Khen cho tạo hình mới của Sơn Tùng: Vừa bảnh vừa “láo” thế này quá mê rồi!

Xuất hiện tại concert Mưa Sao Băng, Sơn Tùng M-TP một lần nữa chứng minh đẳng cấp thời trang của ngôi sao hàng đầu showbiz Việt. Không cần phô trương màu sắc hay layering cầu kỳ, nam ca sĩ chọn lối tối giản thuần khiết với set đồ trắng toàn tập - một lựa chọn tưởng chừng "an toàn" nhưng lại tạo nên loạt khoảnh khắc bùng nổ trên sân khấu.

Sơn Tùng chiếm trọn spotlight với set đồ lông trắng nổi bật. (Nguồn: M-TP)

Tâm điểm của outfit nằm ở The Nuvola zipped cardigan đến từ nhà mốt Pháp Jacquemus, thiết kế khóa kéo có giá 1.200 USD (khoảng 31,5 triệu đồng). Mẫu áo gây ấn tượng ngay từ ánh nhìn đầu tiên nhờ chất liệu lông mềm mịn, xốp nhẹ, tạo hiệu ứng "cloud-like" đặc trưng đúng tinh thần Nuvola - bồng bềnh, êm ái nhưng không hề nặng nề. Phom dáng được tiết chế gọn gàng, kết hợp cùng khóa kéo kim loại sắc nét giúp tổng thể tránh cảm giác phô trương, giữ vững vẻ nam tính hiện đại và tinh tế.

Đi cùng áo là chiếc quần đồng bộ của Jacquemus, có giá 770 USD (khoảng 20 triệu đồng), hoàn thiện set đồ trắng toàn tập vừa sang trọng vừa mang tinh thần streetwear cao cấp. Sự đồng nhất về màu sắc và chất liệu không chỉ tạo cảm giác liền mạch, mà còn giúp outfit trở nên "êm mắt", thời thượng

Set đồ có trị giá hơn 50 triệu đồng đến từ nhà mốt Pháp Jacquemus. (Nguồn: M-TP)

Điểm cộng lớn nằm ở cách Sơn Tùng hoàn thiện outfit bằng phụ kiện. Chiếc túi The Turismo của Jacquemus đồng màu outfit, kính đen bản nhỏ mang hơi thở retro giúp tổng thể thêm phần chất chơi, trong khi mũ lông xám chuột lại giúp tạo điểm nhấn màu sắc. Loạt phụ kiện không hề "lấn át" trang phục chính mà đóng vai trò như dấu chấm hoàn hảo, giúp outfit đủ nổi bật một cách tinh tế.

Mẫu túi The Turismo của Jacquemus có giá 1.790 USD (~47 triệu đồng). (Nguồn: TikTok)

Không chỉ riêng bộ outfit Jacquemus "gây bão", kiểu tóc đầu đinh của Sơn Tùng cũng nhận về cơn mưa lời khen. Mái tóc cắt sát, gọn gàng giúp đường nét gương mặt nam ca sĩ hiện lên rõ ràng hơn: trán cao, xương hàm sắc và thần thái lạnh đúng chất "stage icon". Khi kết hợp cùng kính đen bản nhỏ và outfit lông trắng bồng bềnh, kiểu tóc tối giản này tạo nên thế cân bằng hoàn hảo.

Kiểu tóc cực cháy của nam ca sĩ. (Nguồn: M-TP)

Tạo hình của nam ca sĩ nhận được cơn mưa lời khen sau sự kiện. (Nguồn: Facebook)

Với tạo hình lần này, ngôi sao sinh năm 1994 không chỉ ghi điểm trong mắt giới mộ điệu mà còn tiếp tục khẳng định vị thế fashion icon hàng đầu Vbiz - người có thể biến bất kỳ sân khấu nào thành sàn diễn của riêng mình.