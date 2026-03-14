Khi con chê món mẹ nấu, phú bà Hà Thành nhắc ngay một điều khiến nhiều người suy ngẫm

Không chỉ được biết đến là một nữ doanh nhân thành đạt, Ngô Thùy Linh còn là cái tên quen thuộc trên mạng xã hội nhờ hình ảnh một người vợ, người mẹ luôn hết lòng vì gia đình. Trên kênh TikTok của mình, cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị nhưng ấm áp, đặc biệt là những bữa cơm gia đình đầy tiếng cười.

Nhiều người theo dõi lâu nay đều ấn tượng với không khí gần gũi, vui vẻ trong các bữa ăn của gia đình phú bà. Từ việc vào bếp chuẩn bị món ăn đến những cuộc trò chuyện rôm rả của cả nhà, mọi thứ đều toát lên sự gắn kết.

Tuy nhiên, là một người mẹ yêu thương con hết lòng, phú bà Ngô Thùy Linh cũng không ngần ngại nghiêm khắc khi cần thiết.

Trong một đoạn clip mới được chia sẻ, như thường lệ cô vào bếp chuẩn bị bữa tối cho cả gia đình. Hôm đó, cô làm món hủ tiếu trộn. Cô tỉ mỉ chuẩn bị từng nguyên liệu, chia sẵn vào từng bát cho mỗi thành viên. Vừa làm, cô vừa vui vẻ nói với chồng con: "Con em là phải xịn" ... hay "ăn nhiều tôm cho cao nhé con" .

Tuy nhiên, khi cả nhà bắt đầu ăn, hai bé lại vừa ăn vừa than rằng món ăn "khó ăn" hoặc tỏ ý chê vì không hợp khẩu vị. Ngay lập tức, phú bà Ngô Thùy Linh nghiêm giọng chấn chỉnh các con:

"Kêu ca mãi thôi, ăn thì ăn đi, cứ ăn lại kêu. Lần sau xuống nấu nhé, cứ đến giờ ăn lại kêu. Con được nuông chiều nên dần dần là vô ơn đấy. Lần sau muốn hợp khẩu vị thì tự xuống nấu, không phải ngồi đấy mà hỏi. Bố ở với mẹ mà bố còn chẳng bao giờ kêu đây này. Trong khi bố kiếm tiền, còn đưa tiền về cho mẹ chi tiêu mà bố còn không kêu, thì con kêu cái gì".

Nghe qua, nhiều người tưởng không khí gia đình trở nên căng thẳng. Nhưng chỉ ít giây sau, Linh đã khéo léo "hạ nhiệt" bằng sự hài hước quen thuộc của mình.

Cô quay sang hỏi bác giúp việc: "Bác Hiền ăn thấy ngon không?" . Khi bác giúp việc trả lời "ngon lắm", cô cười và nói tiếp: " Đấy, nấu ăn mà được khen thế thì càng muốn nấu".

Chính sự kết hợp giữa nghiêm khắc và dí dỏm này khiến không khí bữa cơm nhanh chóng trở lại vui vẻ như thường lệ.

Sau khi đoạn clip được đăng tải, rất nhiều người xem đã để lại bình luận đồng tình, đặc biệt là các bà mẹ - những người thường xuyên đứng bếp nấu ăn cho gia đình. Không ít người cho rằng việc dạy con tôn trọng công sức người nấu ăn là điều rất cần thiết.

Tuy vậy, cũng có một số bình luận cho rằng đây là lần hiếm hoi thấy Ngô Thùy Linh "cáu" với con như vậy. Ngay sau đó, phú bà Ngô Thùy Linh cũng lên tiếng: "Đây không phải bức xúc, mà Linh dạy con để không chỉ với mẹ mà với bất kỳ ai, tới bất kỳ đâu. Món ăn không có ngon hay dở, mà là hợp khẩu vị hay không. Tôn trọng người nấu là tôn trọng chính mình. Bé còn nhỏ phải uốn để lớn lên biết học cách trân trọng, cảm ơn và biết ơn".

Quan điểm dạy con của phú bà Ngô Thùy Linh nhận được nhiều sự đồng tình từ cộng đồng mạng. Bởi trong cuộc sống hiện đại, những bài học nhỏ ngay trên bàn ăn, như biết trân trọng công sức của người khác, đôi khi lại chính là nền tảng quan trọng để trẻ trưởng thành.

Nguồn: Ngô Thùy Linh



