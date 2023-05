Khi idol ám ảnh ngoại hình: Chọn phẫu thuật thẩm mỹ, ăn kiêng “độc hại”

Phẫu thuật thẩm mỹ từ trước đến giờ vẫn luôn là chủ đề tạo ra nhiều tranh luận sôi nổi trên các diễn đàn mạng. Idol này đẹp tự nhiên hay can thiệp dao kéo, tại sao đẹp như vậy rồi mà họ còn phẫu thuật... là các thắc mắc phổ biến của netizen khi nhắc đến chuyện can thiệp thẩm mỹ. Vì sao tỷ lệ các idol ''dao kéo'' ngày càng cao và nguyên nhân nào khiến họ làm vậy?

Câu trả lời mới đây đã được chính người trong showbiz Hàn giải đáp. Bianca Zhou - cựu thực tập sinh của SM và YG - mới đây đã tiết lộ lý do thực sự về chuyện các idol phẫu thuật thẩm mỹ trong một video đăng tải trên TikTok. Cô khẳng định rằng các idol không hề phẫu thuật theo yêu cầu của công ty như nhiều người vẫn nghĩ.

Zhou tiết lộ: "Không ai bị ép buộc phải phẫu thuật thẩm mỹ cả". Cô nói thêm rằng chính các thần tượng Kpop mới là người chọn cách thay đổi nhan sắc của riêng mình và họ bắt đầu thực hiện chúng theo ý muốn. Lý do phổ biến nhất khiến các thần tượng can thiệp thẩm mỹ chính là áp lực đồng trang lứa, chứ không phải áp lực từ công ty.

"Điều này nghe có vẻ kinh khủng nhưng các thực tập sinh Kpop phải chịu khá nhiều áp lực từ bạn bè họ, cụ thể hơn là bởi chính các thành viên trong nhóm'' - Bianca Zhou giải thích. Các thực tập sinh luôn lo sợ rằng họ có nguy cơ bị loại khỏi đội hình ra mắt nếu như nhan sắc yếu kém. Bởi vậy, họ bị khuất phục, cảm thấy mình không đủ đẹp nên mới đi tới quyết định can thiệp ''dao kéo''.

Nếu một thực tập sinh có kế hoạch ra mắt cùng với 4 cô gái khác và 4 cô gái đó lộng lẫy về nhan sắc theo tiêu chuẩn, thì điều đó sẽ khiến thực tập sinh đó lo lắng, tự ti về nhan sắc và cảm thấy sợ hãi vì mình có nguy cơ bị loại khỏi đội hình.

Theo Zhou, những nỗi sợ hãi này thậm chí có thể tồn tại ngay cả sau khi ra mắt. "Ngay cả sau khi ra mắt, thành viên ấy nếu không có ngoại hình cũng sẽ sợ rằng mình không được đối xử công bằng, luôn cảm thấy rằng: Ôi Chúa ơi, không ai thích tôi cả''.

Khi một thần tượng cảm thấy thiếu tự tin trước người hâm mộ và những người bạn cùng nhóm, họ sẽ rơi vào trạng thái lúc nào cũng căng thẳng và nghi ngờ bản thân. Trận chiến nội tâm này dần dần khiến họ cảm thấy cần phải thay đổi ngoại hình để phù hợp với tiêu chuẩn sắc đẹp của công chúng, sánh ngang với các thành viên trong nhóm.

Trong mỗi nhóm nhạc Kpop, thường sẽ luôn có một thành viên trông mờ nhạt hơn so với các thành viên khác. Nếu thành viên đó không hoàn toàn yên tâm về bản thân, họ có thể sẽ tìm cách sử dụng các thủ thuật thẩm mỹ để cảm thấy phù hợp với những người khác trong nhóm của họ.

Bất an về ngoại hình không chỉ khiến các thần tượng muốn ''dao kéo''. Nó hơn thế còn gây ra nhiều hệ lụy hơn. Bianca Zhou giải thích: ''Đối với nhiều thần tượng, sự bất an này có thể biểu hiện qua cách họ vắt kiệt cơ thể để luyện tập cũng như thực hiện chế độ ăn kiêng có hại''. Nếu một thần tượng không cảm thấy hoàn toàn an tâm, họ sẽ thấy: 'Ôi, mặt tôi sưng húp' và họ có thể thực hiện các phương pháp nhịn ăn tiêu cực.

Tiếc là sự bất an của thần tượng về ngoại hình là điều không phải người hâm mộ dễ dàng nhận ra. Chứng rối loạn dị dạng cơ thể (BDD) khiến mọi người lo lắng quá mức về ngoại hình của họ thực sự không phải trò đùa. Bởi vậy, người hâm mộ lẫn cư dân mạng nói chung thực sự không nên phán xét ngoại hình lẫn nhan sắc, so sánh visual giữa các thành viên trong cùng 1 nhóm. Vì các thành viên nhóm nhạc Kpop giống như anh chị em vậy, rất khó để so sánh với nhau khi mỗi người lại sở hữu đặc điểm hết sức khác biệt.

Cuối cùng, Zhou tâm sự rằng khi bạn thấy một thành viên trong nhóm có sự thay đổi trên khuôn mặt hoặc cân nặng, thì đó có thể là do họ đã và đang trải qua một khoảng thời gian khó khăn đấy.