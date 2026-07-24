5 item giúp tủ đồ mùa thu trông sành điệu hơn: Chỉ cần bổ sung là outfit sang hẳn vài bậc

Mùa thu luôn là khoảng thời gian được các tín đồ thời trang yêu thích nhất trong năm. Tiết trời mát mẻ mở ra cơ hội để thử nghiệm nhiều lớp trang phục, phụ kiện và cách phối đồ thú vị hơn so với mùa hè. Thay vì phải mua sắm cả tủ quần áo mới, đôi khi chỉ cần bổ sung một vài món đồ "đinh" là bạn đã có thể làm mới hoàn toàn phong cách.

Đặc biệt, những cô nàng mặc đẹp thường không sở hữu quá nhiều quần áo. Bí quyết của họ nằm ở việc đầu tư đúng những item có khả năng kết hợp linh hoạt, giúp mọi set đồ đều trở nên tinh tế và thời thượng hơn. Nếu đang muốn nâng cấp tủ đồ cho mùa thu, dưới đây là 5 món đồ rất đáng để đầu tư.

1. Sơ mi dài tay - Item không bao giờ lỗi mốt

Nhắc đến thời trang mùa thu, thật khó để bỏ qua chiếc sơ mi dài tay. Đây là món đồ có thể diện từ công sở đến dạo phố mà không hề tạo cảm giác gò bó. Khi thời tiết còn hơi nóng, bạn có thể xắn tay áo, mở vài cúc cổ hoặc chọn chất liệu linen, cotton mỏng để tạo cảm giác thoải mái. Khi trời lạnh hơn, sơ mi lại trở thành lớp nền hoàn hảo để kết hợp cùng blazer, cardigan hay trench coat. Những gam màu như trắng, xanh pastel, be, xám hoặc kẻ sọc luôn là lựa chọn an toàn vì dễ phối với mọi kiểu quần và chân váy. Chỉ cần một chiếc sơ mi đẹp, bạn đã có thể tạo nên hàng chục outfit khác nhau mà không lo lỗi mốt.

Nơi mua gợi ý: GILEE

2. Cardigan - Mặc hay khoác vai đều sang

Cardigan là món đồ gần như không thể thiếu mỗi độ thu về. Điểm đặc biệt của cardigan nằm ở tính linh hoạt. Bạn có thể mặc như một chiếc áo thông thường, cài kín cúc để tạo vẻ ngoài cổ điển, hoặc khoác hờ qua vai theo đúng phong cách của các fashionista Pháp và Hàn Quốc. Chỉ một thao tác buộc nhẹ hai tay áo phía trước cổ cũng đủ giúp bộ trang phục trở nên có điểm nhấn hơn hẳn. Cardigan màu kem, nâu nhạt, ghi xám, đỏ burgundy hay xanh navy đều rất dễ kết hợp với váy hoa, quần jeans hoặc quần âu, mang lại vẻ ngoài vừa trẻ trung vừa thanh lịch.

Nơi mua gợi ý: WHO.A.U

3. Thắt lưng - Phụ kiện nhỏ nhưng thay đổi cả outfit

Nhiều người thường bỏ qua thắt lưng, nhưng đây lại là món phụ kiện có khả năng "nâng tầm" trang phục rất hiệu quả. Một chiếc thắt lưng da bản vừa màu đen hoặc nâu sẽ giúp định hình vòng eo, tạo cảm giác đôi chân dài hơn và tổng thể gọn gàng hơn rất nhiều.Đặc biệt với những chiếc blazer oversize, sơ mi rộng hay váy suông, chỉ cần thêm một chiếc thắt lưng là vóc dáng lập tức trở nên cân đối và thanh thoát hơn. Ngoài tác dụng tôn dáng, thắt lưng còn giúp bộ trang phục trông chỉn chu và có điểm nhấn, ngay cả khi bạn chỉ mặc áo sơ mi cùng quần jeans đơn giản.

Nơi mua gợi ý: HADADA

4. Khăn lụa - Bí quyết mặc đẹp của phụ nữ Pháp

Nếu có một món phụ kiện nhỏ nhưng đủ sức biến bộ đồ cơ bản trở nên sang trọng hơn, đó chắc chắn là khăn lụa. Khăn lụa là biểu tượng của phong cách Parisian Chic suốt nhiều thập kỷ. Chỉ cần quàng nhẹ quanh cổ, buộc lên tóc, thắt lên quai túi xách hay thậm chí làm thắt lưng, chiếc khăn nhỏ đã mang đến cảm giác tinh tế và đầy khí chất. Mùa thu đặc biệt phù hợp với những mẫu khăn họa tiết cổ điển, chấm bi, hoa nhí hoặc gam màu nâu, đỏ rượu vang, xanh rêu. Đây cũng là món đồ giúp những chiếc áo sơ mi, áo len trơn màu trở nên nổi bật mà không cần quá nhiều phụ kiện khác.

Nơi mua gợi ý: CANAMEK

5. Tất trắng - Xu hướng đang phủ sóng khắp giới thời trang

Từng bị xem là phụ kiện chỉ dành cho học sinh, tất trắng đang có màn trở lại mạnh mẽ trong vài năm gần đây. Từ các show diễn quốc tế đến street style của giới trẻ Hàn Quốc, Nhật Bản và châu Âu, tất trắng liên tục xuất hiện cùng loafer, giày Mary Jane, ballet flats hay sneaker. Chi tiết nhỏ này giúp bộ trang phục trở nên trẻ trung, cá tính nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch. Vào mùa thu, một đôi tất trắng phối cùng chân váy chữ A, quần short hoặc váy midi sẽ tạo điểm nhấn rất thú vị, đồng thời giữ ấm nhẹ cho đôi chân trong những ngày se lạnh.

Nơi mua gợi ý: TOKYOLIFE

Điều khiến những cô gái mặc đẹp luôn nổi bật không nằm ở việc họ sở hữu quá nhiều quần áo hàng hiệu, mà ở cách xây dựng tủ đồ thông minh. Một chiếc sơ mi trắng có thể mặc theo nhiều cách khác nhau. Cardigan vừa giữ ấm vừa là món phụ kiện tạo điểm nhấn. Thắt lưng giúp tôn dáng, khăn lụa mang đến vẻ sang trọng, còn tất trắng lại bổ sung nét trẻ trung đầy thời thượng. Đây đều là những món đồ có tuổi thọ cao, không chạy theo xu hướng nhất thời và có thể sử dụng qua nhiều mùa.

Nếu muốn tủ đồ mùa thu trở nên sành điệu hơn mà không cần mua sắm quá nhiều, hãy bắt đầu từ 5 item này. Chúng không chỉ giúp bạn phối đồ linh hoạt hơn mà còn mang đến vẻ ngoài tinh tế, thanh lịch và thời trang trong mọi hoàn cảnh, từ công sở, dạo phố cho đến những chuyến du lịch cuối tuần. Chỉ cần một vài thay đổi nhỏ, bạn sẽ thấy cả phong cách của mình được nâng cấp một cách rõ rệt.