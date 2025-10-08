Jisoo xoá ký ức "cô bồi bàn" được rồi

Một mùa Paris Fashion Week "bão táp" với các thành viên BLACKPINK vừa đi qua, trong đó có đến 3/4 tạo hình có thể được miêu tả bằng 2 từ: tiếc nuối. Khác với Rosé hay Jennie là câu chuyện thời trang gây tranh cãi phụ thuộc gu cá nhân của số đông, chị cả Jisoo là nhân tố gây xôn xao hơn cả. Nguyên nhân vì kỳ vọng lớn của công chúng về một nàng thơ váy xanh mà Dior đã gieo rắc, rồi dập tắt phũ phàng bằng một tạo hình khiến Jisoo bị ví như bồi bàn.

Kết thúc lịch trình thời trang, Jisoo ngay lập tức tung poster cho dự án âm nhạc mới, kết hợp cùng nam nghệ sĩ giấu mặt được đoán là Zayn Malik. Nhưng điều khiến công chúng đang "gào thét" ngay lúc này chính là first look mang hình tượng ma mị, đầy cuốn hút của mỹ nhân đẹp nhất thế giới.

Không còn hình bóng ngọt ngào, trong trẻo quen thuộc, Jisoo xuất hiện với diện mạo sắc lạnh và quyến rũ đến mức khó rời mắt. Điểm nhấn nằm ở đôi mắt đeo lens xám khói đầy chiều sâu, phần eyeliner được kẻ mảnh, dứt khoát với phần đuôi kéo dài sắc bén, kết hợp cùng đôi mi cong vút tạo hiệu ứng "mắt mèo" đầy quyền lực. Phần bầu mắt tán nhẹ tone nâu lạnh, giúp ánh nhìn của Jisoo thêm cuốn hút.

Làn da của Jisoo vẫn giữ được độ mịn lì đặc trưng, nhưng thay vì lớp nền trong trẻo như thường thấy, makeup artist đã chọn base có độ che phủ cao, nhấn vào độ tương phản giữa làn da sáng và outfit da đen bóng, làm nổi bật gương mặt như tượng tạc.

Màu môi nude pha đất giúp tổng thể không bị "quá tay" mà vẫn toát lên khí chất sang chảnh, hiện đại. Cùng với mái tóc đen dài thẳng mượt và bộ trang sức ánh bạc mang hơi hướng futuristic, Jisoo lần này không còn là "hoa hậu" của BLACKPINK nữa, mà trở thành "nữ sát thủ" đích thực, đẹp, bí ẩn và nguy hiểm.

Xen giữa những lời có cánh cho lần gỡ gạc ngoạn mục của Jisoo, dân tình vẫn chưa có dấu hiệu sẽ bỏ qua cho Dior khi mang đến cú sốc ngày hôm ấy, dù show diễn đã trôi qua gần 1 tuần. Hàng loạt bình luận vẫn âm thầm nhắc lại bộ cánh "bồi bàn" bằng giọng điệu nửa tiếc nuối, nửa châm chọc: "Visual cỡ này mà đi cho vibe bồi bàn, tức ghê!", "Nhìn ảnh này mà nhớ hôm Dior tức thật sự", "Đừng có secret nào nào nữa nhé..."

Phản ứng của khán giả cho thấy sức hút mạnh mẽ của Jisoo và chiêu trò tạo nhiệt của Dior ở fashion week đã thành công rực rỡ ra sao. Chưa kể, Jisoo còn là cái tên thường xuyên đứng đầu bảng xếp hạng EMV những mùa mốt trước, rất có thể khi bảng tổng kết được công bố trong những ngày tới, đây vẫn sẽ là nhân tố gây bất ngờ khi ẵm trọn ngôi hậu truyền thông.



