4 công thức trang phục màu trung tính dành cho phụ nữ ngoài 40 tuổi thích lên đồ đơn giản

Màu trung tính luôn là lựa chọn an toàn và thanh lịch cho những ai yêu thích sự tinh tế trong phong cách thời trang. Với phụ nữ trên 40 tuổi, các sắc màu như be, xám, trắng, đen, hay nâu đất không chỉ giúp tôn lên vẻ đẹp trưởng thành mà còn dễ dàng kết hợp với nhau để tạo ra những bộ trang phục vừa thoải mái vừa hợp thời. Dưới đây là 4 công thức mặc đồ màu trung tính đơn giản nhưng cực kỳ sang trọng và dễ dàng áp dụng cho mọi hoàn cảnh.

Áo blazer và chân váy

Blazer luôn là món đồ kinh điển trong tủ đồ của phụ nữ trưởng thành. Với những ai đã qua tuổi 40, một chiếc áo blazer màu trung tính như be, xám hoặc đen có thể giúp tạo nên phong cách thanh lịch nhưng không kém phần năng động. Bạn có thể phối áo blazer cùng một chiếc chân váy ôm hoặc chân váy chữ A để tôn lên vóc dáng. Một chiếc áo blazer kiểu dáng đơn giản sẽ dễ dàng mix&match với nhiều loại trang phục khác nhau, từ áo sơ mi đến áo phông.

Để tạo sự hài hòa cho tổng thể, hãy chọn những gam màu tương phản nhẹ nhàng. Ví dụ, blazer màu xám sẽ rất hợp với chân váy màu be hoặc nâu đất. Cách phối này vừa giúp bạn giữ được sự nữ tính nhưng vẫn đầy trưởng thành và tự tin. Bạn có thể chọn thêm một đôi giày cao gót hoặc boots để tăng phần sang trọng.

Quần âu và áo cách điệu

Quần âu là lựa chọn không thể thiếu trong tủ đồ của phụ nữ trưởng thành. Không chỉ đem lại sự chỉn chu, quần âu màu trung tính còn dễ dàng kết hợp với nhiều kiểu áo khác nhau, từ áo sơ mi đến áo cách điệu. Nếu bạn muốn tạo điểm nhấn trong trang phục, một chiếc áo cách điệu với phần cổ tròn, cổ chữ V hay tay áo loe sẽ giúp tôn lên vẻ đẹp thanh lịch nhưng vẫn không kém phần hiện đại.

Chọn quần âu màu đen, xám hoặc nâu và kết hợp với áo cách điệu màu be hoặc trắng là một công thức mặc đồ không bao giờ lỗi mốt. Bộ trang phục này rất thích hợp khi đi làm, tham dự các cuộc họp hoặc gặp gỡ đối tác. Một đôi giày bệt hoặc giày cao gót sẽ giúp bạn duy trì sự chuyên nghiệp mà vẫn giữ được sự thoải mái.

Áo sơ mi/blouse màu trung tính và quần trắng

Một trong những công thức mặc đồ đơn giản và tinh tế nhất cho phụ nữ trên 40 tuổi là kết hợp áo sơ mi hoặc blouse màu trung tính với quần trắng. Áo sơ mi màu be, trắng hoặc xám kết hợp với quần trắng tạo nên một phong cách thanh lịch và dễ chịu. Đây là sự kết hợp hoàn hảo giữa sự trang nhã và thoải mái, rất thích hợp cho những dịp công sở hay dạo phố vào cuối tuần.

Nếu bạn yêu thích phong cách nhẹ nhàng nhưng vẫn muốn có sự phá cách, có thể lựa chọn áo blouse với chất liệu mềm mại như lụa hoặc chiffon. Một chiếc áo blouse trắng kết hợp với quần trắng sẽ tạo nên một set đồ tươi mới, thanh thoát và đầy nữ tính. Để thêm phần thời trang, bạn có thể phối thêm một chiếc túi xách nhỏ nhắn và một đôi giày thể thao hoặc giày loafer.

Váy ngắn

Không có gì làm nổi bật phong cách của phụ nữ trung niên như một chiếc váy ngắn được phối hợp hợp lý. Dù tuổi tác có tăng lên, phụ nữ vẫn có thể khoe vẻ đẹp trẻ trung và tự tin với váy ngắn màu trung tính. Một chiếc váy ngắn màu nâu, xám hoặc đen sẽ mang đến vẻ ngoài thanh lịch nhưng vẫn không kém phần quyến rũ. Chất liệu vải là yếu tố quan trọng, vì nó quyết định sự thoải mái và độ bền của trang phục. Các chất liệu vải như len, cotton hay đũi rất thích hợp cho các kiểu váy ngắn, mang đến sự thoải mái trong suốt cả ngày dài.

Ảnh: Instagram