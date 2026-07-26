Trong nhiều năm, vóc dáng mảnh mai cùng đôi chân thon nhỏ gần như được xem là chuẩn mực sắc đẹp của các nữ idol Kpop. Tuy nhiên, quan niệm này đang dần thay đổi khi khán giả ngày càng yêu thích hình thể khỏe khoắn, săn chắc thay vì gầy rộc đến mức lộ xương.

Mới đây, một chủ đề trên diễn đàn Hàn Quốc đã thu hút hàng nghìn lượt thảo luận khi cho rằng những đôi chân đầy đặn, có cơ nhẹ mới là hình mẫu lý tưởng của Kpop hiện tại. Trong đó, Jisoo và Karina được nhắc đến như hai ví dụ tiêu biểu. Cả hai đều sở hữu cặp đùi săn chắc, đường nét cân đối và tỷ lệ cơ thể hài hòa, tạo cảm giác khỏe mạnh nhưng vẫn nữ tính. Nhiều cư dân mạng nhận xét chính việc chăm chỉ tập luyện đã giúp Jisoo và Karina có được vóc dáng quyến rũ, tràn đầy sức sống, thay vì chạy theo tiêu chuẩn "mình hạc xương mai" từng thống trị Kpop trong nhiều năm.

Đôi chân thon nhưng vẫn có độ đầy đặn ở phần đùi của Jisoo và Karina trở thành hình mẫu mới được nhiều người ưa chuộng.

Nhìn từ những khoảnh khắc chưa qua chỉnh sửa, dễ thấy Jisoo và Karina đều sở hữu đôi chân săn chắc, đầy đặn vừa phải. Điểm nổi bật nhất nằm ở phần đùi "có da có thịt", căng khỏe với đường cong tự nhiên, tạo cảm giác tràn đầy sức sống mỗi khi diện quần short hay váy ngắn. Dù không quá nhỏ, cặp đùi của 2 nữ thần Kpop vẫn cân đối với bắp chân thon gọn và tỷ lệ cơ thể hài hòa, giúp tổng thể vừa quyến rũ vừa khỏe khoắn.

Nhiều người hâm mộ cho rằng chính "cặp đùi mật ong" này khiến Jisoo và Karina trông cuốn hút hơn trên sân khấu, đồng thời phản ánh xu hướng vẻ đẹp mới của Kpop: khỏe khoắn và gợi cảm một cách tự nhiên.

Cặp đùi "mật ong" đầy đặn và quyến rũ của Jisoo và Karina.

Netizen Hàn "quay xe" mê body với phần đùi đầy đặn, khỏe khoắn.

Thực tế, "đùi mật ong" không phải là chuẩn đẹp mới mẻ trong Kpop. Ngay từ thời Gen 2, nhiều nữ thần tượng như Seolhyun (AOA), Yuri (SNSD), Hyolyn hay UEE đã được ca ngợi nhờ đôi chân săn chắc, cặp đùi đầy đặn và khỏe khoắn, trở thành hình mẫu sắc vóc của một thế hệ.

Cặp đùi "mật ong" từng là biểu tượng của sự sexy ở thế hệ Kpop gen 2.

Tuy nhiên, trong giai đoạn Kpop chuộng tiêu chuẩn "mình hạc xương mai", vẻ đẹp này phần nào bị lu mờ bởi những thân hình siêu mảnh. Đến vài năm trở lại đây, cùng với sự lên ngôi của da nâu, 1 body khỏe khoắn với cặp đùi săn chắc lại dần trở thành chuẩn đẹp được nhiều người yêu thích. Thay vì theo đuổi đôi chân nhỏ đến mức gầy guộc, ngày càng nhiều idol lựa chọn xây dựng hình thể cân đối, có cơ nhẹ, mang đến cảm giác quyến rũ, săn chắc và tràn đầy năng lượng hơn trên sân khấu lẫn ngoài đời. Việc đùi căng đầy cũng giúp hông nở, tạo đường cong vòng 3 quyến rũ khó rời mắt.

Nhiều mỹ nhân Kpop như Lisa, Tzuyu hay Natty cũng đều gây sốt với body khỏe khoắn, đặc biệt là cặp đùi đầy đặn quyến rũ.

Ảnh: Instagram.