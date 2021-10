Khi các nữ thần cũng bị tổ makeup từ chối độ: Song Hye Kyo, Lưu Diệc Phi hay "mắt biếc" Trúc Anh cũng toang như nhau cả thôi

Thật may là những năm gần đây Nhã Phương luôn xuất với kiểu trang điểm nền nã cùng sắc son hồng đào, cam đào tươi trẻ, chứ nếu có chấp niệm với layout bên phải thì fan "xỉu up xỉu down" là cái chắc