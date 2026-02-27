Khi Chương Nhược Nam hết làm bạch nguyệt quang: Nhìn cứ hao hao Go Youn Jung thế này!

Bộ phim Muốn Giấu Em Và Thời Gian Đi do Chương Nhược Nam và Vương An Vũ đóng chính đang khiến cộng đồng mạng “bật mode” hóng từng ngày. Ngay từ khi những hình ảnh đầu tiên được hé lộ, dự án đã gây chú ý nhờ phản ứng hóa học ngọt ngào giữa hai diễn viên trẻ. Đặc biệt, tạo hình của Chương Nhược Nam tiếp tục trở thành tâm điểm bàn luận. Phong cách thời trang của nàng "bạch nguyệt quang" lần này được nhận xét hiện đại và cuốn hút hơn hẳn những tác phẩm trước. Mới đây, chỉ một khoảnh khắc nhá hàng ngắn ngủi cũng đủ khiến mạng xã hội xôn xao, nhiều khán giả thừa nhận đã “đổ gục” trước visual ngọt ngào cùng khí chất của nữ diễn viên.

Tạo hình phim mới của Chương Nhược Nam khiến dân tình u mê không lối thoát. (Nguồn: ruonann_)

Trong khoảnh khắc dạo bước trên phố, Chương Nhược Nam khiến dân tình bị hút mắt với set đồ mang đậm tinh thần casual chic nhưng vẫn toát lên khí chất thanh lịch. Cô diện áo thun đơn giản, sơ vin gọn gàng cùng quần jeans ống đứng, bên ngoài khoác áo jacket nâu dáng rộng tạo cảm giác phóng khoáng mà gọn gàng, thời thượng. Cách phối đồ tối giản với bảng màu trầm ấm giúp tổng thể thêm phần nịnh mắt, tôn lên vóc dáng mảnh mai và thần thái tự tin của nữ diễn viên. Visual của mỹ nhân sinh năm 1996 vẫn ghi điểm với gương mặt thanh tú, đường nét hài hòa. Đặc biệt, mái tóc đen dài dày và bồng bềnh, tung bay theo từng bước đi càng giúp tạo hình của Chương Nhược Nam thêm phần thu hút.

Gout thời trang của Chương Nhược Nam trong phim mới casual nhưng ấn tượng, được ví với hình tượng "soái tỷ".

Điểm thú vị là tạo hình lần này của Chương Nhược Nam còn khiến không ít khán giả liên tưởng đến Cha Mu Hee – nhân vật do Go Youn Jung thủ vai trong Can This Love Be Translated?. Sự tương đồng nằm ở bảng màu trang phục trung tính, thiên về những gam nâu – trắng tối giản nhưng đầy tinh tế, tạo nên cảm giác dịu dàng và thanh lịch. Không chỉ “đụng vibe” ở outfit, cả hai còn ghi điểm nhờ vẻ đẹp ngọt ngào, làn da trắng mịn cùng mái tóc dày bồng bềnh chuẩn nữ thần màn ảnh.

Cả 2 đều gây ấn tượng với người xem bởi visual ngọt ngào, cùng diện mẫu jacket nâu. (Nguồn: Instagram)

Cộng đồng mạng dành nhiều lời khen cho nhan sắc và khí chất của Chương Nhược Nam.

Phong cách của Chương Nhược Nam trong phim mới được xem là một điểm nhấn thú vị, khác biệt hoàn toàn với hình tượng “bạch nguyệt quang” nhẹ nhàng thường thấy. Nữ diễn viên mang đến 1 hình tượng phụ nữ trưởng thành và tự tin, với những set đồ tối giản nhưng tinh tế, năng động. Các gam màu trung tính, phom dáng gọn gàng cùng mái tóc dài bồng bềnh mang đến cảm giác hiện đại, đồng thời tôn lên khí chất và visual của Chương Nhược Nam.