Bé vừa bú đã ngủ: Không phải lười ăn, có thể là tín hiệu tự nhiên của cơ thể con

Đối với nhiều gia đình lần đầu có con nhỏ, một trong những tình huống khiến cha mẹ “bối rối” nhất là việc trẻ vừa bú được một lúc đã ngủ gật.

Không ít phụ huynh chia sẻ rằng em bé vừa ngậm ti mẹ hoặc ti bình được vài phút thì đầu đã gật gà, giống như “bật chế độ ngủ”. Dù cha mẹ cố gắng lay nhẹ, vuốt má hay đánh thức, bé vẫn ngủ say.

Thậm chí, nhiều trường hợp khi cha mẹ vừa đặt con xuống giường thì bé tỉnh dậy ngay lập tức và tiếp tục khóc đòi bú, khiến việc chăm con rơi vào vòng lặp: bú – ngủ – tỉnh – khóc.

Một số người cho rằng trẻ lười bú, vì vậy cố gắng đánh thức bé để ép bú tiếp. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, hiện tượng này không phải do trẻ lười, mà phần lớn liên quan đến đặc điểm sinh lý trong giai đoạn phát triển đầu đời.

Bú rồi ngủ là phản xạ tự nhiên ở trẻ nhỏ

Các chuyên gia nhi khoa cho biết, với trẻ từ 0–6 tháng tuổi, việc bú rồi ngủ là hiện tượng khá phổ biến và phù hợp với quy luật phát triển của cơ thể.

Trong giai đoạn này, não bộ và cơ thể của trẻ phát triển rất nhanh, vì vậy nhu cầu năng lượng cũng lớn. Trong khi đó, việc bú sữa – dù là sữa mẹ hay sữa công thức – cũng đòi hỏi trẻ phải phối hợp nhiều bộ phận như miệng, lưỡi, cổ họng và nhịp thở.

Đối với trẻ sơ sinh, đây là một hoạt động khá tốn sức. Thêm vào đó, dạ dày của trẻ còn nhỏ, mỗi lần chỉ bú được một lượng sữa hạn chế nhưng lại tiêu tốn nhiều năng lượng. Vì vậy sau khi bú một lúc, trẻ có thể mệt và dễ ngủ thiếp đi.

Ngoài ra, việc bú sữa còn mang lại cảm giác an toàn cho trẻ. Khi được ôm trong vòng tay mẹ, cảm nhận hơi ấm và nhịp tim quen thuộc, trẻ dễ cảm thấy thư giãn và chìm vào giấc ngủ.

Ba trường hợp cha mẹ cần lưu ý

Dù việc bú rồi ngủ là hiện tượng bình thường, nhưng trong một số trường hợp, cha mẹ vẫn cần theo dõi để tránh ảnh hưởng đến việc ăn ngủ và phát triển của trẻ.

Thứ nhất, trẻ luôn trong trạng thái lơ mơ khi bú.

Nếu trẻ chỉ bú vài ngụm rồi ngủ, sau khi đánh thức cũng không muốn bú tiếp trong thời gian dài, lượng sữa nạp vào có thể không đủ, từ đó ảnh hưởng đến cân nặng và sự phát triển.

Thứ hai, trẻ phụ thuộc hoàn toàn vào việc bú để ngủ.

Nếu trẻ không ngậm ti mẹ hoặc ti bình thì không thể ngủ, ban đêm cũng thường xuyên tỉnh dậy và phải bú mới ngủ lại, điều này có thể cho thấy trẻ đã hình thành thói quen ngủ phụ thuộc vào việc bú.

Thứ ba, trẻ bú xong ngủ ngay mà không ợ hơi.

Ở trẻ sơ sinh, dạ dày còn nằm ngang và chưa phát triển hoàn thiện. Trong quá trình bú, trẻ có thể nuốt phải không khí. Nếu ngủ ngay sau khi bú, không khí không được đẩy ra ngoài có thể khiến trẻ bị trớ sữa, nôn hoặc đầy bụng.

Cách xử lý phù hợp theo từng giai đoạn

Các chuyên gia khuyến nghị cha mẹ nên điều chỉnh cách chăm sóc phù hợp với từng độ tuổi của trẻ, thay vì cố gắng ép bé thay đổi thói quen quá sớm.

Trẻ từ 0–3 tháng tuổi:

Ở giai đoạn này, việc bú rồi ngủ là bình thường. Sau khi bé ngủ, cha mẹ nên bế bé thẳng đứng và vỗ nhẹ để bé ợ hơi trước khi đặt xuống giường.

Trẻ từ 3–6 tháng tuổi:

Khi trẻ gần bú no hoặc bắt đầu buồn ngủ, cha mẹ có thể nhẹ nhàng rút ti ra và dùng các cách khác như trò chuyện hoặc chơi nhẹ để bé dần quen với việc không cần bú mới ngủ.

Trẻ trên 6 tháng tuổi:

Khi trẻ bắt đầu ăn dặm, cha mẹ nên tách rõ thời gian bú và thời gian ngủ. Nếu trẻ buồn ngủ, có thể dỗ bằng cách hát ru, kể chuyện hoặc vỗ về thay vì cho bú ngay.

Cha mẹ không nên quá lo lắng

Theo các chuyên gia, sự lo lắng của nhiều phụ huynh khi thấy con bú rồi ngủ thường xuất phát từ nỗi sợ trẻ không bú đủ hoặc không phát triển tốt.

Tuy nhiên, trong phần lớn trường hợp, đây là phản ứng sinh lý bình thường của trẻ nhỏ. Điều quan trọng là cha mẹ cần quan sát các dấu hiệu phát triển của trẻ, đồng thời tôn trọng nhịp sinh học tự nhiên trong những tháng đầu đời.

Việc chăm sóc đúng cách và kiên nhẫn đồng hành sẽ giúp trẻ dần hình thành thói quen ăn ngủ ổn định khi lớn hơn.

Nguồn: Sohu