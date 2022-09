Kem chống nắng mùa thu nhất định phải có thành phần này

Thời tiết bắt đầu dịu đi, ánh nắng không còn quá chói chang, chính là lúc mùa thu đã gõ cửa. Tiết trời mát mẻ nhẹ nhàng làn da của bạn cũng bớt bóng dầu, ngột ngạt hơn. Nhưng không có nghĩa bạn có thể lơ là việc chăm sóc da, đặc biệt là bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời. Tác hại của tia UV không phụ thuộc vào ngày nắng to hay nắng dịu, mùa hè hay mùa thu đông; mà quanh năm suốt tháng tia UV luôn là kẻ thù không đội trời chung với làn da của bạn.

1. Không có mối quan hệ nào giữa tác hại của tia UV và các mùa trong năm

Chỉ cần chống nắng khi có ánh nắng mặt trời hay vào mùa hè nắng nóng chói chang, đó là một quan niệm sai lầm. Thực tế ngay cả khi không có ánh nắng chói chang như mùa hè thì vào mùa thu tia UV vẫn tác động hủy hoại làn da.

Mặc dù ánh nắng mặt trời không gay gắt nhưng lượng tia UV không hề thuyên giảm. Ánh nắng của mùa thu sẽ không gây cháy nắng như mùa hè nhưng tia UV tác động vẫn phá vỡ liên kết collagen trong biểu bì da, khiến da chảy xệ và in hằn các nếp nhăn lão hóa.

2. Tiêu chí chọn kem chống nắng mùa thu khác với mùa hè

Kem chống nắng mùa hè, ngoài việc chống nắng bảo vệ da cần đảm bảo tiêu chí kiều dầu, lâu trôi. Sang mùa thu, thời tiết mát mẻ nhưng lại bắt đầu mùa hanh khô, bạn sẽ cần một tuýp kem chống nắng dưỡng ẩm với kết cấu đặc hơn chút.

Các chuyên gia chia sẻ, làn da vào mùa thu đông không hề ổn định như bạn tưởng, da dễ bị mất nước, do đó, bạn nên sử dụng kem chống vật lý ít gây dị ứng, thêm thành phần dưỡng ẩm, chống oxy hóa và làm dịu da. Ngoài tác dụng ngăn ngừa lão hóa da do tia cực tím gây ra, tuýp kem còn có thể ngăn ngừa tình trạng da mất nước, khô ráp do lão hóa và tia UV tác động.

3. Tuýp kem chống nắng mùa thu không chỉ bảo vệ mà còn dưỡng da

Việc lựa chọn kem chống nắng trong mùa thu đông không nên chỉ nhìn vào khả năng chống nắng mà hãy coi tuýp kem như một sản phẩm dưỡng da. Điều bạn cần ngăn ngừa trong mùa thu đông không phải là sạm da mà là lão hóa. Ưu tiên số một là những tuýp kem chống nắng dưỡng ẩm và làm dịu da, ổn định sự cân bằng giữa dầu và nước để làn da bảo toàn được sự mềm mại săn chắc xuyên suốt mùa hanh khô này.

