Kem chống nắng "rẻ hóa đắt" nhờ 5 chiêu phát huy tối đa khả năng ngừa tia UV, chống lão hóa

Không nhất thiết phải đầu tư một loại kem chống nắng đắt tiền mới có thể bảo vệ da hiệu quả. Đôi khi, sự khác biệt nằm ở cách bạn sử dụng sản phẩm mỗi ngày. Một tuýp kem chống nắng có chỉ số SPF cao vẫn khó phát huy hết công dụng nếu thoa quá ít, tán không đều hoặc quên bảo vệ những vùng da thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng. Ngược lại, chỉ cần điều chỉnh một vài thao tác nhỏ, bạn có thể tận dụng tốt hơn khả năng bảo vệ da của sản phẩm đang dùng, góp phần hạn chế sạm nám, đốm nâu và những dấu hiệu lão hóa sớm do tia UV. Dưới đây là 5 mẹo đơn giản giúp kem chống nắng thực sự phát huy giá trị.

1. Thoa serum vitamin C trước kem chống nắng

Một trong những cách bổ sung khả năng chăm sóc da ban ngày là kết hợp serum vitamin C trước bước chống nắng. Vitamin C là chất chống oxy hóa, có khả năng hỗ trợ trung hòa các gốc tự do hình thành do tác động của môi trường, trong đó có ánh nắng. Thành phần này còn được biết đến với khả năng hỗ trợ cải thiện tình trạng da xỉn màu, thâm sau mụn và thúc đẩy quá trình tổng hợp collagen. Khi được sử dụng cùng kem chống nắng, vitamin C có thể bổ sung một lớp bảo vệ chống oxy hóa, hỗ trợ chăm sóc làn da trước những tác động từ môi trường. Tuy nhiên, serum vitamin C không thể thay thế kem chống nắng và cũng không có nghĩa là bạn có thể giảm lượng kem cần sử dụng. Cách thực hiện khá đơn giản: sau bước làm sạch và dưỡng ẩm, thoa một lớp serum vitamin C mỏng, đợi sản phẩm ổn định trên da rồi tiếp tục với kem dưỡng ẩm, kem chống nắng. Nếu mới sử dụng vitamin C, bạn nên bắt đầu với tần suất phù hợp và lựa chọn công thức dịu nhẹ để hạn chế nguy cơ kích ứng.

2. Bôi đủ lượng kem chống nắng

Đây là nguyên tắc quan trọng nhưng cũng thường bị bỏ qua nhất. Chỉ số SPF và khả năng bảo vệ UVA được công bố trên bao bì được xác định trong điều kiện thử nghiệm với lượng sản phẩm tiêu chuẩn. Nếu chỉ thoa một lớp kem thật mỏng vì sợ bí da, hiệu quả bảo vệ thực tế có thể thấp hơn đáng kể so với thông số ghi trên sản phẩm. Với vùng mặt và cổ, lượng kem thường được khuyến nghị vào khoảng 2 mg/cm² da. Trong thực tế, nhiều người áp dụng cách ước lượng bằng hai ngón tay cho vùng mặt và cổ, dù lượng cụ thể còn phụ thuộc vào kết cấu sản phẩm và kích thước khuôn mặt. Điều quan trọng là không nên tiết kiệm kem đến mức chỉ phủ một lớp mỏng không đồng đều. Nếu cảm thấy lượng kem cần thiết quá dày, bạn có thể chia thành hai lượt thoa mỏng liên tiếp để dễ tán hơn. Hãy ưu tiên sản phẩm có kết cấu phù hợp với loại da, bởi một loại kem chống nắng dễ chịu sẽ giúp bạn duy trì thói quen sử dụng đủ lượng mỗi ngày.

3. Chấm kem thành 5 điểm rồi mới tán đều khắp mặt

Thay vì lấy kem ra tay rồi thoa tập trung vào một vùng, bạn có thể chia sản phẩm thành nhiều điểm nhỏ trên trán, hai má, mũi và cằm trước khi tán đều. Cách làm này giúp kem được phân bổ tương đối đồng đều, hạn chế tình trạng chỗ quá dày, chỗ lại bỏ sót. Khi tán, nên sử dụng đầu ngón tay sạch, thao tác nhẹ nhàng và chú ý đến những khu vực dễ bị quên như hai bên cánh mũi, đường viền hàm, thái dương và sát chân tóc. Đừng quên vùng cổ, tai và phần da tiếp xúc với ánh nắng nếu trang phục để hở. Bạn cũng có thể chia lượng kem cần dùng thành hai lớp để dễ kiểm soát độ phủ. Sau mỗi lượt, đợi kem ổn định rồi mới tiếp tục thoa lớp tiếp theo. Lưu ý, thao tác chấm 5 điểm chỉ là mẹo phân bổ sản phẩm, không thay thế yêu cầu sử dụng đủ lượng kem chống nắng.

4. Thoa kem chống nắng trước khi ra ngoài khoảng 15 phút

Một thói quen hữu ích khác là thoa kem chống nắng trước khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. Với nhiều sản phẩm, đặc biệt là kem chống nắng hóa học hoặc công thức lai, việc thoa trước khoảng 15 phút giúp sản phẩm có thời gian hình thành lớp màng bảo vệ ổn định trên da theo hướng dẫn sử dụng. Tuy nhiên, không phải mọi loại kem chống nắng đều có yêu cầu thời gian chờ giống nhau. Một số sản phẩm chống nắng khoáng có thể phát huy khả năng bảo vệ ngay sau khi được phủ đều trên da. Vì vậy, bạn nên ưu tiên hướng dẫn của nhà sản xuất thay vì áp dụng cứng nhắc một mốc thời gian cho tất cả sản phẩm. Ngoài ra, kem chống nắng không bảo vệ da suốt cả ngày chỉ với một lần thoa. Khi hoạt động ngoài trời, bạn nên thoa lại khoảng 2 giờ một lần, hoặc sớm hơn sau khi bơi, đổ nhiều mồ hôi hay lau mặt. Đây là bước quan trọng để duy trì lớp bảo vệ trong điều kiện thực tế.

5. Kết hợp mũ, áo và khẩu trang chống nắng

Kem chống nắng là bước bảo vệ cần thiết nhưng không nên là hàng rào duy nhất. Khi phải di chuyển hoặc hoạt động ngoài trời trong thời gian dài, hãy kết hợp thêm các biện pháp che chắn vật lý như mũ rộng vành, áo khoác, kính râm và khẩu trang có khả năng chống tia UV. Đặc biệt, những trang phục có chỉ số UPF sẽ giúp bạn biết rõ hơn về khả năng cản tia cực tím của chất liệu vải. Mũ rộng vành có thể hỗ trợ che chắn vùng mặt, tai và cổ; kính râm giúp bảo vệ vùng mắt, trong khi áo chống nắng có thiết kế phù hợp sẽ hạn chế diện tích da tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. Việc kết hợp che chắn càng quan trọng khi bạn ở ngoài trời vào thời điểm tia UV mạnh hoặc phải di chuyển liên tục. Ngay cả khi đã thoa kem chống nắng, bạn vẫn nên tìm bóng râm và hạn chế tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng kéo dài.

Dưới đây là 1 số loại kem chống nắng chất lượng mà bạn có thể tham khảo:

Kem chống nắng BEPLAIN dòng Đậu Xanh thuần hoá học, chống UVA UVB

Nơi mua: Beplain

Skin Aqua Tone up Blue Sunscreen for Yellow Skin with Red Blemishes

Nơi mua: Skin Aqua

Kem chống nắng dịu nhẹ DIVE IN chứa Hyaluronic Acid với SPF 50+ PA++++

Nơi mua: Torriden

Eucerin Spotless Brightening Day Sunscreen Spf30 50ml

Nơi mua: Eucerin

d'Alba Kem chống nắng Nâng tone Xanh lá White Truffle Tone Up Green Correcting Suncream

Một tuýp kem chống nắng không cần quá đắt đỏ vẫn có thể trở thành trợ thủ chăm sóc da hiệu quả nếu được lựa chọn và sử dụng đúng cách. Hãy ưu tiên sản phẩm có SPF 30 trở lên, phổ rộng (broad spectrum), phù hợp với loại da và điều kiện sinh hoạt. Kết hợp serum vitamin C nếu da dung nạp tốt, thoa đủ lượng, phân bổ đều, thoa lại đúng lúc và che chắn khi ra ngoài sẽ giúp tăng cường khả năng bảo vệ da trước tia UV. Đây mới là cách đầu tư thông minh để hạn chế sạm nám và các dấu hiệu lão hóa do ánh nắng theo thời gian.