Khi Fashion Week là “nguồn cơn” của những màn đụng hàng: Han So Hee ”trên cơ”, Ahn Yujin - Đường Yên bất phân thắng bại

Tham dự show diễn Ready-to-wear Fall/Winter 2024 của Dior, nữ ca sĩ Trung Quốc đã đem tới một bản phối vô cùng cool ngầu với chiếc trench coat hoạ tiết của nhà mốt nước Pháp. Trong cùng một thiết kế nhưng Han So Hee và Lưu Vũ Hân lại mang đến hai phong cách khác biệt. Han So Hee thể hiện vẻ đẹp nữ tính và quyến rũ, trong khi Lưu Vũ Hân lại toát lên khí chất cá tính và mạnh mẽ. Dẫu vậy, nếu xét về hiệu ứng truyền thông, Han So Hee đã nhỉnh hơn với tạo hình quá đỗi xuất sắc trên.