Kem nền được tung hô tốt nhất 2025: Lên da hoàn hảo, tăng sinh collagen, chuyên gia không chê nổi

Trong một thị trường mỹ phẩm vốn đã quá bão hòa với hàng trăm lựa chọn kem nền ở đủ mọi phân khúc, việc một sản phẩm mới ra mắt vẫn tạo được làn sóng thảo luận mạnh mẽ là điều không hề dễ. Thế nhưng, Natasha Denona HY-Glam Foundation đã làm được điều đó khi liên tục xuất hiện trong các bảng xếp hạng “foundation đáng thử nhất 2025” và nhận về hàng loạt đánh giá tích cực từ giới chuyên gia trang điểm cũng như cộng đồng beauty creator quốc tế.

Đoạn video sử dụng kem nền Natasha Denona hút hơn 2,4 triệu lượt xem. (Nguồn: mahshidbeautyblog)

Natasha Denona HY-Glam mất 4 năm để hoàn thiện

Natasha Denona cho biết thương hiệu đã dành 4 năm nghiên cứu, thử nghiệm và tinh chỉnh công thức trước khi chính thức cho ra mắt HY-Glam Foundation. Sản phẩm được định vị là một hybrid foundation – tức là sự kết hợp giữa makeup và skincare. Công thức của HY-Glam là sự giao thoa giữa công nghệ pigment Nhật Bản, nền tảng chăm sóc da Hàn Quốc và quá trình phát triển tại phòng thí nghiệm ở Ý.

Thuộc phân khúc cao cấp, HY-Glam Foundation có mức giá khoảng 52 USD (khoảng hơn 1,3 triệu đồng) - tương đương với nhiều dòng kem nền luxury khác như Dior, Givenchy hay Nars. Tuy nhiên, điểm khiến sản phẩm này nổi bật là bảng màu lên tới 52 tông, phù hợp với nhiều undertone da khác nhau, từ trung tính, vàng, đào đến hồng. Tại Sephora Australia hiện mới phân phối 40 tông, trong khi toàn bộ 52 shade có thể đặt trực tiếp từ website của hãng.

Bảng màu đa dạng ấn tượng của Natasha Denona HY-Glam Foundation, phù hợp với tất cả mọi tông da. (Nguồn: Natasha Denona)

Được giới chuyên môn đồng loạt khen ngợi

HY-Glam Foundation nhận được sự công nhận rộng rãi từ cộng đồng làm đẹp quốc tế. Nhiều chuyên gia trang điểm và beauty influencer nổi tiếng đã dành lời khen cho sản phẩm này. Jeffree Star nhận xét kem nền của Natasha Denona “đáng kinh ngạc và hoàn toàn xứng đáng với sự chú ý mà nó nhận được”. Mikayla Nogueira gọi đây là “một trong những kem nền tốt nhất từng sử dụng”, trong khi Emira D’Spain mô tả lớp nền mà HY-Glam mang lại là “liền mạch và gần như hoàn hảo”. Thậm chí, có người còn xem đây là “foundation của năm”.

Nhiều chuyên gia trang điểm nổi tiếng dành tặng lời khen cho Natasha Denona HY-Glam Foudation. (Nguồn: Jeffree Star, Mikayla Nogueira)



Lớp finish sáng mịn như da thật, bền màu, còn giúp tăng sinh collagen và cấp ẩm

Theo mô tả từ hãng và trải nghiệm thực tế, HY-Glam Foundation không chỉ tập trung vào độ che phủ hay hiệu ứng bề mặt. Công thức của sản phẩm chứa các thành phần như Jasmine Mother Cells, White Tea Silver Needle và Grape Pomace, được cho là có khả năng bảo vệ, làm dịu da nhạy cảm, hỗ trợ sản sinh collagen và cung cấp độ ẩm lâu dài.

Sản phẩm được quảng bá với khả năng làm đều màu da, giảm sự xuất hiện của các vùng sắc tố không đồng đều, đồng thời mang lại lớp finish rạng rỡ, mịn màng như làn da thật. HY-Glam Foundation cũng được gắn nhãn hypoallergenic và non-comedogenic, phù hợp với nhiều loại da, kể cả da nhạy cảm hoặc dễ bít tắc lỗ chân lông. Theo thông tin từ hãng, lớp nền có thể duy trì lên đến 18 giờ trong điều kiện sinh hoạt bình thường.

Lớp finish hoàn hảo, mướt mịn của dòng kem nền nhà Natasha Denona. (Nguồn: Instagram)

Ngay từ lần sử dụng đầu tiên, HY-Glam Foundation gây ấn tượng nhờ kết cấu mỏng nhẹ, dễ tán và nhanh chóng tiệp vào da. Người dùng có thể apply bằng tay, cọ hoặc mút đều cho hiệu ứng đẹp. Lớp nền mang lại cảm giác nhẹ mặt, không nặng nề hay bí bách như nhiều dòng foundation có độ che phủ cao.

Finish của sản phẩm được mô tả là dewy nhẹ, có hiệu ứng blur, giúp làn da trông mịn hơn nhưng không bóng dầu quá đà. Sau hơn 7 giờ sử dụng, lớp nền không bị đọng vào nếp nhăn – một điểm cộng lớn đối với những ai ưu tiên lớp makeup tự nhiên, lâu trôi. Dù vẫn xuất hiện hiện tượng khô nhẹ ở vùng cằm hoặc tách nền nhẹ quanh mũi về cuối ngày, điều này được đánh giá là phản ứng bình thường khi ăn uống và vận động trong thời gian dài.

(Nguồn: Instagram)

Natasha Denona HY-Glam Foundation không phải sản phẩm bắt buộc phải có với tất cả mọi người, nhất là khi thị trường vẫn tồn tại nhiều lựa chọn tốt ở phân khúc giá thấp hơn. Tuy nhiên, với những ai có ngân sách thoải mái và đang tìm kiếm một loại kem nền vừa đẹp, vừa có yếu tố chăm sóc da, mang lại trải nghiệm cao cấp, HY-Glam Foundation được xem là một trong những cái tên đáng thử nhất.

Không chỉ dừng lại ở lớp nền đẹp, HY-Glam còn cho thấy xu hướng mới của ngành mỹ phẩm: makeup không chỉ để che phủ, mà còn phải nuôi dưỡng làn da lâu dài. Đây cũng chính là lý do khiến sản phẩm này được giới chuyên môn đánh giá cao và liên tục được nhắc đến trong các bảng xếp hạng foundation nổi bật của năm.