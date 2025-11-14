Lạc vào xứ sở hoạt hình qua những hộp cơm bento mẹ Việt ở Nhật làm cho con gái

Sinh sống tại thành phố Hiroshima (Nhật Bản), chị Đỗ My đã quen với nhịp sống nơi đất khách. Trong guồng quay bận rộn, điều khiến chị thấy vui mỗi tháng là khi được tự tay chuẩn bị những hộp cơm bento cho con gái mang đến trường .

Theo chia sẻ của chị My, bé rất thích được mẹ làm cơm hộp. Thỉnh thoảng, con gái sẽ chủ động "đặt hàng" mẹ, thường vào những dịp đặc biệt như buổi picnic ở trường. Mỗi lần như vậy, nhân vật trên hộp cơm đều do chính bé lựa chọn, có khi là Hello Kitty, có khi là nhân vật hoạt hình mà bé vừa xem được trên mạng hay một món đồ chơi mà con đang yêu thích.

Chị My và con gái nhỏ

Để hoàn thiện một hộp bento, chị My thường mất từ 30 phút đến một tiếng tùy độ cầu kỳ. Cơm được nặn và tạo hình theo nhân vật con chọn, kết hợp cùng các món mặn như xúc xích, jambon, thịt gà chiên, thịt viên sốt teriyaki , thêm rau xanh, bông cải, cà chua bi cho đủ màu sắc. Xúc xích được cắt tạo hình bông hoa, jambon được tỉa nhỏ để trang trí.

Các dụng cụ dùng để tạo hình bento được chị My mua ở những cửa hàng tiện lợi như Daiso hoặc Seria, nơi bán các vật dụng nội trợ giá rẻ phổ biến tại Nhật. Theo chị, dụng cụ đơn giản, dễ dùng nhưng giúp tiết kiệm thời gian và tạo được hình dáng bắt mắt cho món ăn.

Những hộp bento xinh yêu

Món nào cũng ngon và đẹp mắt

Mỗi năm, trường của con gái chị chỉ tổ chức hai buổi picnic. Tuy không nhiều, nhưng với chị My, đó là hai ngày đặc biệt nhất trong năm. Từ tối hôm trước, chị đã chuẩn bị nguyên liệu, lên ý tưởng cho hình dáng bento. Sáng sớm, khi con háo hức chờ mẹ hoàn thiện hộp cơm, không khí trong nhà trở nên rộn ràng hơn thường lệ.

"Chỉ hai lần một năm thôi, nhưng đó là hai lần tôi được gửi cả yêu thương vào từng hộp cơm nhỏ", chị My chia sẻ. Với chị, niềm vui của người mẹ đến từ những điều giản dị, nhìn con ăn ngon miệng, cười vui bên bạn bè là đủ thấy mọi công sức đều đáng giá.

Em bé mê mệt hộp cơm mẹ nấu

Chị My cho biết thêm, việc làm bento không chỉ để con có bữa ăn hấp dẫn mà còn là cách để gắn kết tình cảm giữa mẹ và con. Những hộp cơm nhỏ, được nắn nót bằng cả sự tỉ mỉ và yêu thương, giúp bé thêm hứng thú với bữa ăn, đồng thời mang lại cho người mẹ cảm giác tự hào và hạnh phúc.