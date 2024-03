Khám phá mô hình thời trang kết hợp nhà hàng tại Sài Gòn

Điều bất ngờ là ngay tại Sài Gòn, một thương hiệu thời trang cao cấp mới toanh của Việt Nam đã nhanh nhạy đón đầu xu hướng này từ cách đây hơn 1 năm khi đưa vào hoạt động mô hình cửa hàng thời trang kết hợp nhà hàng cao cấp tại 22B Phùng Khắc Khoan, Q.1 TP.HCM).

Bên trong không gian ấn tượng của nhà hàng Fashionista Café, thuộc khuôn viên The House Of Fashion

Theo đánh giá của trang Fashionnetwork , 2 năm trở lại đây thị trường ghi nhận sự tăng trưởng đột phá về số lượng nhà hàng cao cấp của các thương hiệu thời trang hàng đầu thế giới, và lĩnh vực F&B đang được xem là chiến lược tăng trưởng mới cho các thương hiệu.

Christian Dior hiện tại đã mở chuỗi nhà hàng ở Tokyo, Seoul và Miami. Gucci cũng đã mở rộng mô hình ẩm thực đẳng cấp của mình tại Florence, Los Angeles, Tokyo và Seoul… Prada cũng đã đẩy mạnh sang lĩnh vực F&B thông qua thương hiệu Marchesi; còn Louis Vuitton ra mắt nhà hàng cao cấp Le Café V cực xịn.

Nhà hàng “haute couture” Monsieur Dior và tiệm bánh ngọt cao cấp Pâtisserie Dior thực sự khiến khách hàng phải choáng ngợp

Cửa hàngLe Café của Louis Vuitton

Theo ghi nhận, tuy xu hướng lấn sân sang lĩnh vực F&B của các thương hiệu thời trang tầm cỡ nói trên đang trở nên rầm rộ tại nhiều nơi trên thế giới và cả các nước láng giềng như Singapore hay Thái Lan, song hầu như chưa có thương hiệu nào triển khai mô hình “thời trang kết hợp ẩm thực” ở Việt Nam. Nhưng thật bất ngờ là ngay tại Sài Gòn, một thương hiệu thời trang cao cấp mới toanh của Việt Nam là Mr Crazy & Lady Sex đã đón đầu xu hướng này từ cách đây hơn 1 năm khi đưa vào hoạt động tổ hợp The House Of Fashion gồm cửa hàng thời trang kết hợp nhà hàng cao cấp. Có thể nói đây là mô hình tích hợp thời trang và ẩm thực “2 trong 1” tiên phong ở Sài Gòn, đón đầu xu hướng quốc tế. Được biết, ngôi nhà thời trang và ẩm thực độc đáo này được thiết kế bởi Réda Amalou, kiến trúc sư nổi tiếng đã thiết kế nhiều dự án ở Châu Âu, Châu Phi & Châu Á.

Các “chị đẹp” thỏa thích trải nghiệm “ăn ngon mặc đẹp” đa giác quan tại nhà hàng Fashionista Café

The House Of Fashion thời gian qua đã trở thành điểm đến quen thuộc của giới mộ điệu thời trang cao cấp và đam mê phong cách ẩm thực fine dining. Nói về lý do nhanh nhạy đón đầu được xu hướng tích hợp F&B của các thương hiệu thời trang xa xỉ quốc tế, doanh nhân Lệ Thu - nhà sáng lập của Mr Crazy & Lady Sexy chia sẻ: “ Tôi may mắn có nhiều cơ hội du lịch khắp thế giới và trải nghiệm đa dạng phong cách sống, tôi đặc biệt ấn tượng với mô hình “hybrid” ở châu Âu, thời trang và ẩm thực hòa quyện với nhau tại một địa điểm thật thanh lịch và thoải mái. Và tôi mong muốn tiên phong mang đến cho giới sành ẩm thực và mê thời trang ở Việt Nam mô hình tương tự, gồm một cửa hàng thời trang Mr Crazy & Lady Sexy giúp chị em đẹp mọi lúc mọi nơi và một nhà hàng Fashionista Café phục vụ các món ăn mang phong cách ẩm thực Pháp nhưng hương vị vẫn gần gũi với người Việt” .

Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2023 Bùi Xuân Hạnh và Á hậu Hoàng Nhung có dịp trải nghiệm The House Of Fashion. Ở giữa là doanh nhân Lệ Thu – nhà sáng lập của thương hiệu Mr Crazy & Lady Sexy và Nhà hàng Fashionista Café

Fashionista Café đang trở thành điểm check-in của giới sành ẩm thực, các doanh nhân, người nổi tiếng và cả các bạn trẻ đam mê khám phá và trải nghiệm. Đến đây, thực khách thỏa thích thưởng thức những món ăn ngon của Fashionista Café và thử những bộ cánh ưng ý do Nhà Mốt Mr Crazy & Lady Sexy thiết kế.