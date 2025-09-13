Jungkook lần đầu dự Fashion Week bảnh quá, đi giày cao gót mà vẫn nam tính cỡ này!

Tuần lễ thời trang đình đám toàn cầu đã chính thức khởi động với New York Fashion Week, mở màn cho chuỗi sự kiện thời trang danh giá trải dài khắp bốn kinh đô hàng đầu thế giới. Và show diễn của Calvin Klein đang là tâm điểm nhờ hiệu ứng bùng nổ khi quy tụ dàn khách mời toàn những gương mặt đình đám của làng giải trí. Spotlight lớn nhất phải nhắc đến sự xuất hiện của Jungkook với giao diện "bảnh đét", khiến fan hâm mộ đứng ngồi không yên. Đây không chỉ là lần đầu tiên em út BTS tham dự một show thời trang tại fashion week, mà còn khẳng định độ phủ sóng vững bền của nam đại sứ toàn cầu.

Jungkook xuất hiện với visual "10 điểm không có nhưng" tại show diễn của Calvin Klein.

Ngay khi tới, Jungkook đã thu hút mọi ống kính cũng như sự chú ý của đám đông người hâm mộ với visual chuẩn “bạn trai”. Mỹ nam sinh năm 1997 khoác lên mình bộ suit màu be xám có phom dáng oversize trẻ trung. Thiết kế tối giản nhưng được xử lý khéo léo về form dáng, vừa giữ sự mềm mại và phóng khoáng, vừa tôn lên nét nam tính trưởng thành của nam idol. Điểm nhấn tinh tế nằm ở cách phối layering đơn giản nhưng sang, kết hợp với giày da đế cao nhưng được che đi khéo léo nhờ ống quần dài suông, tạo sự cân bằng và tôn dáng cho tổng thể.

Dân tình cũng nhanh chóng soi ra em út BTS đi giày da có phần đế khá cao để tôn dáng.

Mái tóc rủ nhẹ, gương mặt điển trai cùng nụ cười toả sáng giúp ngôi sao đình đám cực kì nổi bật giữa đám đông mà không cần bất kỳ phụ kiện cầu kỳ nào. Dù lần đầu tham dự fashion week nhưng khí chất tự tin cùng visual trẻ đẹp như tân binh của Jungkook vẫn là điều tạo nên ấn tượng cực lớn cho người xem.

Tạo hình trẻ như tân binh của Jungkook.

Qua ống kính cam thường, mỹ nam Kpop cũng ghi điểm tuyệt đối với visual 10 điểm cùng thần thái rạng rỡ, cuốn hút.

Trước đó, Jungkook cũng từng tạo nên nhiều cơn chấn động mỗi lần xuất hiện với Calvin Klein. Gần đây nhất là màn xuất hiện tại sự kiện ra mắt BST Calvin Klein Jeans Fall 2023 tại Tokyo (Nhật Bản). Nam đại sứ toàn cầu "đốn tim" người hâm mộ với visual điển trai ngút ngàn trong set đồ denim on denim thời thượng. Dù tần suất tham dự sự kiện ít nhưng Jungkook vẫn luôn chứng tỏ được sức ảnh hưởng khủng khiếp của mình qua loạt campaign với thương hiệu. Các bài đăng hay video có sự xuất hiện của nam idol đều thu hút hàng chục triệu lượt xem cùng lượt tương tác lớn, thậm chí còn vượt cả Kendall Jenner hay Jennie.

Các video có sự xuất hiện của nam idol đều thu hút lượng tương tác quá khủng, vượt xa nhiều ngôi sao khác.

Jungkook với Calvin Klein luôn là những màn kết hợp bùng nổ.