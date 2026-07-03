Một bé trai 23 tháng tuổi vừa được phát hiện tử vong bên trong một chiếc xe SUV đậu bên ngoài một trường mầm non ở thành phố Plantation, bang Florida (Mỹ) vào chiều thứ Hai (29/6). Cảnh sát địa phương cho biết họ đang tiến hành điều tra các tình huống xung quanh cái chết của em bé này.

Các sĩ quan thuộc Sở Cảnh sát Plantation và Sở Cứu hỏa Plantation đã có mặt tại Học viện A World of Discovery vào khoảng 17 giờ 39 phút chiều thứ Hai sau khi nhận được báo cáo về một đứa trẻ tử vong bên trong xe hơi. Thông tin này được cảnh sát chia sẻ trong một bài đăng trên mạng xã hội X.

Các nhân viên thuộc Sở Cứu hỏa đã xác nhận đứa trẻ tử vong tại hiện trường. Sau đó, các thám tử đã lập tức mở một cuộc điều tra về cái chết này. Phía cảnh sát cho biết thêm rằng chưa có thêm thông tin nào được công bố tại thời điểm đó.

Chia sẻ với kênh truyền hình WSVN-TV, chi nhánh của ABC tại Miami, bà Leslie Novoa, chủ sở hữu Học viện A World of Discovery, cho biết bà đã gọi cảnh sát sau khi bà cùng cha của đứa trẻ phát hiện ra cậu bé ở ghế sau chiếc SUV của người cha.

Bà Novoa cho biết: “Thật không may, người cha đến để đón con mình, và khi đến bãi đậu xe, anh ấy mới nhận ra mình đã quên mất đứa trẻ. Anh ấy chưa bao giờ gửi con vào trường vào sáng hôm đó.”

Bà Novoa nói thêm rằng gia đình này đã gắn bó với trường mầm non trong nhiều năm và cậu bé này là đứa con thứ ba của gia đình theo học tại đây. Bà chia sẻ thêm: “Họ là một gia đình rất yêu thương nhau, và thật không may, điều này lại xảy ra.”

Theo kênh WSVN-TV, các điều tra viên đã dành nhiều giờ để thu thập chứng cứ tại hiện trường, và một chiếc lều đã được dựng lên xung quanh chiếc SUV.

Bà Novoa cũng lên tiếng thúc giục các bậc phụ huynh luôn phải kiểm tra ghế sau trước khi rời khỏi xe của mình.

Bà nói: “Khi lái xe, hãy đảm bảo rằng họ đã thả lũ trẻ xuống trường, và luôn luôn kiểm tra kỹ lại ghế sau. Bạn biết đấy, việc đó chỉ là để đảm bảo rằng họ đã làm đúng quy trình.”

Tính đến chiều thứ Ba (30/6), cảnh sát Plantation vẫn chưa thông báo về việc liệu có ai phải đối mặt với các cáo buộc hình sự hay không.

Nguồn: ABC News