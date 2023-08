Jungkook (BTS) cùng Jennie (BLACKPINK) chụp ảnh nội y

Ngoài những ấn tượng về thời trang, Jungkook đã có một năm đáng chú ý trong âm nhạc. Anh trở thành tâm điểm với single Seven, kết hợp với rapper Latto, tiền đề cho album solo sắp tới. Bài hát xuất sắc ra mắt ở vị trí số 1 trên Billboard Hot 100 ngay sau khi phát hành vào ngày 14/7. Ngoài ra, sự hợp tác của em út BTS với Charlie Puth trong Left and Right và màn trình diễn Dreamers của anh ấy tại lễ khai mạc World Cup 2022 đã củng cố thêm sự nổi tiếng toàn cầu của giọng ca sinh năm 1997 với tư cách là nghệ sĩ solo.