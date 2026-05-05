Juky San đã nhập hội da nâu, ảnh khoe chiến tích khiến dân tình gọi tên Phương Ly

Làn da nâu đang dần trở thành một “làn sóng” mới trong Vbiz, khi nhiều mỹ nhân Việt không ngại thử nghiệm diện mạo rám nắng khỏe khoắn thay cho tiêu chuẩn da trắng quen thuộc. Dù vẫn vấp phải không ít ý kiến trái chiều, từ việc bị cho là “không hợp nét Á Đông” đến những tranh luận về gu thẩm mỹ, xu hướng này vẫn âm thầm lan rộng trong showbiz, như một cách khẳng định vẻ đẹp đa dạng và cá tính hơn. Mới đây, Juky San là cái tên tiếp theo nhập cuộc khi đăng tải loạt hình với giao diện da nâu đầy mới mẻ. Không còn vẻ trong trẻo với làn da trắng mịn thường thấy, nữ ca sĩ mang đến hình ảnh trưởng thành, sắc sảo hơn hẳn. Đáng chú ý, phản ứng từ cộng đồng mạng lại khá tích cực: khi nhiều người nhận xét làn da nâu giúp ngoại hình cô trông cuốn hút, có chiều sâu và ấn tượng hơn.

Giao diện da nâu cực hợp và hút mắt của Juky San. (Ảnh: IGNV)

Juky San đầy thần thái khi diện một outfit tối giản nhưng đủ sức tôn trọn visual đang gây chú ý. Chiếc váy đen ôm sát, dáng cổ yếm, phần phom gọn gàng giúp làm nổi bật đường cong cơ thể mảnh mai, gợi cảm. Điểm cộng khiến tạo hình của mỹ nhân sinh năm 1998 thêm phần slay hơn chính là nhờ làn da nâu rám nắng gợi cảm. Tông da ấm, ánh nâu nhẹ khiến tổng thể trông khỏe khoắn, có chiều sâu và “tây” hơn rõ rệt.

Layout makeup được xử lý theo hướng glowy với lớp nền lì nhẹ nhưng vẫn giữ độ bóng tự nhiên, kết hợp má hồng tán cao và mắt nhấn eyeliner sắc nét, tạo hiệu ứng vừa ngọt ngào vừa sắc sảo. Đôi môi nude bóng càng làm nổi bật thần thái sang chảnh, cuốn hút. Kiểu tóc búi cao hơi rối, phần mái thưa buông nhẹ ôm gương mặt giúp cân bằng lại tổng thể, giữ lại chút mềm mại giữa vibe quyến rũ, cá tính mà cô đang theo đuổi.

Juky San khoe trọn vóc dáng mảnh mai với mẫu váy ôm sát body.

Layout makeup tông hồng nude giúp người đẹp tăng thêm vẻ cá tính, sang chảnh. (Ảnh: IGNV)

Netizen đồng loạt khen diện mạo mới quá hợp với Juky San.

Đặc biệt, không ít cộng đồng mạng còn đặt lên bàn cân so sánh Juky San với Phương Ly khi cả 2 đều có bức hình chụp trước gương tương đồng nhưng khác nhau ở cách “xử lý” làn da nâu. Phương Ly chọn sắc độ nâu đậm hơn, kết hợp ánh sáng và makeup thiên về contour rõ, môi nude lì và ánh mắt sắc, tạo cảm giác cá tính, khác hẳn với hình tượng trước kia. Trong khi đó, Juky San lại đi theo hướng nâu ấm, phủ lớp nền glowy nhẹ, má hồng tán cao và môi bóng, giúp gương mặt vẫn giữ được độ tươi và sự hài hòa. Có lẽ cũng chính vì thế mà sự thay đổi của Juky San trông “dễ thở” hơn, vừa mới mẻ nhưng không đánh mất nét nữ tính vốn có, phản ứng từ cộng đồng mạng cũng ít tranh cãi.

Juky San và Phương Ly khi cùng chụp trước gương với làn da nâu mới mẻ.

Trước khi thử nghiệm với làn da nâu, Juky San vốn gắn liền với hình ảnh da trắng mịn, trong veo. Gương mặt nhỏ nhắn, đường nét hài hòa cùng đôi mắt to và sống mũi thanh giúp nữ ca sĩ luôn giữ được vẻ xinh xắn, dịu dàng trong mọi khung hình. Tuy nhiên, chính làn da trắng mịn ấy đôi khi lại khiến tổng thể visual của Juky San trở nên an toàn, thiếu điểm nhấn và chưa thực sự tạo được dấu ấn cá nhân rõ rệt. Dù vẫn được khen ngợi về nhan sắc, nhưng giao diện này dễ hòa lẫn giữa nhiều mỹ nhân theo đuổi phong cách tương tự, chưa bật lên được nét cá tính hay sức hút riêng. So với hình ảnh da nâu hiện tại, giao diện của nữ ca sĩ “lột xác” hoàn toàn, trở nên sắc sảo, cuốn hút và ấn tượng hơn.