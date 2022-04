Khi mang thai người mẹ cố ăn nhiều nho để con có đôi mắt to tròn, nhìn ngoại hình con sau khi chào đời khiến cả nhà “cười như mếu”

Khi có con, cha mẹ nào cũng đều hy vọng con mình dễ thương. Trong mắt của nhiều người, đôi mắt to tròn, sống mũi cao, da trắng là đặc điểm của một đứa trẻ có ngoại hình xinh xắn. Vì thế, nếu một đứa bé sở hữu ngoại hình không được như kỳ vọng, cha mẹ thường cảm thấy rất buồn.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh của một em bé vài tháng tuổi có đôi mắt "ti hí mắt lươn" khiến cư dân mạng rất ngạc nhiên.

Em bé có đôi mắt ti hí.

Được biết, cha mẹ của em bé này đều sở hữu mắt một mí. Vì thế, họ rất ghen tị với những ai sở hữu đôi mắt 2 mí to tròn. Ngay từ lúc mang thai, người vợ đã ăn rất nhiều nho. Cô nghe người già trong nhà bảo rằng, nếu phụ nữ mang thai ăn nhiều nho, con cái sinh ra sẽ có đôi mắt to tròn.

Do đó, cô rất tích cực ăn nho và cũng chú trọng với vấn đề dinh dưỡng trong suốt quá trình thai kỳ. Thế nhưng, khi em bé chào đời đã khiến cả nhà choáng váng với ngoại hình của mình.

Cha mẹ của em bé này đều sở hữu mắt một mí.

Một đứa trẻ bình thường khi nhắm mắt vẫn có thể nhìn thấy rõ kẽ hở mí trên và mí dưới mắt. Thế nhưng, em bé này ngay từ lúc sinh ra, dù không phải lúc ngủ vẫn khó để nhìn thấy rõ đôi mắt của bé. Khi nhìn thấy đôi mắt con mình như vậy, người mẹ thậm chí còn nghĩ đó là dấu hiệu của một căn bệnh nào đó.

Khi em bé được vài tháng tuổi, người mẹ thấy mắt con mình nhỏ tới mức dùng tay mở mí mắt ra vẫn không ăn thua. Mắt của em bé nhỏ xíu, trông mất cân xứng trên khuôn mặt. Trước ngoại hình của con như vậy, người mẹ buồn rầu than thở: "Ăn bao nhiêu nho vẫn không ăn thua gì".

Có lẽ một số cha mẹ có con cái sở hữu đôi mắt nhỏ cũng từng trải qua những cảm xúc tương tự như người mẹ này. Nhiều cư dân mạng còn an ủi người mẹ rằng "con khỏe mạnh là tốt rồi, mắt nhỏ thì sau này phẫu thuật thẩm mỹ là to ra ngay, muốn to cỡ nào cũng có".

Nếu trẻ không có đôi mắt to tròn, người mẹ nên chú ý 3 điều này

Trên thực tế cho thấy, có nhiều đứa trẻ lúc nhỏ mắt tương đối bé nhưng khi lớn dần, đường nét trên khuôn mặt sẽ thay đổi, mắt trở nên to hơn. Cũng có một số trẻ có đôi mắt một mí lúc nhỏ nhưng lại biến thành 2 mí khi lớn lên.

Hầu hết mọi người đều thích con mình có đôi mắt 2 mí to tròn, nhưng những người có mắt 1 mí cũng có nét duyên riêng. Có rất nhiều ngôi sao giải trí tuy sở hữu mắt 1 mí nhưng ngoại hình rất thu hút. Vì thế, cha mẹ không cần phải quá lo lắng, thay vào đó nên tập trung vào 3 yếu tố khác như sau:

1. Chế độ dinh dưỡng

Nhiều cha mẹ thích con cái mình mập mạp, ăn nhiều. Trên thực tế, trẻ cần ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng thay vì ăn quá no dẫn tới tình trạng thừa cân béo phì. Một đứa trẻ có ngoại hình cân đối, nhanh nhẹn sẽ chiếm được thiện cảm của mọi người.

Ảnh minh họa.

2. Bảo vệ răng miệng

Một đứa trẻ dù có ưa nhìn đến đâu nếu răng bị ố vàng, mọc không đồng đều, sâu răng cũng đều ảnh hưởng tới ngoại hình. Vì thế, trong quá trình trẻ lớn lên, cha mẹ nên nhắc nhở trẻ cần phải bảo vệ răng miệng của mình.

Đặc biệt, khi trẻ thay răng vĩnh viễn, nếu khoảng cách giữa các răng quá lớn hoặc các răng mọc không thẳng hàng, trẻ cần được nắn chỉnh kịp thời để tránh ảnh hưởng đến ngoại hình sau này.

3. Sửa tư thế ngồi sai

Tư thế ngồi ảnh hưởng tới vóc dáng của trẻ, đặc biệt là vấn đề khom lưng. Khi trẻ còn nhỏ, cha mẹ nên kịp thời chỉnh sửa lại tư thế ngồi đúng cho con mình.

Ngoại hình không phải là yếu tố quan trọng nhất trong quá trình trẻ phát triển. Thay vì cứ mãi buồn phiền khi nhìn ngoại hình của con mình, cha mẹ nên tập trung trau dồi cho trẻ những tính cách tốt và định hướng con đường học tập đúng đắn.

Tóm lại, ngoại hình do di truyền từ cha mẹ là chính. Nếu không thay đổi được ngoại hình của con cái lúc nhỏ, cha mẹ có thể đợi khi trẻ lớn lên có thể nhờ tới các phương pháp bên ngoài để cải thiện khuyết điểm.

