một chiếc áo phao đơn giản, ít họa tiết rườm rà là đã đủ giữ ấm và lên hương phong cách của bản thân rồi.

Mũ lông

Những chiếc mũ lông to oạch không còn là sự lựa chọn hàng đầu cho tủ đồ mùa đông của nhiều chị em. Kiểu mũ này khiến đầu của chúng ta trông to hơn so với tỷ lệ cơ thể, không những vậy việc kết hợp trang phục với món đồ này cũng hạn chế và khó khăn vô cùng. Chính vì vậy, bạn không nên chi tiền sắm về chiếc mũ lông bồng bềnh vào mùa đông năm nay. Thay vào đó, hãy ''tậu'' cho mình một chiếc mũ len mỏng đơn giản là đã có thể kết hợp ăn ý với nhiều trang phục cũng như đảm bảo độ bền qua năm tháng.

Giày boots lót lông

Giày boots lót lông từng được nhiều chị em ưu ái vì khả năng giữ ấm ấn tượng mà chúng mang lại. Không những vậy, kiểu giày này còn là món đồ thịnh hành một thời mà cô nàng nào cũng mong muốn sở hữu. Thế nhưng ở thời điểm hiện tại, giày boots lót lông sẽ là điểm trừ cực lớn cho phong cách của chị em bởi kiểu dáng to oạch, thô kệch và kém tinh tế của chúng. Thay vào đó, bạn nên mua những mẫu boots đùi đơn giản được làm từ chất liệu da hoặc da lộn với phần đế cao, gót nhọn để tôn trọn vóc dáng của bản thân.

Áo dạ gile

Áo dạ gile là món đồ mà các chị em U40 trở xuống nên tránh xa nếu không muốn cộng dồn vài tuổi cho giao diện của mình. Kiểu áo này là nguyên nhân khiến chị em cũng trông già dặn và kém sang hơn rất nhiều. Với cùng chất liệu dạ như vậy, bạn nên ưu tiên các mẫu áo dạ tay dài hay áo dáng ngắn để phong cách thêm trẻ trung và hiện đại. Chưa kể, việc lựa chọn những chiếc áo dạ này còn giúp bạn có thêm nhiều ý tưởng phối trang phục phù hợp và đa dạng hơn.

