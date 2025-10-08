Một thương hiệu denim Việt Nam ra mắt BST trong trong khuôn khổ Paris Fashion Week không chỉ là niềm tự hào cá nhân nhà thiết kế hay nhà sáng lập, mà còn mở ra một cánh cửa mới cho thời trang Việt Nam.

Paris Fashion Week Xuân Hè 2026 chứng kiến một dấu mốc đặc biệt: Sự ra mắt của GVLUX, thương hiệu thời trang chuyên về chất liệu denim của Việt Nam, với bộ sưu tập debut "THE ECHOES".

BST mở ra với những thiết kế ready-to-wear mạnh mẽ, blazer oversized và quần denim phom dáng kiến trúc, đặt nền móng cho một nhịp điệu hiện đại, có tính ứng dụng cao. Nhưng càng đi sâu, show càng hé lộ những mảng sáng tạo táo bạo hơn: váy denim bất đối xứng kết hợp organza, áo khoác wash đa tầng mang hiệu ứng siêu thực, và những showpiece được đính kết thủ công tỉ mỉ, như muốn thách thức định nghĩa vốn có về denim.

Điểm nhấn xuyên suốt BST là sự kết hợp của đối lập: cứng rắn và mềm mại, kỷ luật và phóng khoáng, công nghiệp và thủ công. Denim vốn là chất liệu gắn với hình ảnh đời thường, được tái sinh trong một ngữ cảnh xa xỉ, sánh vai cùng lụa và da, và trình làng tại một trong bốn Kinh đô thời trang danh giá nhất hành tinh.

Ở một sân chơi nơi các thương hiệu xa xỉ châu Âu đã thống trị nhiều thập kỷ, sự hiện diện của thương hiệu Việt không chỉ gây tò mò, mà còn mở ra một viễn cảnh mới: khi những "tân binh" từ châu Á, và giờ là Việt Nam, dám bước ra, mang theo di sản bản địa để kiến tạo bản sắc toàn cầu.

BST chất liệu denim thân thuộc, trình làng tại Kinh đô thời trang thế giới như Paris Fashion Week, khẳng định chắc nịch một điều, người Việt hoàn toàn có thể tạo nên những giá trị couture mang tầm quốc tế, bắt đầu từ denim - một chất liệu gắn bó với đời sống thường nhật.

GVLUX là thương hiệu thời trang Denim cao cấp Việt Nam, do ông Nguyễn Huy Dũng và bà Trịnh Thanh Hải sáng lập, GVLUX ra đời từ nền tảng hơn 20 năm kinh nghiệm về denim và nghệ thuật chế tác thủ công.

Ông Nguyễn Huy Dũng nhấn mạnh: "Khi làm việc với denim hơn hai thập kỷ, chúng tôi hiểu rõ từng nếp gấp, từng kỹ thuật wash. Nhưng điều thôi thúc chúng tôi sáng lập GVLUX là khát vọng biến sự am hiểu ấy thành ngôn ngữ sáng tạo, sánh ngang với những giá trị couture quốc tế".

"BST lần này không chỉ là denim cao cấp, mà còn là khát vọng chứng minh rằng tinh thần thủ công Việt Nam, khi kết hợp với tư duy toàn cầu, hoàn toàn có thể tạo nên những di sản mới cho thời trang"- bà Trịnh Thanh Hải khẳng định.

GVLUX định nghĩa lại denim qua lăng kính couture, tạo nên những thiết kế vừa vượt thời gian vừa tiên phong thẩm mỹ. THE ECHOES là bộ sưu tập đầu tay, chính thức ra mắt trong khuôn khổ Paris Fashion Week.