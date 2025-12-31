Khai trương Routine U Space 4500m² quy tụ hàng loạt thương hiệu thời trang

Sự kiện khai trương Routine U Space tại 583 Sư Vạn Hạnh ngày 26/12/2025 vừa qua đã thu hút sự chú ý của các tín đồ thời trang với không khí sôi động và vô cùng náo nhiệt. Sự kiện không chỉ ghi dấu bước chuyển mình đáng chú ý của Routine, mà còn giới thiệu một không gian trải nghiệm mới mẻ với không gian mua sắm đa giác quan.

Khám phá trải nghiệm "U Map" - Dấu ấn đáng nhớ trong ngày khai trương Routine U Space

Ngay từ những giờ mở cửa đầu tiên, Routine U Space đã nhanh chóng thu hút đông đảo khách tham quan đến khám phá và trải nghiệm không gian mới. Không khí khai trương trở nên sôi động và lan tỏa khắp cửa hàng với chuỗi hoạt động tương tác được tổ chức liên tục trong suốt 24 giờ, mang đến cho khách hàng cách tiếp cận mua sắm mới mẻ, khác biệt và giàu cảm xúc hơn so với mô hình truyền thống.

Khách ghé thăm có thể bắt đầu hành trình bằng ly cà phê từ Là Việt Coffee trong không gian đầy nghệ thuật, hoặc trực tiếp tham gia khu vực in áo custom "Printed For U" để tự tay lựa chọn hình in, thông điệp và vị trí logo, tạo nên những thiết kế mang dấu ấn cá nhân. Bên cạnh đó, các gian hàng như Lemoon Bakery, Italo hay Hoa Thông Brewing Co. cũng góp phần hoàn thiện trải nghiệm đa giác quan cho khách tham dự.

Thử thách U Map – Check-in nhận quà trở thành điểm nhấn thu hút đông đảo người tham gia. Thông qua hành trình khám phá các trạm U Map, khách hàng vừa check-in tại những không gian được thiết kế ấn tượng, vừa hoàn thành nhiệm vụ để nhận combo quà tặng giới hạn gồm áo thun Routine, túi tái chế, vớ, móc khóa in hình, bánh ngọt, cà phê và kem.

"Routine U Space Fashion Show 2025" - Dấu ấn nổi bật từ 5 thương hiệu thời trang

Điểm nhấn nổi bật của ngày khai trương là Routine U Space Fashion Show 2025, nơi không gian mua sắm được chuyển hóa thành sàn runway thực thụ. Buổi trình diễn mang đến những màn catwalk ấn tượng, thể hiện đa dạng tinh thần thời trang từ tối giản hiện đại đến sang trọng, cá tính.

Show diễn quy tụ dàn người mẫu nổi bật như Quán quân The Face Vietnam Mạc Trung Kiên, Á quân Vietnam’s Next Top Model TyhD - Cao Ngân, Vũ Mỹ Ngân, Giang Phùng, Bảo Ngọc, cùng nhiều gương mặt model quen thuộc.

Trên sàn diễn, các bộ sưu tập đến từ Routine với Love Mark Collection - đề cao sự thoải mái, kết nối và cá tính; The 31 với phong cách sang trọng, tinh tế; Victim of the Prime với dấu ấn cá tính mạnh mẽ; Ten Eleven đại diện cho tinh thần trẻ trung và street style, giới thiệu những thiết kế mang tính ứng dụng cao, phóng khoáng; và Mamachéri - thời trang dành cho mẹ đầy thấu hiểu đã góp phần cùng nhau tạo nên một bức tranh thời trang đa sắc.

Khám phá trải nghiệm đa tầng, đa thương hiệu tại Routine U Space

Routine U Space được định vị là "Home of Love" - nơi mua sắm không chỉ dừng lại ở sản phẩm, mà trở thành hành trình trải nghiệm giữa thời trang, ẩm thực và nghệ thuật. Bên cạnh Routine là sự góp mặt của nhiều thương hiệu thời trang như The 31, TEN ELEVEN, Victim of the Prime, Spoiled, Mamachéri, Very Nice Bracelet, waa.

Xen kẽ giữa các gian hàng là những điểm dừng trải nghiệm Là Việt Coffee, Lemoon Bakery, Italo, Hoa Thông Brewing Co. hay photobooth VN (+84) Memories, tạo nên dòng chảy trải nghiệm liền mạch và giàu cảm xúc cho khách ghé thăm.

Chuỗi hoạt động đa dạng xuyên suốt, Routine U Space tại 583 Sư Vạn Hạnh không chỉ là điểm đến mua sắm mới mà còn là không gian kết nối cộng đồng yêu thời trang. Ngày khai trương khép lại với nhiều dấu ấn đáng nhớ và mở ra hành trình trải nghiệm đầy cảm hứng dành cho khách ghé thăm. Khách hàng có thể dễ dàng tìm đường đến không gian trải nghiệm này qua bản đồ cửa hàng: https://maps.app.goo.gl/8dEHEg9FgZjXJiZd9

hoặc theo dõi website chính thức của Routine để cập nhật lịch sự kiện, bộ sưu tập và những hoạt động mới nhất.